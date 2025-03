Elazığ\'da Gazze İçin Yardım Kampanyası Başlatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ve tüm Türkiye'de uygulanan Gazze İçin El Ele kampanyası çerçevesinde Elazığ'da yardım kampanyası başlatıldı.

Elazığ'da Gazze için el ele kampanyası başlatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ve tüm Türkiye'de desteklenen kampanya için İl Özel İdaresinde toplantı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda Gazze'de yaşanan vahşet ele alınırken, Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olduğu ve olacağı bildirildi. Toplantıya, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, belde belediye başkanları ve STK temsilcileri katıldı.

Gazze'nin 2 yıla yakın bir süredir yıkımın etkisi altında olduğunu belirten Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "İnsanlık tarihi içerisinde çok az görülebilecek diyeceğim ama maalesef vahşetin en önemli sergilenişini görüyoruz. Ülkemiz bu anlamda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm dünyaya bir dirayet ve sağ duyu mesajı veriyor. Sadece orayla ilgili değil, Ukrayna ve dünyanın değişik ülkeleri olarak ülkemizin verdiği en önemli mesaj barıştır. Başta Gazze olmak üzere tüm sorun odaklı yerlerle ilgili olarak her şeyden önce barışın temin edilmesini diliyoruz. Burada bir araya gelmemizin amacı, İçişleri Bakanlığımız tarafından başlayan AFAD koordinasyonunda Gazze için el ele ismini verdiğimiz bir yardım kampanyamız var. İçişleri Bakanlığımız AFAD vasıtasıyla ve Kızılay eliyle dünyanın her yerinde kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ediyor. Bu çerçevede biz de bu yardım kampanyasına Elazığ'dan Gazze'ye pek çok yardımın gittiğini ve ulaştırıldığını Kızılay ve diğer STK'larımızın elleriyle ulaştırıldığını biliyoruz. Bunu Ramazan ayı dolayısıyla biraz daha yoğunlaştırarak devam ettirelim. Bu saf bir yardım kampanyası değil. Aynı zamanda bir insanlık sınavıdır. Şükürler olsun ki aziz milletimiz bu insanlık sınavını tarihi boyunca her zaman için muazzam bir şekilde karşılamış, tarihimiz açısından ilk değil, muhtemelen son da olmayacak. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'de yaşananlar sadece savaş değil. Dünyada insanlığın bittiği çok dramatik zamanları görüyoruz. 61 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği bir coğrafyayı bir mülk olarak görebilecek veya planlayacak kadar insanlıktan nasibini almamış kişilerin de dünya üzerinde maalesef söz sahibi olmaları gibi bir durum var. Buna hiçbir şekilde ne Allah katında ne de kul katında izin verilmeyecektir" dedi. - ELAZIĞ