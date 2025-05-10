Denizli'de Sağlık İçin Yürüyüş

Denizli sağlık için yürüdü

Denizli'de 10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et Günü düzenlenen yürüyüşle kutlandı

DENİZLİ - Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et Günü'nde toplumda sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Ayrıca 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' ve 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' projelerinin de startı verildi.

10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında Denizli'de düzenlenen yürüyüş etkinliği büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Yenişehir Yürüyüş yolunda düzenlenen etkinliğe Denizli Valisi mer Faruk Coşkun, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek, Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, sağlık çalışanları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüş saat 11.00'de Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'un startıyla başlarken, protokol üyeleri ve vatandaşlar birlikte yürüdü. Yürüyüşte fiziksel aktivitenin kalp sağlığı, ruhsal iyilik hali ve yaşam kalitesi üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yapıldı. Yürüyüş sonrasında Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan bilgilendirme stantlarında fiziksel aktivite sağlıklı beslenme ve kronik hastalıklarla mücadele konusunda bilgilendirme yapılarak vatandaşlara broşür dağıtıldı. Katılımcılara sağlıklı atıştırmalıklar ve su ikram edildi. Tansiyon, boy-kilo ölçümü gibi sağlık taramaları da yapıldı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, hareketsiz yaşam tarzının çağın en önemli sağlık sorunlarından birisi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Ülkemizde günlük yaşamda fiziksel aktivite düzeyini artırmak amacıyla Sağlık Bakanlığımız tarafından hedefler belirlenmiş ve toplumu fiziksel aktiviteye özendirmek için çalışmalar yürütülmektedir. Sağlık Bakanlığımız tarafından ülke genelinde en az 10 milyon vatandaşımıza ulaşılması hedeflenen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasıyla 10 Mayıs-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında, ilimizde vatandaşlarımızın ölçümleri yapılarak toplumda fazla kiloluluk ve obezite ile mücadele konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. Yine Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 18 Nisan 2025 tarihinde imzalanan 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' protokolü ile Türkiye genelinde ilkokul çağındaki çocuklara küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak, çocukların sağlık konularındaki bilgi düzeylerini ve farkındalıklarını artırmak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda bugün gerçekleştirdiğimiz yürüyüşle birlikte ilimizde bu projelerinin de startını vermiş bulunuyoruz. Tüm halkımızı kaliteli ve sağlıklı yaşam için hareketli yaşama davet ediyoruz."