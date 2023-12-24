Elazığ\'da deprem sonrası yıkılan bina, yanındaki sağlam binanın duvarlarını da yıktı

Elazığ'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor. Yeni Mahalle Namık Çiftçi Caddesi'nde 6 Şubat depremlerinden sonra hasarlı olduğu tespit edilen bir binanın yıkımı sırasında yanındaki sağlam binanın da duvarları yıkıldı. Evlerinde oluşan hasara tepki gösteren vatandaşlar, "Bize yıkım konusunda bir gün önceden uyarı yapıldı ama biz hazırlık yapamadık. Şimdi evimiz hasarlı. Nereye gideceğiz" dediler.

Elazığ'da hasarlı binanın yıkımı esnasında evinin duvarları yıkılan Cavit Şengün adlı vatandaş, binanın hasar almasından dolayı mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Evlerinin tadilatı yapılana kadar nerede kalacaklarını bilmediklerini belirten Şengün, "Adamlar yatağımın üzerinde elleriyle molozları dışarı atıyorlar. Gidiyorum İl Özel İdareye adam hallederiz diyor ama evimde yaşanacak durum yok. Bana bir söylesinler nerede kalacağız? Gelip bana biri desin ki; 'gel kardeşim sana bir yer vereceğiz, şurada kal'" ifadelerini kullandı.

"BİNA YIKILIRKEN BENİM EVİME HASAR VERDİLER"

Cavit Şengün şunları söyledi:

"Bu binanın 3. katında oturuyoruz. Dün itibarıyla Çevre ve Şehircilik'ten ekipler gelip yan binanın yıkılacağını ve tedbirli olmamızı söylediler. Biz de göreceli olarak tedbirimizi almaya çalıştık. Bina yıkılırken binamızın dairelerin olduğu katta da delikler açıldı. İçerde ciddi derecede eşyalarımız hasar gördü. Eşyaların mağduriyetleri giderilebilir ama öğrencimiz, çocuklarımız var. Bu konuda mağduruz. Bununla alakalı olarak Çevre Şehircilik ve İl Özel İdaresi ile görüştük. Yetkililer mağduriyetlerin giderileceğini söyledi. Bundan sonraki yıkımlarda başka mağduriyet olmaması adına sıkıntımızı dile getiriyoruz. Bu mağduriyet şahsımla alakalı değil. Yaklaşık 3 kat, 4 katta yıkım oldu. Çocuklarla ortada kaldık.7 yaşında bir kız çocuğum var. İl Özel İdaresine gittim, adam gel evimde kal diyor. Biraz stresliyiz işin gerçeği. Devlet herhalde böyle bırakmaz. İçerdeler şu anda. Müdahale ediyorlar. Ustalar şu anda içerde tadilat yapıyorlar. Müdahale ediyorlar. Evet, bizi uyardılar ama bu mağduriyetimizi örtbas edebilecek bir durum değil. Orada içerde kendi aileleriyle buyursun gelsinler. Adamlar yatağımın üzerinde elleriyle molozları dışarı atıyorlar. Gidiyorum İl Özel İdareye adam hallederiz diyor ama evimde yaşanacak durum yok. Bana bir söylesinler nerede kalacağız? Gelip bana biri desin ki; 'gel kardeşim sana bir yer vereceğiz, şurada kal'. Devletle alakalı bir sorun değil ama muhatap konusunda kişiselleştirilmiş bir diyalog içerisindeyiz. Çok stresliyim. Nerede kalacağımı bilmiyorum. 2 çocuğum var benim."

"BİZE BİR GÜN ÖNCEDEN BİLGİ VERİLDİ, TEDBİR ALAMADIK"

Bir başka apartman sakini ise şunları söyledi:

"Bize dün yandaki evin yıkılacağını bildirdiler. Biz hastanedeydik annemin ameliyatında. Sabah hastaneden çıkış yaptık. Geldiğimizde yıkıma başlamışlar. Bizim binamız az hasarlıydı. Sonra geldik ki evimiz bu şekilde yıkıntı içinde. Her taraf harap olmuş. Duvarlar yıkıldı, fayanslar patladı. Üstteki komşunun eşyaları daha fazla zarar gördü. Bizim de gördü ama üstteki komşumuz daha fazla zarar gördü. Bu şekilde bir inşaat halindeyiz. Halimiz bu. Arkadaşlar sağolsun bizimle ilgileniyorlar. Yapılacak dediler ama ne kadar yardım edecekler, hasarımız ne kadar karşılanacak bilmiyoruz. Evimiz az hasarlıydı. Şimdi yıkıldı. Yıkım zamanı kimse yoktu binada ama bir anda gelinip başlanacağını bilemedik. Herkes bir anda yakalandı. Hazırlığımızı yapamadık. Hastaneden gelip eşyalar çekip örtmek, tedbir almak istyorduk ama yapamadık. Duvarı yapacağız dediler bakalım."

"EVLER BOŞALTILSIN DİYE UYARIDA BULUNDUK"

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Özel İdare görevlisi ise vatandaşları bir gün önceden uyardıklarını ve hasar alan evlerde tadilat çalışmalarına başlandığını belirterek, "Evlerin içindeki molozlar dışarı atılıyor, sabah da sıvalar yapılacak. Bizler evler boşaltılsın diye uyarıda bulunduk. Özellikle eşyalar kenara çekilsin, evler boşaltılsın diye uyarıda bulunduk" dedi.