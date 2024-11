Dünya Robot Kupası Van'da Başladı

Yerel

(VAN) - Uluslararası RoboSpor Derneği Federasyonu (FIRA) ve FIRA Avrasya Bölge Şubesi tarafından düzenlenen "Dünya Robot Kupası" yarışmasının Avrasya etabı Türkiye'de ilk kez Van'da start aldı.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya, 7 ülkeden 130 takım katıldı. Açılan stantlarda yapay zeka, makine öğrenimi, sensör teknolojisi ve gelişmiş mekanik tasarımlara ilişkin projelerini tanıtan takımlar, dereceye girebilmek için 130 takım yarışacak. Yarışmada, hakemlerin 3 gün sürecek değerlendirmelerinin ardından başarılı olanlara sertifika verilecek.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, "Bu muhteşem organizasyonun tarihi günlerin Van'da gerçekleştirilmesi içselleştiren o duyguyu yüreğinde yaşayan kıymetli Vanlı hemşehrilerimize teşekkürler. Herkesin Türkiye'de ilk kez Uluslararası Robospor Federasyonunun etkinliğinin Van'da gerçekleştirildiği konusunu hassasiyetle ele almalarını ve bunu vurgulamalarını rica ediyorum" dedi.

"Yapay zeka, insan hayatının her alanına yön vermeye başladı"

Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Aslan, "Dünya hızlı bir şekilde hem siyasi, askeri ve ekonomik olarak hızlı bir süreçte gelişiyor büyüyor. Dünya'nın yeni trendi Robotik çalışmalar. Yapay zeka, insan hayatının her alanında, her sektöre, her çalışmaya yön vermeye başladı. Teknoloji ve yapay zeka açılımlarına ayak uyduran bu çalışmalarda yer edinmek eğitimlerini bilimsel çalışmalarını teknolojilerini bu süreçlere uyum sağlayabilecek olan ülkeler insanlar bölgeler halklar yeni teknolojiler ile yeni dünya trendi ile uyum sağlayarak kendi bölgelerini ve kendi insanlarının da refah ve mutluluklarını en üst seviyeye çıkararak çalışmalarını hayat aktivitelerini devam ettiriyorlar" diye konuştu.

İran'dan 100 öğrenci katıldı

İran'dan yarışmaya katılan Nima Falaki, 100 öğrenci ile yazılım yarışmasına katıldığını söyledi. Falakı, "Yaşam akademisi bölümündeyiz yaşam akademisi bir yazılım kulübüdür. Scratch ve Python ve yazılım dillerini öğretiyor. İran'dan geldik ve bu yıl Türkiye'de çocuklara scratch robot ve Python yarışları yapıyoruz" dedi.

İran'dan gelen Şirin Mirzaei, "Maden göçüğünde patlama olması durumunda kendilerini nasıl kurtaracakları üzerine şarjlı ayakkabı ile şarjı biten telefonu şarj edebilen ayakkabıyla, bunun yanında içinde oksijen veren elbise, lazerli gözlük ile gprsli baret ile madenci olduğu yeri görebilmemize yarıyor" ifadelerini kullandı.

7 ülkeden Van'a geldiler

Dünya robotik federasyonu İran Temsilcisi Vahit Saiımzadeh, "7 ülkeden Van'a yarışmak için geldik. Bu organizasyonu Dünya Fira tarafından Van'da potansiyel gördüler ve euro Asia yarışmalarını Van'da yapalım dediler. Bugün de buradayız. 7 ülkeden Van'a geldiler. 4 gün sürecek etkinlik bugünden yarışmalar başladı. 12 ligde 130 takım var. 3 sene bu şekil devam edecek 3 yılın sonunda hedefimiz 30-40 ülkeden Dünya Robotik Şampiyonalarını Van'da yapmaktır" şeklinde konuştu.

Urumiye Ticaret Odası temsilcisi Samad Pourspltani ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Şehrimizde Fira Uluslararası Şampiyonlarının açılışını yaptık. Avrasya etabını Van'da başlattık. İlk defa Türkiye'de yapılan bir yarışma ve 310 katılımcı var. Uluslararası RoboSpor Derneği Federasyonu (FIRA) istediğimiz şehri kabul etti. Biz dostluklarımızdan dolayı bu etkinliği Van'da yapmak istedik. Dünya önümüzdeki günlerde teknoloji ve yapay zekayla ilgilenecek noktaya varmıştır. O yüzden şehrimizdeki gençlerimiz okullarda bu bölümlere giriş yapmak zorundalar. Bu bir başlangıç bu yarışlar Van'da 3 sene devam edecek ve 4. sene Dünya Uluslararası Şampiyonası Van'da yapılacak. Bence Van için büyük bir iştir. Teknolojik bir kent olarak anılması bizim içinde büyük bir mutluluk olacaktır. Protokolün az olması üzerine ise, yetkililerimizin bu işi hala ne kadar önemli ve değerli olduğu bilmedikleri için katılım azdı. Protokol daha iyi olsaydı bizler daha çok destek alırdık. Milli eğitimin bugün buraya öğrencileri getirip bu alanı görmeleri gerekirdi. Bugün dünyada insanlar böyle bir yarışmayı izlemek için vize, uçak bileti alıp Brezilya'ya gidiyor. Bizler Van'dayız 3 gün boyunca insanları buraya bekliyoruz."

Yarışmaya Rusya'dan katılım sağlayan üniversite öğrencisi Elizaveta Grinenko ise "İnsansı robot yarışmalarının organizatörüyüz. Moskova Fizik-Teknoloji Üniversitesi'nden 8 kişi ile birlikte geldik" dedi.