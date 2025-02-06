Depremde Tüm Varlığını Kaybeden Osman Turan'ın Hayatı - Son Dakika
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Yerel

Depremde Tüm Varlığını Kaybeden Osman Turan'ın Hayatı

Osman Turan, depremde 8 dükkan ve 8 evini kaybetti. Şikayetçi değil, hayatına devam ediyor.

06.02.2025 20:05
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Depremde 8 dükkan 8 evini kaybetti, şimdi Bilecik'te kiracı olarak yaşıyor

Hataylı depremzede Osman Turan;

"Şikayetçi asla değilim, Allah verdi, Allah aldı"

"Enkaz altında kalan çocuklarımızı kendi imkanlarımız ile kurtardık"

BİLECİK - Yüzyılın Felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 8 dükkan ve 8 evini kaybeden ve göç ettiği Bilecik'te kiracı olarak yaşayan Osman Turan, acı olayın ikinci yılını hüzünle andı. Turan, "8 dükkan, 8 dairem vardı. Şikayetçi asla değilim, Allah verdi, Allah aldı. Allah'a çok şükür bugünlerimizi aratmasın. dedi.

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 11 ilde büyük bir yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'la birlikte Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Elazığ'da 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdi. Deprem felaketinin 2'nci yıldönümü için düzenlenen törenlerde, hayatını kaybedenler özlemle anıldı.

"Şikayetçi asla değilim, Allah verdi, Allah aldı"

Hatay Antakya'da 8 dairesi, 8 dükkanı olan esnaflardan Osman Turan, 6 Şubat depremiyle bütün mal varlığını kaybetmesinin ardından şimdi Bilecik'te kiracı olarak, geçimini devletin ve çocuklarının desteği sayesinde sürdürdüğünü söyledi. Depremzede Osman Turan, "6 yaşından beri çalışıyorum. Esnafın içinde doğdum, esnafın içinde büyüdüm. Esnafın sayesinde ileri gelen bir esnaf oldum. Ama kısmet, 6 Şubat depreminde bütün mal ve varlığım gitti. Şikayetçi asla değilim, Allah verdi, Allah aldı. Hiçbir şeyim kalmadı, hayatım boyunca kiracılık yapmadım. Allah'a, şükür Bilecik'te şimdi kiracı olarak oturuyorum. Çocuklarımdan Allah razı olsun. Kiramı çocuklarım ödüyor. Ben kendi yağımla kavrulup gidiyorum. Çok şükür devletimiz ev kirası veriyor" dedi.

"Çocuklarım 5-6 saat o enkazın altında kaldı"

Turan, asrın felaketini ve enkaz altında kalan ailesinin ne kadar sürede, nasıl sağ kurtulduğunu şu şekilde aktardı;

"O gün sabah namazı için kalktım ve abdest aldım. Ardından deprem olmaya başladı. Hanımla benim aramda en az on metre var. Hanım o anda dedi ki, 'Elini ver bana' bende dedim nasıl vereyim yanına gelemiyorum. Çünkü sallantı o kadar şiddetli ki; bir o duvara bir bu duvara vurdu bizi. Allah şükür oradan çıktık omzumda baya yırtık oluşmuş. Acımızı unutup hemen arabaya bindik ve çocukların evine hareket ettik. Çocuklarımızla bizim aramızda beş kilometre kadar mesafe var, ama nasıl gittiğimi ben de hatırlamıyorum. İki dakika da vardık oraya, aparmanın altında bizim dükkan var market çökmüş. Birinci kat olarak marketin üzerine çökük vaziyette çocukların evi. Dört katlı bina, orada dört dairem, dört dükkanım, vardı hepsi gitti. Çocuklarım 5-6 saat o enkazın altında kaldı. Damatlar kollarıyla çekip kızımı kurtarmaya çalışırken, kızımın kolu çıktı. İtfaiye gelecek diye bekliyoruz, maalesef gelemediler, onları kendi imkanlarımız ile kurtardık. Adana'dan itibaren bütün yollar, darmadağın, ulaşım kapalıydı. Herkes can derdinde o sırada. Üzüntümüz bize yeter, şimdi. Kendi çocuklarım koymuş sosyal medyaya fotoğraf, görünce çok üzüldüm. Onlar benim canlarım, ciğerimde Allah hepimize sabırlar versin. Mekanları cennet olsun inşallah."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremde Tüm Varlığını Kaybeden Osman Turan'ın Hayatı - Son Dakika

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