Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı\'nın 99. Yılı Coşkuyla Kutlandı
01.07.2025 13:16  Güncelleme: 13:42
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İstanbul'da düzenlenen törenle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlandı. Törende, denizcilik tarihinin önemi ve kabotaj hakkının kazanılmasının anlamı vurgulandı. İstanbul Valisi Davut Gül ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar da konuşmalarında denizciliğin geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü İstanbul'da düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99'uncu yılı, İstanbul'da düzenlenen bir dizi törenle kutlandı. İlk tören Barbaros Hayrettin Paşa anıtı önünde düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, İstanbul Bölge Liman Başkanı Mustafa Kıran, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, il ve ilçe protokolü ve ilgili kurumların müdür ve temsilcileri katıldı. Öte yandan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı gemiler, İstanbul Boğazı'nda tazyikli su sıktı.

"Uluslararası ticaret hacmimizin yüzde 80'ininden fazlası ülkemizde ise yüzde 87'den fazlası deniz yoluyla taşınmaktadır"

Program saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Kabotaj Bayramı'nın değerine dikkat çekti. Bakan Yardımcısı Ünüvar, "Bu kazanım denizciliğimizin bugünlere gelmesinde önemli bir temel taşı oluşturmuştur. Bu kanun genç Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuyla ilan ettiği tam bağımsızlığının karasularındaki egemenliği ile pekiştirilmesidir. Günümüzde üretmek önem arz ediyor. Üretim için gerekli olan hammadde, lojistiği ve üretilen lojistiğin değeri ile bu lojistiğin sürdürülebilirliği en az üretim kadar önem arz etmektedir. Uluslararası ticaret hacmimizin yüzde 80'ininden fazlası ülkemizde ise yüzde 87'den fazlası deniz yoluyla taşınmaktadır. Ürettiğiniz değerin lojistik maliyetini de hesap etmek zorundasınız. Ülkeler sürekli bu maliyetleri düşürücü yen projeler, yollar ve koridorlar peşindedir" dedi.

"99 yıldır "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" olarak kutlamanın onurunu yaşıyoruz"

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "1 Temmuz, bizler için sadece bir tarih değildir. Aynı zamanda kara sularımızda mutlak bağımsızlığımızı kazandığımız, denizlerimizde egemen olduğumuzu tüm dünyaya yeniden ilan ettiğimiz gündür. Mavi Vatan'ımızda ticareti millileştirdiğimiz gündür. Denizciliğimizin gelişmesinde ve ilerlemesinde çok büyük katkısı olan bugünü; 99 yıldır "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" olarak kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Büyük denizcimiz Barbaros Hayrettin Paşa'nın "Denizlere hakim olan, cihana hakim olur" sözünden aldığımız ilhamla modern tersanelerimizde gemilerimizi üretiyor, denizlerde gücümüze güç katıyoruz. Denizciliğin her alanında dünyayla rekabet eden bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı

Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ise "Türkiye, Montrö sayesinde Türk Boğazlarımızın denetimini tam anlamıyla kazanmış. Karadeniz'de barışını ve istikrarın teminatı haline gelmiştir. Montrö'nün uluslararası ilişkilerde hayati bir belge olduğu ve bölgesel dengeyi koruduğu yakın geçmişte yaşanan ekonomik olaylarda öncü rol olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Bugün Türk Denizcilik tarihinin dönüm noktalarından biri olan Kabotaj hakkının kazanılmasının 99'uncu yıl dönümünü kutluyoruz"

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, "Bugün Türk Denizcilik tarihinin dönüm noktalarından biri olan Kabotaj hakkının kazanılmasının 99'uncu yıl dönümünü kutluyoruz. Atalarımızın Ege'de Koyun Adaları zaferi ile başlayan denizlerdeki güç mücadelesi Karamürsel Bey'den başlayarak Barbaros Hayrettin Paşa'da, Turgut Reis, Piyalepaşa ve Kılıç Ali Paşa gibi, Kaptanıderyalar ile doruk noktalara ulaşmış, Akdeniz'in bir Türk Gölü olduğu tüm Avrupa Devletlerince kabul edilmiştir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Davut Gül ve beraberindeki protokol üyeleri, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni ziyaret etti. İstanbul Valisi Davut Gül anı defterini imzaladı ve protokol üyeleri ile denize çelenk bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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