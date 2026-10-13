Elazığ'da sağanak sele dönüştü, OSB'de yollar ve elektrik hatları zarar gördü - Son Dakika
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Elazığ'da sağanak sele dönüştü, OSB'de yollar ve elektrik hatları zarar gördü

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Elazığ\'da sağanak sele dönüştü, OSB\'de yollar ve elektrik hatları zarar gördü
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Elazığ'da 12 Ekim akşamı etkili olan şiddetli sağanak, Yazıkonak, Yurtbaşı ve OSB'de sele neden oldu. Kent genelinde 30 noktada su baskını yaşanırken 189 ihbar alındı; OSB'de yollar çöktü, elektrik hatları ve fabrikalarda ağır hasar oluştu.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) – Elazığ'da dün akşam etkili olan şiddetli sağanak, Yazıkonak, Yurtbaşı ve Organize Sanayi Bölgesi'nde sele neden oldu. Kent genelinde 30 farklı noktada su baskını yaşanırken yetkililere 189 ihbar ulaştı. OSB'de yollar çöktü, elektrik hatları zarar gördü, fabrika ve depoları su bastı. Bölgede su tahliye, hasar tespit ve onarım çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da 12 Ekim akşamı etkili olan şiddetli sağanak, özellikle Yazıkonak, Yurtbaşı ve Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sele neden oldu. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait su tahliye kanalının Yurtbaşı ve Yazıkonak'ta taşmasıyla ev ve iş yerlerini su bastı, ulaşımda aksamalar yaşandı. OSB'de ise yollar, elektrik hatları ve üretim tesisleri zarar gördü. Elazığ Valiliği, kent genelinde 30 noktada su baskını yaşandığını ve toplam 189 ihbar alındığını açıkladı.

DSİ'YE AİT TAHLİYE KANALI TAŞTI

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, aşırı yağış nedeniyle özellikle Yurtbaşı ve Yazıkonak'ta DSİ'ye ait su tahliye kanalının taştığı ve çeşitli olumsuzlukların meydana geldiği bildirildi. Su baskınlarına AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekiplerinin müdahale ettiği, sahadaki çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Yazıkonak-Yurtbaşı karayolunda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

OSB'DE AĞIR MADDİ HASAR

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde 12 Ekim akşamı saat 20.30-21.00 sıralarında etkili olan şiddetli yağışın sele dönüşmesi sonucu altyapı ve üretim tesislerinde ağır maddi hasar meydana geldi.

OSB Bölge Müdürlüğü'nün 13 Ekim tarihli "Durum Bildirgesi ve Hasar Tespit Raporu"nda, ilk tespitlere göre ulaşım ve enerji altyapısının yanı sıra fabrika duvarları, üretim alanları ve depoların da zarar gördüğü belirtildi.

YOLLAR ÇÖKTÜ, ELEKTRİK HATLARI ZARAR GÖRDÜ

Rapora göre, sel sularının şiddetli akışı nedeniyle OSB'deki ana ve ara bağlantı yollarının birçok noktasında çökmeler ve yarılmalar meydana geldi. Hasar nedeniyle ulaşımın kısmen durma noktasına geldiği bildirildi.

Bölgedeki elektrik iletim hatlarında da kopmalar ve ağır hasar oluştu. Olası elektrik çarpması ve yangın risklerini önlemek, onarım çalışmalarını yürütmek amacıyla bölge genelinde zorunlu elektrik kesintisi yapıldığı kaydedildi.

FABRİKA VE DEPOLARI SU BASTI

Sel sularının basıncı nedeniyle bazı fabrikaların istinat ve taş duvarları yıkıldı veya parçalandı. Su seviyesinin hızla yükselmesiyle üretim alanları, depolar ve idari bölümler su altında kaldı. Makine parkurlarının ve ham madde stoklarının da zarar gördüğü belirtildi.

OSB Bölge Müdürlüğü, yağışın ardından acil eylem planını devreye alarak su tahliyesi, yolların açılması, güvenliğin sağlanması ve enerji hatlarının onarılması için çalışma başlattı. Bölge Müdürlüğü, sanayicilere geçmiş olsun dileklerini ileterek can kaybı yaşanmamış olmasının en büyük teselli olduğunu bildirdi.

YURTBAŞI VE YAZIKONAK'TA HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Selin etkili olduğu Yurtbaşı beldesinde birçok mahalle ve ana caddede su taşkınları meydana geldi. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan, belediyenin tüm personel ve araçlarıyla sahada olduğunu, çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Yağıştan etkilenen Yazıkonak'ta da temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, ekiplerin geceden itibaren sahada olduğunu belirterek ani ve aşırı yağış nedeniyle evleri su bastığını ve selin etkilerini azaltmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Yazıkonak ve Yurtbaşı'nda hasarın belirlenmesi, suyun tahliye edilmesi ve kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA
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