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Düzce'de Adige Kültür Derneği'nin Yeni Binası İçin Temel Atma Töreni - Son Dakika
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Düzce'de Adige Kültür Derneği'nin Yeni Binası İçin Temel Atma Töreni

Düzce'de Çerkesler için kültür merkezi inşa ediliyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Düzce Adige Kültür Derneği'nin girişimleriyle yapılan proje için temel atma töreni düzenlendi. Törende, Çerkeslerin tarihi ve kültürel kimliklerinin gelecek nesillere aktarılması vurgulandı.

Düzce\'de Adige Kültür Derneği\'nin Yeni Binası İçin Temel Atma Töreni
03.01.2024 - 20:07,  Güncelleme: 20:08
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Düzce'de Adige Kültür Derneği'nin yeni binası için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Düzce'de çok kültürlü yaşamın unsurlarından biri olan Çerkesler için kültür merkezi inşa ediliyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Düzce Adige Kültür Derneği'nin girişimleri ile yapılan proje hazırlığı sonunda Arapçiftliği Mahallesi'nde belirlenen yere inşaat için temel atma töreni düzenlendi.

"Kültürel kimliğimizi gelecek nesillere aktaracağız"

Kuzey Kafkasya'dan ayrılarak Türkiye'de ve dünyanın her yerinde yeni bir hayat kuran Çerkeslerin geçmişte yaşadıklarından söz eden Başkan Özlü, "Bugün burada olmamıza vesile olan, Çerkes kardeşlerimizin kültür aktarım merkezi olacak bu güzide mekanın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. 1864 yılında Rusya'nın yayılmacı politikasının bir sonucu olarak Kuzey Kafkasya'yı yurt edinmiş Çerkesleri sürgüne zorlaması ve sistematik bir soykırıma uğratması yakın tarihimizin en büyük acılarından biri olmuştur. Yaşanan acılardan kurtulan Çerkes kardeşlerimiz Türkiye, Ürdün, Suriye, Filistin, Irak gibi Asya'nın bir kısmı ve Ortadoğu'da kendilerine yeni bir yaşam kurmuşlardır. Özellikle Türkiye'de büyük bir kısmı batı illeri; Balıkesir, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale gibi şehirlerinde yaşam kurarken, Çorum, Samsun, Kahramanmaraş, Kayseri gibi doğu kanatta da kendilerine yer edinmişlerdir. Yerleştikleri bölgelerde kendi kültür ve dillerini korumuş, etkileşimde bulunmuş ve ülkemizin önemli bir etnik rengi olarak akıllarımıza kazınmışlardır. Saygı kültürünün en önde gelen temsilcileri diyebileceğimiz Çerkes kardeşlerimizin birçoğu Düzce'mize yerleşmiş ve şehrimizin kurulması, gelişmesi ve birlikte yaşam kültürünün oluşmasında büyük etki göstermişlerdir" dedi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurban kesimi ve temel atma töreni gerçekleştirildi. Daha sonra Adige Kültür Derneği yönetiminin konuklara ikramları ile organizasyon sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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