Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan\'dan yeni yıl mesajı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "2024 yılının sevginin, saygının, barışın, huzurun, sağlığın, kardeşliğin hakim olduğu bir sene olmasını diliyorum. Barış ve sevgi sizlerle olsun. 2024 yılı hak, hukuk, demokrasi ve adaletin egemen olduğu ekonomik sıkıntıların geride bırakıldığı, bolluk ve bereketin eksik olmadığı, barış ve sevginin hüküm sürdüğü bir yıl olsun" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni yıl nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Gürkan'ın mesajı şöyle:

"Acısıyla tatlısıyla, sevinciyle hüznüyle bir yılı daha geri bıraktık. 2023 yılının şubat ayında yaşadığımız deprem felaketi ile sarsıldık. Hepimizi derinden üzen bu felaketin yaralarını sarabilmek için bir olduk, birlik olduk. Depremin yaşandığı gün ekiplerimiz ile deprem bölgesine hareket ettik. Edirneliler olarak, büyük bir dayanışma örneği sergiledik. Başlattığımız yardım kampanyası ile 'Biz buradayız, halkımızın her zaman yanındayız' dedik. Belediye bütçemizden temin ettiğimiz ve halkımızın yaptığı yardımları, TIR'larla deprem bölgesine ulaştırdık, yaraları sardık. Deprem bölgesinden ilimize gelen halkımıza hep birlikte kucak açtık. 2023 yılı da 2022 yılı gibi ülke olarak ekonomik sıkıntılar yaşadığımız zor bir yıl oldu. Cumhuriyet tarihimizin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşadığımız bu zorlu süreçte verdiğimiz çeşitli desteklerle halkımızın yayında olduk. Halkımızı ekonomik olarak, bir nebze olsa da rahatlatmak amacıyla içme suyu ücretlerinde yüzde 30 indirime gittik. Belediye Meclisi'nde 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren meskenlerde kullanılan suya yüzde 30 indirim yapma ve meskenlere verilen içme suyuna 2024 yılı boyunca zam yapmama kararı aldık.

Edirne Belediyesi olarak, çağdaş belediyecilik anlamındaki önümüzdeki en büyük engel olan altyapı sorununu çözüme kavuşturmak için başlattığımız altyapı çalışmalarını büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Toplama Hattı imalatımıza kent genelinde devam ettik. Altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarımızda asfalt, mazgal, kaldırım gibi üstyapı çalışmalarını tamamlayarak, halkımızın kullanımına sunduk. Öte yandan 2023, Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle de çok özel ve çok anlamlı bir yıl oldu. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir heyecanla kutladık. Büyük bir gururla Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının kapıları açtık. 2023 yılını, hepimiz şehit haberleri ile buruk bir şekilde geride bırakıyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üsse sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 12 askerimiz, 12 vatan evladımız şehit oldu, 12 ocağa ateş düştü. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.

"2024 YILINDA DA KAZANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Şimdi yeni umutlar, yeni hedefler ve daha güzel bir gelecek ümidiyle yeni bir yıla hep birlikte girmenin mutluluğu içerisindeyiz. Edirne'miz için 2024 yılında da daha çok çalışmaya; umutlarımızı, hedeflerimizi, hayallerimizi hep birlikte gerçekleştirmek adına çalışmalarımızı azim ve kararlıkla sürdüreceğiz. 2024 yılında da kazanmaya, kentimizi geleceğe taşımaya, çevremize, doğamıza sahip çıkmaya, Edirneliler ile birlikte el ele, gönül gönüle yürümeye devam edeceğiz. Bugüne kadar örnek olduğumuz tüm yatırımları kendimize rehber ederek, daha da fazlasını başarmaya, kentimizi geleceğe taşımaya hazırız.

Türkiye'de toplam bin 834 belediye içinde 39 belediyenin elektrik ürettiğini biliyor muydunuz? Üstelik bu 39 belediyenin içinde kendi öz kaynakları ile tesislerini kuran 7 belediyeden biriyiz ve hibe almadan projelerini hayata geçiren tek belediyeyiz. Akılcı projelerimize destek vermeyen eşitlikten uzak uygulamaları da halkımızın takdirine bırakıyoruz.

"YAKLAŞIK 92 MİLYON TL BELEDİYENİN KASASINDA KALDI"

Türkiye'de bertaraf ücreti ödemeyen tek belediyeyiz! Yaptığımız akılcı yatırım ile 2018-2023 yılları arasında bertaraf ücreti olarak tek bir kuruş dahi ödemeyerek, Edirne Halkının cebinde 91 milyon 564 bin 890 TL'nin kalmasını sağladık. 3 Kasım 2017 tarihinde hizmete sunduğumuz Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri'ni Edirne'mizin hizmetine kazandırmasaydık ve Türkiye'de bertaraf ücreti ödemeyen belediye olarak anlaşmamızı yapmasaydık, ilimizdeki çöpün bertarafı için 6 yılda yaklaşık 92 milyon TL ücret ödememiz gerekiyordu.

"6 YILDA 59 BİN 687,64 MEGAWATT ELEKTRİK ÜRETTİK"

3 Kasım 2017 tarihinde hizmete sunduğumuz Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri'nde 25 Kasım 2018 tarihinden bu yana çöpten elektrik üretiyoruz. 2018-2023 yılları arasında topladığımız 538 bin 617 ton çöpten 59 bin 687,64 megawatt elektrik ürettik ve elektrik üretimimiz her geçen gün artarak devam etmektedir. Ürettiği elektriğin tamamını satarak gelir elde eden tesisimizi işleten şirketin kestiği fatura tutarının yüzde 10'nu da belediyemizin kasasına gelir olarak yansıyor. Yani üretilen elektrikten kazanılan paranın yüzde 10'nu Edirne Belediyesi'nin. Gururluyuz. Yaptığımız akılcı yatırım ile Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri'nin işletmesini yapan firmanın karından değil, elektrik üretiminden elde ettiği cirosundan yüzde 10'nunu alarak, hem de bertaraf ücreti ödemeyerek Edirne halkını büyük bir yükten kurtardığımız için gururluyuz.

"BUGÜNÜN VE GELECEK NESİLLERİN REFAHINI SAĞLAMAK İÇİN, HEP BİRLİKTE VİZYONUMUZU GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesini imzalayarak, bölgemizde, halkımızla yapacağımız çalışmalarla bölgemizdeki sera gazi emisyonlarını azaltmaya, dayanıklılığı artırmaya ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine hazırlanmaya ve enerji yoksulluğuyla mücadele edeceğimizi taahhüt etmiştik. Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri ile tesislerden ürettiğimiz elektrik ile bu konuda önemli bir adım atmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Gururluyuz. Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri ile doğayı kirletmeyen, yer altı sularını kirletmeyen, çevreyi kirletmeyen, tesisin yakının da bulunan köylerimizi rahatsız etmeyecek, koku yapmayacak, onların arazilerini, havasını kirletmeyecek bir tesis kazandırdığımız için gururluyuz.

Bugünün ve gelecek nesillerin refahını sağlamak için, hep birlikte vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz. 10 yıldır olduğu gibi 2024 yılında da Edirnelilerin menfaatini düşünmeye, henüz doğmamış çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmaya, çevreye duyarlı projelerle fark yaratmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atacağımız 2024 yılının sevginin, saygının, barışın, huzurun, sağlığın, kardeşliğin hakim olduğu bir sene olmasını diliyorum. Barış ve sevgi sizlerle olsun. 2024 yılı hak, hukuk, demokrasi ve adaletin egemen olduğu ekonomik sıkıntıların geride bırakıldığı, bolluk ve bereketin eksik olmadığı, barış ve sevginin hüküm sürdüğü bir yıl olsun. Tüm hemşehrilerimin yeni yılını kutluyor, sevgi ve selamlarımı iletiyorum."