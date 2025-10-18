Otobüs durağına dalan araç genç kadını hayattan kopardı

Düzce'de D-655 kara yolunda E.Y. idaresindeki hafif ticari araç, Sancaklar mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına daldı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hafif ticari araç otobüs durağında bekleyen 12 yaşındaki T.A. ve 43 yaşındaki Sema Sevgeç'e çarptı. Kaza sonrası T.A. yaralanırken, Sema Sevgeç ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

MHP Düzce İl Teşkilatı'nda geçen dönem İl Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sevgeç, Tokuşlar Mahallesi Camii'nde öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları içinde Tokuşlar Mezarlığı'na defin edildi.