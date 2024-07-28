DAP Bölgesi Orman Varlığı Türkiye'nin Yüzde 12,9'unu Oluşturuyor - Son Dakika
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DAP Bölgesi Orman Varlığı Türkiye'nin Yüzde 12,9'unu Oluşturuyor

DAP Bölgesi Orman Varlığı Türkiye\'nin Yüzde 12,9\'unu Oluşturuyor

DAP Bölgesi, Türkiye'nin toplam orman varlığının yüzde 12,9'unu oluşturuyor. Bölgedeki ormanların yüzde 30,3'ü normal ormanlar, yüzde 69,7'si ise bozuk ormanlardan oluşuyor. Bölgenin iklimsel ve topoğrafik şartları nedeniyle ormanlar, kuraklığa ve soğuğa dayanıklı ağaçlardan oluşuyor. Meşe, karaçam ve ardıç bölgedeki belli başlı ağaç türleridir. Iğdır en az orman alanına sahip il iken, Sivas en çok orman alanına sahip il olarak kaydediliyor. Uzmanlar, orman varlığının artırılması için ağaçlandırma ve bozuk ormanların rehabilitasyon çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini vurguluyor.

28.07.2024 09:19
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DAP Bölgesi orman varlığı, Türkiye toplam orman varlığının yüzde 12,9'unu (2,3 milyon hektar) oluşturuyor.

Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerini kapsayan bölgedeki orman varlığının yüzde 30,3'ünü normal ormanlar, yüzde 69,7'sini ise bozuk ormanlar oluşturuyor. DAP Bölgesinde yer alan illerin orman varlıkları bölgenin iklimsel ve topoğrafik şartları nedeniyle nispeten kuraklığa ve soğuğa dayanıklı ağaçlardan oluşuyor. Bölge ormanlarındaki belli başlı ağaç türleri; meşe, karaçam ve ardıçtır. Bölgede en az orman alanına sahip il Iğdır (161 hektar) iken en çok orman alanına sahip il ise Sivas (405.281 hektar) olarak kayıtlara geçiyor. Uzmanlar, orman varlığının artırılması için bölgede ağaçlandırma ve bozuk ormanların rehabilitasyon çalışmalarının hızlandırılarak devam etmesi gerektiğini vurguluyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Karaçam, Türkiye, Sivas, Iğdır, Çevre, Doğa, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DAP Bölgesi Orman Varlığı Türkiye'nin Yüzde 12,9'unu Oluşturuyor - Son Dakika

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