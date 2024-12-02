Doğu\'da Buz Gibi Soğuk

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Yurdun doğusu buz kesti: Dışarı asılan kıyafetler buzla kaplandı, havaya serpilen kaynar su yere düşmeden buz oldu

ERZİNCAN - Kar yağışının ardından etkisini artıran aşırı soğuk hava yurdun doğusunu adeta dondurdu. Gece en düşük hava sıcaklığı eksi 22 dereceyi gördü. Dışarı asılan kıyafetler buzla kaplandı, havaya serpilen kaynar su yere düşmeden buz oldu. Vatandaşlar ise korona virüs görüldüğü yıllardaki gibi yüzlerine maske takarak soğuktan korunmaya çalıştı.

Doğu'da soğuk hava etkisini iyice artırdı. Araç camlarının buz tuttuğu ve gece hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da havaya serpilen sıcak su yere buz taneciği olarak düştü. Soğuk havanın ne kadar etkili olduğunu göstermek isteyen vatandaşlar havaya sıcak su serperek test etti. Havaya serpilen suyun yere buz tanecikleri olarak düştüğü gözlemlendi.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde sinema oyuncusu ve fenomen Arif Arifoğulları'da, evinin bahçesinde ipe astığı kıyafetleri unutunca almak için döndüğünde giysilerini donmuş halde buldu. Bu anları videoya kaydeden Arif Arifoğulları, yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Erzincan'da soğuk hava göletleri, araç camlarını dondurdu. Aracıyla işe gitmek isteyen bazı vatandaşlar camları kazıdı, donan kapılarını açmakta güçlük çekti. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine kilim atarken, bazıları da halı, battaniye ve branda kapatarak soğuktan korumaya çalıştı. Sabah saatlerinde dışarı çıkan bazı vatandaşların da yüzlerini korona virüs görüldüğü yıllardaki gibi maske takarak soğuktan korumaya çalıştıkları görüldü. Vatandaşlar son 15 yıldır bu kadar soğuk Kasım, Aralık ayı yaşanmadığını belirttiler.

Öte yandan Türkiye genelinde gece en düşük hava sıcaklığı Sivas, Altınyayla'da eksi 23,2 derece olarak kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye'nin en soğuk noktası gece eksi 23,2 derece ile Sivas, Altınyayla olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı bazı illerde ise şöyle sıralandı:

Kayseri, Pınarbaşı - 22,7

Erzincan, Çayırlı - 22,5

Erzincan, Otlukbeli - 22,4

Erzincan, Refahiye, - 21,6

Erzurum, Çat - 21,0

Tokat, Artova - 20,7

Bayburt, Aydıntepe - 20,6

Malatya, Kuluncak - 20,6

Ardahan, Göle - 19,4

Adana, Tufanbeyli - 16,7

Malatya, Darende - 16,4

Gümüşhane, Köse - 15,6

Giresun, Alucra - 15,1

Niğde, Konaklı Beldesi - 14,2

Kahramanmaraş, Elbistan - 14,0

Nevşehir, Derinkuyu - 14,0

Bingöl, Yedisu - 13,8

Yozgat, Akdağmadeni - 13,4

Ordu, Mesudiye - 13,2

Tunceli, Ovacık - 13,2

Van, Özalp - 12,4

Muş, Varto - 12,3

Artvin, Yusufeli, Yaylalar köyü - 11,7