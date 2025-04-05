Elazığ'da Konut Fiyatları Ekonomik Sıkıntılarla Yükseliyor - Son Dakika
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Elazığ'da Konut Fiyatları Ekonomik Sıkıntılarla Yükseliyor

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Elazığ Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, konut fiyatlarının yüksekliğini ekonomiyle ilişkilendiriyor.

05.04.2025 11:19
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Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ Emlakçılar Derneği başkanı Nuri Gülyüz, konut fiyatlarının yüksekliğinin ekonomik yaşanan sıkıntıların büyük bir etkisi olduğunu söyledi. Ekonomik şartlarda düzelme olmadığı sürece konut fiyatlarının düşmeyeceğini belirten Gülyüz, "Taksit oranına baktığımız zaman bu herkesin ödeyeceği bir taksit oranı değil, ödeyemez. Daire fiyatlarının yüksek olmasının suçu ne daire sahibinin, ne emlakçının ne müteahhittin suçu. Tamamen ekonomiyle alakalı" dedi.

Elazığ Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, konut kredilerinin faiz oranlarının yüksekliğine de dikkate çekerek birçok kişinin kredi çekemediğini söyledi. Konut fiyatlarında düşüş beklemediklerini de ifade eden Gülyüz, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün ilimizde aslında Türkiye genelinde oturulabilir bir daire 3,5 milyondan aşağı değil. Biz daireyi kime satıyorduk; vatandaş emekli oluyordu, tazminat alıyordu, tazminatın üstüne komşudan, eşinden dostuna borç alıp tazminatıyla birlikte bir daire alabiliyordu. ya da köylüye satıyorduk. Köylü kayısı satıyordu, arpa satıyordu, buğday satıyordu. Üstüne borçlanıp bir daire alabiliyordu. ya da eşi ve kendisi çalışıyordu; bir maaşla kredi ödüyordu, bir maaşla da geçimini sağlayıp ev alabiliyordu. Bugün geldiğimiz konum itibarıyla bir daire 3,5 milyon lira. Emekli olan biri ne kadar tazminat alıyor; mesela bir milyon aldı diyelim. Ama 2,5 milyon daha eksiği var. Bankaya gitti bir milyon da kredi veya 1,5-2 milyon kredi çekecek. Ki bundan bir hafta 10 gün önce bir müşterimiz  bir milyonluk kredi kullandı, 48 vadeyle bir milyona gelen faiz hemen hemen bir o kadar da faiz geldi. Yani adam 3 milyonluk evini bir milyon gibi bir para için ipotek gösterecek, teminat gösterecek. Bir o kadar da faiz ödeyecek. Taksit oranına baktığımız zaman bu herkesin ödeyeceği bir taksit oranı değil, ödeyemez. Daire fiyatlarının yüksek olmasının suçu ne daire sahibinin, ne emlakçının ne müteahhittin suçu. Tamamen ekonomiyle alakalı.

"Bugün domatese gelen zam bile işçinin yevmiyesine yansıyor"

Bugün bakkaldaki domatesin kilosu pahalı olduğu için, sıvı yağın pahalı olması inşaat sektöründe çalışan kalıpçının yevmiyesine yansıyor. İnşaat sektöründe çalışan demircinin yevmiyesine yansıyor. Yevmiyesine yansıdığı için çivinin fiyatı farklılaştı, demirin fiyatı farklılaştı. Tamamen gıda sektöründen tutun emlakçılığa kadar bütün sektörler birbirine dayanıyor. Maliyetler yüksek olduğu sürece daire fiyatları yükselmeye devam eder. Ben burada tepki alıyorum. Ben isterim ki daire fiyatları düşük olsun daha vatandaşın tamamı da daire sahibi olsun ama Allah fakir fukaranın yardımcısı olsun bugün daire fiyatları hakikaten yüksek."

"TOKİ daireleri herkese hitap edecek daireler değil"

TOKİ eliyle yapılan dairelerin tapusu alınmadan ya da borcu bitmeden alınıp satılamayacağını kaydeden Gülyüz, bu konuda ilgili kurumların denetleme görevlerini yapması gerektiğini söyledi. Gülyüz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"TOKİ daireleri herkese hitap edecek daireler değil. Güzel, kullanışlı daireler ama kime göre neye göre derler ya tartışılır. Bugün Çaydaçıra Mahallesi'nde 3+1, 4+1 daire alacak müşteriye TOKİ dairesini sunamazsınız. ya da bugün 6 nüfuslu, 7 nüfuslu bir aile 2+1 80 metrekare 90 metrekare 100 metrekare TOKİ dairesini sunamazsınız. Çünkü beklentilerini karşılamaz. TOKİ daireleri bundan dolayı aslında daire satış fiyatlarında çok fazla bir etki etmedi. Her kesime hitap etmediği için piyasaya çok etkilemedi.

TOKİ dairelerinin temelinde de şu vardır; TOKİ'ler mesela Nuri Bey'in depremde dairesi hasar görmüştür. Ağır  hasar olmuştur, hak sahipliği verilmiştir. Devlet demiştir o dairede kendiniz oturacaksınız. Yanlış bilmiyorsam TOKİ daireleri 'satılamaz, devredilemez, kiraya verilemez' ibaresi vardır. TOKİ dairesini mülk sahibine verir.  Burada kurumlarımız her açıdan denetlemeli aslında. A kurumu,  B kurumu demiyorum. Devletin mekanizması dediğimiz şeyin işleyişini çok iyi olması lazım. Bunun ticaretini mi yapıyor? Bir tane hak sahipliği var adam almış 3 tane daire mi o yüzden TOKİ daireleriyle alakalı sağlıklı şeyler duymuyoruz. Her başkan, her müdür, her amir koltuğun hakkını vermeli. O yüzden TOKİ daireleri ile alakalı güzel şeyler duymadık. Basından da duymadık. Doğrudur, yalandır biz vatandaşız. Biz sadece gördüğümüzü yorumlarız. TOKİ daireleri herkese hitap etmiyor. Takip edilmeli gerçek hak sahiplerine ve ihtiyacı olana verilmeli."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Elazığ, Emlak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Konut Fiyatları Ekonomik Sıkıntılarla Yükseliyor - Son Dakika

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