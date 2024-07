Yerel

Denizli'de lösemi hastaları ve ailelerine et dağıtımı yapıldı

DENİZLİ - LÖSEV Kurban Bayramında yapılan vekaleten kurban bağışları sayesinde 81 ilde, yıl boyunca hastalara ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini ara vermeden sürdürmeye devam ediyor. LÖSEV'in Mutlu Et Projesinin Denizli ayağına yüzlerce aile katılım gösterdi.

LÖSEV Kurban Bayramında yapılan vekaleten kurban bağışları sayesinde 81 ilde, yıl boyunca hastalara ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini sürdürüyor. Sağlıklı beslenme zincirinin en önemli halkalarından biri olan protein, lösemi-kanser tedavilerinde hayati önem taşıyor. Yetersiz protein alımı hastalığın iyileşmesini yavaşlatıyor ve enfeksiyonlara karşı vücut direncini azaltıyor. Bu yüzden kanser tedavisi gören hastaların sağlıklı insanlardan yüzde 50 daha fazla protein ihtiyacı gerekmektedir.

LÖSEV et desteğine Denizli ile devam ediyor

LÖSEV et desteğinden her yıl on binlerce hasta ve ailesi faydalanıyor. Hastalar vakumlu ambalajlarda taze et olarak ya da LÖSEV Et Kart ile büyük marketlerden, hijyenik şartlarda, et ve et ürünlerine ulaşıyor. LÖSEV 81 ilde yaptığı dağıtımları aralıksız sürdürüyor. Denizli'de yapılan yardımda LÖSEV'e kayıtlı hasta ve ailelerine et ve et ürünleri sunuldu. LÖSEV 'e kayıtlı hasta ailelerin yüzde 87'si asgari ücret ve altında gelire sahip olduğu belirtildi. Kırmızı et almakta zorlanan aileler ve kanser hastası yetişkinlerde de ekonomik yoksunluğun çok kritik seviyede olduğunu tespit eden LÖSEV, Kurban Bayramı döneminde aldığı vekaleten kurban bağışları ve yıl içinde yapılan adak bağışlarını hem çocuk hem yetişkin tüm kayıtlı hastalarına ulaştırıyor.

Yakalandığı yutak kanseri sürecini ve LÖSEV'in desteklerini belirten Burak Ahmet Duyar, "Tanım geçen sene aralığın son dönemlerine doğru konuldu. Kulak ağrısı ve burun tıkanıklığı dolayı gittim. Hastanede ilk etapta damlalar verdiler, kullandım ama etki etmedi. Sonra bir kez daha gittiğimde kanser olduğumu öğrendim. Önce Lenfomadan şüphelendiler. Sonrasın 2-3 defa biyopsiye girdim. Biyopsiden sonra yutak kanseri olduğumu öğrendim. 120 gün neredeyse hastanede aralıksız yattım. Ağız yaraları ve yaşadığım durum beni engelledi. Bir süre boyunca yemek yemedim. Beni bu süreçte LÖSEV'in görevlileri diyorum ben, çok desteklediler. Böyle bir kampanya olması çok güzel bir şey. Böyle bir şeyin içinde olmak çok güzel bir şey" dedi.

Genç yaşında kanseri yakalanan ve LÖSEV'in yapmış olduğu destekleri anlatan Ahumiray Çulhaoğlu, "Hastanede iki yıl sürecim vardı. Bunu bitirdikten sonra eve geçtim. Şuanda sadece kontrollere gidiyorum. LÖSEV benim için çok şey yaptı. Beni Bodrum'a tatile gönderiyorlar, özel günlerde bana hediye yolluyorlar, Anıtkabir'e ben Atamın huzuruna ilk defa LÖSEV sayesinde gittim. Bana sevgi, yardımlaşma, düşünce gibi şeyleri aşılıyorlar. LÖSEV'i ben ayrı seviyorum. Arkadaşlarım sen LÖSEV'de misin diyorlar bende evet diyorum. LÖSEV gerçekten çok güzel bir kurum" diye konuştu.

Kızının genç yaşında kanseri yakalandığını ve LÖSEV'in desteklerini hiç bırakmadığını belirten Emine Culhaoğlu, "Ben Ahumiray'ın annesiyim. Benim kızım 8 yaşındayken başladı. Çok zorlu bir süreçti. Bu süreçte neyin ne olduğunu ve nasıl bir yola girdiğimizi inanın bilmiyorduk ama LÖSEV bizi çok güzel şekilde destekledi. Her konuda arkamızdaydı. Maddi, manevi kızımın her zaman arkasındaydı. LÖSEV hala üzerimizden ellerini çekmiş değiller. Her zaman arayıp soruyorlar. İyi ki LÖSEV var diyorum. Bu kampanya gerçekten önemli. Bu süreçte çocuklarımız için gerçekten önemli. Çünkü taze et yemeleri gerekiyor. Doğal olarak değerleri çok düştü. Herkesin artık maddi anlamda karşılayamadığı zamanlar oluyor ama LÖSEV sayesinde bu zorlu süreci gerçekten çocuklarımızı çok iyi bakarak atlatmaya çalışıyoruz. Sadece et konusunda da değil, bayramlarda özel günlerde olsun kısacası her zaman bizim yanımızda. O yüzden LÖSEV'i çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

"Yaklaşık 100 ailemizin katılımıyla dağıtımımız gerçekleşti"

Yardımların 1 yıl boyunca 81 ilinde yapılacak olan desteği dile getiren LÖSEV Sosyal Hizmetler Yöneticisi Canan Çolak, "Bugün Denizli'deyiz. Buradaki en temel amacımız Kurban Bayramında LÖSEV'i yapılan vekaleten kurban bayramı bağışlarıyla olan bir yıllık toplam desteklerimizden bir parçası olan "Mutlu Et" burada bugün yapıyoruz. Yaklaşık 100 ailemizin katılımıyla dağıtımımız gerçekleşti. Hala daha devam ediyor. Hastalarımız kemoterapi süreci boyunca ilaçların etkisiyle yan etkilere maruz kalıyorlar. Bizlerde protein destekli et yardımında bulunuyoruz. Bu yardımlarımızı 1 yıl boyunca 81 ilimizde yapıyoruz. Bugünde Denizli ayağındayız. Bu şekilde yıl boyunca yine yardımlarımızı devam ediyor olacak. Ailelerimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.