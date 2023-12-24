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Depremde vefat eden muhtarın yerine göreve başlayan kadın muhtar, zorlu süreçte görevini başarıyla yürütüyor - Son Dakika
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Depremde vefat eden muhtarın yerine göreve başlayan kadın muhtar, zorlu süreçte görevini başarıyla yürütüyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde hayatını kaybeden muhtarın yerine atanan Gülay Avcıoğlu, zorlu süreçte görevini başarıyla sürdürüyor. Deprem sonrası mahallede yaşayanları desteklemek için elinden geleni yapan Avcıoğlu, telefonla arayan vatandaşların hayretle karşıladığı kadın muhtar olmanın mutluluğunu yaşıyor. Avcıoğlu'nun hedefi ise mahallesini eski günlerine döndürebilmek ve 2024 seçimlerinde tekrar aday olmak.

Depremde vefat eden muhtarın yerine göreve başlayan kadın muhtar, zorlu süreçte görevini başarıyla yürütüyor
24.12.2023 - 09:42,
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Hatay'da depremde vefat eden muhtarın yerine göreve başlayan kadın muhtar, zorlu süreçte görevini başarıyla yürütüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanan Cebrail Mahallesi Muhtarı Zafer Sarı ve eşi de asrın felaketinde hayatını kaybetti. Deprem sonrası 1. aza 45 yaşındaki, 2 çocuk annesi Gülay Avcıoğlu, Antakya Kaymakamlığı tarafından muhtar olarak görevlendirildi. Deprem öncesi ev hanımı olan Avcıoğlu, asrın felaketinin ilk haftasında Cebrail Mahallesi Muhtarlığı görevine başladı. Yaklaşık 11 aydır görevini başarıyla sürdüren Avcıoğlu, kendisini telefonla arayarak bilgi almak isteyenleri de hayrete düşürüyor. 2024 yılı Mart ayında yapılacak seçimlerde adaylığını açıklayan Avcıoğlu'nun şimdiki hayaliyse ömrünün geçtiği mahallesini eski günlerine döndürebilmek.

Depremi yaşayan vatandaşları yaşatmak için elinden geleni yaptığını dile getiren muhtar Gülay Avcıoğlu, "2019 yerel seçimleri sonrası 1. aza olarak göreve başladım. 6 Şubat depreminden sonra maalesef Cebrail Mahallesi Muhtarımız Zafer Sarı ve eşini kaybettik. İlk haftadan itibaren Antakya Kaymakamlığı tarafından ben muhtar olarak atandım. Deprem sonrası acı çekenlerden biri de benim zaten vatandaşlarımızın yanında durmaya çalıştım. Yaralara merhem olmaya çalıştım, her ne tür yardımım dokunduysa bilmiyorum vicdanen rahatlamaya çalışıyorum" dedi.

"Açılan her telefonda muhtar beyle görüşelim deniyor"

Kendisini telefonla arayan vatandaşların ilk sözünün 'muhtar beyle görüşmek istiyorum' olduğunu dile getiren Avcıoğlu, "Muhtarlık elbette zor, o günden bu yana severek yapıyorum. Ev hanımıydım, istediğim bir şeydi muhtarlık. Açılan her telefonda 'muhtar beyle görüşelim' deniyor, 'ben muhtar hanımım' dediğimde hem hayret ediyorlar hem de çok seviniyorlar. Kadın muhtar olduğu için mutlu oluyorlar. Devam etmem için talepler alıyorum. Bu yüzden yeniden adaylığımı koydum. Mahallemizi yaşatmak, kalkındırmak için seçmenlerimin oylarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı, Avcıoğlu'nun zorlu süreci başarıyla atlattığını belirterek, "Bu zor süreçte bir kadının yapamayacağı iş zannediyorduk ama Gülay muhtarımdan Rabbim razı olsun, depremin 3. gününden itibaren canla başla çalışıyor. Bizleri de kırmıyor. Yapması gerekenlerle ilgili de istişarelerde bulunuyor. Rabbim razı olsun, vatandaşlar ve bizler kendisinden memnunuz" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Depremde vefat eden muhtarın yerine göreve başlayan kadın muhtar, zorlu süreçte görevini başarıyla yürütüyor - Son Dakika


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