Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan DEM Partili Serra Bucak Küçük ve 4 ilçe belediye başkanı Diyarbakır İl Yüksek Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını aldı.
31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 64 oy alarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan DEM Partili Serra Bucak Küçük, öğle saatlerinde İl Yüksek Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Buradan Dağkapı Meydanı'na geçen partililer, daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne doğru yürüdü.
Belediye önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Serra Bucak Küçük, "Değerli Diyarbakır halkı; belediye sizin. Emeklerinize sağlık. Hayırlı uğurlu olsun hepinize. Kendimizi de kentimizi de demokratik çoğulcu katılımcı tüm Diyarbakır halkıyla yöneteceğiz. Bizi seçen tüm Diyarbakır halkına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. Açıklamanın ardından Küçük, beraberindekilerle belediyeye geçti, tebrikleri kabul etti.
Öte yandan, DEM Parti'den Diyarbakır'ın merkez Kayapınar İlçe Belediye Başkanı seçilen Gülşen Sincar, Bağlar Belediye Başkanı seçilen Siraç Çelik, Sur Belediye Başkanı seçilen Adnan Örhan ve Yenişehir Belediye Başkanı seçilen Safiye Akdağ da mazbatalarını aldı.
Son Dakika › Yerel › Diyarbakır'da DEM Partili başkanlar mazbatalarını alarak göreve başladı - Son Dakika
İsmailağa Cemaati'nden kovulan Cübbeli Ahmet, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi tartışma yaratacak bir çıkışta bulundu. Cübbeli, "Şu anda Cumhur İttifakı'nın dışındaki Yeniden Refah, Saadet vb. adaylarına özellikle İstanbul, Ankara gibi kazanamayacakları kesin ama Cumhur İttifakı'na kaybettirip CHP'yi, DEM'i teröristleri kazandıracağı kuvvetle muhtemel olan yerlerde bunlara oy vermek caiz değildir" dedi.
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Milliyetçi-Ülkücü camianın tanınan isimlerinden Erdem Karakoç, Topkapı Suriçi Sosyal Tesisleri'nde iftar verdi. Karakoç, konuşmasında 31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kaldığını belirterek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Ülkücü hareketin Türk milletinin milli ve manevi değerlerine bağlı olduğunu belirten Karakoç, bölücülüğe ve emperyalizme karşı olduklarını ifade etti. İftar programında diğer Ülkücü isimler de konuşmalar yaparak Ülkücülerin davasını ve mücadelesini anlattılar.
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Hatay'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde 3 bin 424 sandıktan 96'sı konteynerde kurulacak. Depremler nedeniyle yıkılan veya hasar alan okulların yerine konuşlandırılan konteynerlerde vatandaşlar oylarını kullanabilecek.
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Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Seongbuk bölgesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 araç karıştı ve 17 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan kamyon sürücüsü ve bir araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ekipler, kullanılamaz hale gelen araçların kaldırılması için çalışma başlattı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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