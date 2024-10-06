Diyarbakır'da Afet ve Acil Durumlar İçin Koordinasyon Kampı Düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Afet ve Acil Durumlar İçin Koordinasyon Kampı Düzenlendi

Diyarbakır\'da Afet ve Acil Durumlar İçin Koordinasyon Kampı Düzenlendi

Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü tarafından 4-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen kamp, 17 il ve 771 katılımcı ile afet ve acil durumlara hazırlık amacı taşıdı. AFAD Başkanı Vali Okay Memiş, kampta akreditasyon sistemini vurgulayarak, iş birliği ve hazırlığın önemini belirtti.

06.10.2024 10:54  Güncelleme: 11:01
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Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde, 4- 6 Ekim tarihleri arasında afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon ve Koordinasyon kampı düzenlendi.

AFAD Doğu ve Güneydoğu Anadolu Akreditasyon ve Koordinasyon 2024 kampı gerçekleşti. Dicle Kral Kızı Barajı yakınında düzenlenen kampa 17 il, 102 araç; 15'i Başkanlıktan gelmiş olmak üzere 79 Diyarbakır, 2 Erzincan, 2 Tunceli, 1 Hakkari, 3 Şırnak, 2 Van, 2 Iğdır, 1 Bingöl, 4 Erzurum, 2 Elazığ, 2 Malatya, 3 Kilis, 2 Adıyaman, 4 Siirt, 2 Batman ilinden gelen toplam 126 AFAD personeli, 565 sivil toplum ve kamu kuruluşu katılımcısı, jandarma, sağlık, belediye, gençlik spor, SEDAŞ, orman işletme olmak üzere toplamda 771 kişi katıldı.

AFAD Başkanı Vali Okay Memiş yaptığı konuşmada, kampa katılanlara teşekkür etti. Aynı zamanda akreditasyon sistemi kapsamında akredite edilen kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının afet ve acil durumlarda çok önemli görev üstlendiğini ifade etti. Yapılan bu kampların ekiplerin birbiriyle kaynaşmasına da katkı sağladığı ve birlikte iş yapma kültürünü geliştirdiğini, afetlere toplumun tüm kesimleri olarak hazırlanmamız gerektiğini ifade etti.

Üç gün süren kamp bilgilendirici ve verimli bir deneyim sundu. AFAD bünyesinde gerçekleştirilen kamp ile personel, hızlı ve faydalı müdahale için etkin bir hale geldi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Okay Memiş, Politika, 6 Ekim, Sağlık, Yerel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Afet ve Acil Durumlar İçin Koordinasyon Kampı Düzenlendi - Son Dakika

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