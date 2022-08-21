Epdk'nın Ges'lerle İlgili Kararını Eleştiren Elazığ Osb Başkanı: "Kendi Ayağımıza Niye Sıkıyoruz? Üretebiliyorsa Üretsin, Çatılarımız Bomboş"

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Suat Öztürk, EPDK'nın güneş enerjisi santralleri ile ilgili taslak düzenlemesine tepki gösterdi. İnsanların devletin çıkarmış olduğu kararnameye istinaden borçlanarak yatırım yaptıklarını dile getiren Öztürk, EPDK'nın kurul kararıyla bir çok yatırımcının mağduriyet yaşayacağını belirtti. Öztürk, "Kendi ayağımıza niye sıkıyoruz? Bu kadar insanları mağdur etmenin ne gereği var? GES'lere karışmayın demişiz. Biraz daha fazla üretilsin istiyoruz. Üretebiliyorsa üretsin, çatılarımız bomboş" dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu; sanayicilerin ürettiği güneş enerjisinin bir kısmını sisteme satmayı, kalan kısmını da bedelsiz olarak sisteme aktarmayı öngören taslak düzenlemeyi kamuoyunun görüşlerine açtı.

Lisanssız elektrik üretimiyle ilgili yönetmelik değişikliğine tepki gösteren Elazığ Organize Sanayi Bölge Başkanı Suat Öztürk hukuki süreci takip edeceklerini ve sonuna kadar bu konuda mücadele edeceklerini dile getirdi.

"TÜRKİYE'DE BİNLERCE FİRMA BU İŞTEN DOLAYI MAĞDURİYET YAŞIYOR"

İnsanların devletin çıkarmış olduğu kararnameye istinaden borçlanarak yatırım yaptıklarını dile getiren Elazığ OSB Başkanı Suat Öztürk, EPDK'nın kurul kararıyla bir çok yatırımcının mağduriyet yaşayacağını ifade ederek şunları söyledi:

"GES'lerle ilgili enerji piyasa kurulunun kararı son günlerde Türkiye'nin gündeminde. Niçin gündeminde? Türkiye'deki bütün sanayi tesislerimizin, tarım sektörünün hayvancılığın 2019'un mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yayımlanmış olan kararnameye istinaden Türkiye'de sanayiciler, tarım sektöründekiler de kırsal kalkınmanın desteği ile ve 10 yıl garanti verilerek çıkan bir kararnamede insanlarımız yatırımlara giriyor. Sanayicilerimiz, tarım sektörü dahi yatırıma girdi. Neye istinaden girdi devletin çıkartmış olduğu kararnameye istinaden borçlanmaya girdi, yatırım yaptı, bankalardan krediler kullandılar ve oradaki ifade ne idi ilk etapta çıkan kurulu gücü bir işletmenin kurulmuş olan trafo gücü yani orda ibare olarak tükettiği, kullandığı elektrik gücü işletmenin kurulu gücüdür. Bunun 60'ı kadar çatısı müsaitse yeri müsaitse yüzde 60'ı kadar bu güneş paneli GES'leri kurabilir ve bu kurulurken de prosedürü var nedir? Dağıtım şirketi, TEİAŞ, bizler OSB'ler ve diğer kurullarla beraber komisyonlardan projeleri hazırlanıyor geçiyor onaylanıyor ve kurulma aşamasında hiçbir sıkıntı yoktur diye anlaşma yapılıyor, sözleşme imzalanıyor bu yatırımcı ondan sonra da yatırım yapıyor. ve yaptılar da birçok firmamız bunu yaptı sonra da bu sene yine yüzde 60 olayının bu gücünü yüzde 100'e çıkardılar. Bu ne demektir? 500 KW'lık bir gücü kullanan, çatısı yeri müsaitse bulmuşsa bunun belli miktarını 100 KW'lık 200 KW'lık kendi ihtiyacında kullanıp diğerinde fazlası ne kadar varsa bunu devlete satıyor. Kaç tane satıyordu 2.56'ydı şu anda son fiyat burada eğer tükettiğinin yüzde 100'den fazlası veya tükettiği kadar ancak yapabilir denilmiş olsaydı bu insanlarımız bu yatırımları bu kadar fazla yapmazdı.

"YENİLENEBİLİR ENERJİYE BU ÜLKENİN İHTİYACI VAR"

Bunun avantajı, dezavantajı ne? Bana göre bunun hiçbir dezavantajı yok avantajı var. Milli ve güneş enerji yeşil enerji dediğimiz enerji, yenilenebilir enerjiye bu ülkenin ihtiyacı var. Ama son çıkan EPDK'nın kurul kararı ne yaptı? Geriye dönük olarak 2019 Mayıs'tan bu yana kurulmuş olan tesislerde dahil geriye kapsadı. Dedi ki senin kullandığın güç ne ise tükettiğin güç ne ise bunun yüzde 100'ün fazlasını üretebilirsin, ben bu yüzde 100 fazlasını yani 100 KW elektrik tüketiyorsa 100 KW'dan fazla üretmişsem bu 100 KW'tı alırım bunun dışındakini almam ve sisteme veririm parasını da ödemem. Peki 2019'dan bu tarafa kurulmuş bütün firmaların risk alınmış, yatırım yapılmış, borçlanmış, kredi taksitlerini ödüyorlar bunlar ne olacak? Yani yatırımı firmaları, o kişiler yapmış, sen tükettiğinin yüzde 100'den fazlasının parasını ödeyeceksin. Diğerinin ben parasını ödemeden sisteme koyacağım ben para falan da ödemem. E bu ne adalet duygusuna ne hukuka hiçbir şekilde uygun olmaz. Bu tabi Türkiye genelinde ciddi bir infial yarattı. Binlerce firma bu işten mağduriyet yaşıyor. Bizim mesela Organize Sanayimizde 84 tane firmamız var bunun 4-5 tanesi ancak kendi kullandığı kadar veya onun yüzde 100 fazlasından faydalanabiliyor. Onun dışındakiler hepsi daha fazlasını kurmuşlar. E sen sınır getirmemişsin, kurdurmuşsun şimdi yok diyorsun. Böyle bir mantık olabilir mi? Tabi biz bununla ilgili ne yaptık? Organize Sanayi'de sanayicilerimizle ve dışardan katılımlarla bir basın toplantısı yaptık duyurmak için, basın toplantımızda da gerekli tepkimizi ortaya koyduk. Tepkimizi sert olarak ifade etmiş olabilirler bizim devlete, hükümetimize veyahut kurumlara karşı bir durumumuz yok.

"ALLAH'IN VERMİŞ OLDUĞU GÜNEŞ VAR AMA BUNUN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞIYORUZ"

2021'de Türkiye'de elektrik kesintileri oldu, doğal gaz kesintileri oldu, ciddi ciddi sıkıntılar oldu. Bu dünyada bir enerji sıkıntısı var. ve maliyetler çok arttı. Bizim cari açığımız var. Türkiye şu anda doğalgazı yurt dışından alıyor hem tüketimde, hem sanayide, hem de elektrik enerjisi üretiminde kullanıyor. Bu bugüne kadar yüzde 25 civarında, 2022 yılı rakamlarına göre yüzde 25 civarında Türkiye doğalgazdan elektrik üretiyor. Yüzde 10 civarında da kömürle, yurt dışından ithal edilen kömürlerle elektrik üretiliyor, bu yüzde 35'lere tekabül ediyor ve dışarıya dövizle ödüyoruz. Allah'ın vermiş olduğu güneşi ki Türkiye'de çok iyi bir şekilde elde edilebiliyor, biz bunun önünü kesmeye çalışıyoruz.

"CUMHURBAŞKANIMIZ YERLİ VE MİLLİ DİYORDU. HANİ YERLİ VE MİLLİ FELSEFESİ?"

Elektrik ne üretiyoruz biz GES'lerden. Yüzde 8,20. Türkiye'de. Türkiye tüketimini 8.20'sine güneş enerjisinden elde ediyoruz bu kadar dışarı bağlı olarak yapılan bir uygulamayı ve fiyat olarak 2.56'ya bizim GES'lerden, serbest tüketici GES'lerinden 2.56'ya tekabül ediyor. Doğalgazdan elektriği kaçtan alıyor? 4.20. Bu kadar fiyat farkı var, yurt dışından ham maddeye getiriyorsun enerji elde etmek için. Yerli ve milli. Cumhurbaşkanımız yerli ve milli diyordu hani yerli milli felsefesi? Almanya gibi bir ülke doğru dürüst güneş de yok. Türkiye'nin en bulutlu yerinde bile Almanya'nın iki misli elektrik üretiliyor. 71 bin megabayt var Almanya'da, bizim GES'lere baktığımız zaman bugün yüzde 10 civarlarında 6-7 gibi niye? Bunu artık yenilenebilir enerji Dünya'da bu kadar önem kazanmışken enerji maliyetleri bu kadar yüksek olurken biz niye önünü kesiyoruz? Hadi kurul kararını çıkartın, geriye dönük hiçbir kanun bu ülkede hiçbir kanun uygulaması kurul kararını, kanun çıkan kanuna kanunlar yürürlüğe girdiği tarihten beri geçerlidir. Geriye yönelik hiçbir kurul kararı önemli değildir. Cumhurbaşkanlığının çıkartmış olduğu kararname 2019'un 5.ayı buradan bir EPDK 'nın çıkartmış olduğu EPDK kurulu kararı Cumhurbaşkanlığı kararnamesini hiçe sayıyor 10 yıldır alım garantisi verildiği halde siz diyorsunuz ki 2019'un 5. ayından itibaren kuruluş bütün tesisleri kabul etmiyorum. Kendi tüketiminin bir fazlasını ben alırım onun üzerindekini sisteme veririm parasını ödemem. Sen istersen git paranı nerden bulursan bul, taksiti nerden bulursan bul. Hayvancı, besici, tarım arazisi, tavukçu, sanayici böyle bir mantıksızlık olur mu ya? Böyle bir şey varsa böyle bir kararname çıkarılmışsa çeşitli kanaat önderlerini bizlerle bir toplantı yaparsınız burada sistemde aksaklık var, şu var bu var dersiniz. bir ortak karar alınır oldularla bittilerle bu iş olur mu?

"EPDK HAKKIMDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU. NE YAPTIK, VATANI MI SATTIK?"

2023'te seçim var bu ülkede kendi ayağımıza niye sıkıyoruz? Bu kadar insanları mağdur etmenin, bu kadar insanları karşıya almanın ne gereği var? Burada önemli olan bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Ben bir basın toplantısı yaptım basın toplantısında yaptığım açıklamaların bazılarının kelimelerin cımbızlayıp aldığı EPDK benim hakkımda suç duyurusunda bulundu. Ne yaptık vatanı mı sattık, devlete hıyanet mi ettik? Yani öyle bir şey yaptıksa ne demişiz milli olan bir şey güneş enerjisi. GES'lere karışmayın demişiz. Önünü kesmeyin diyoruz Biraz daha fazla üretilsin istiyoruz 4,26'dan(TL) gidip de 4.20'den doğalgaz alacak ve elektriği alıyorsun da buradaki sanayiciden, tarımcıdan, şundan bundan niye 2.56'dan alımın önünü kesiyorsun? Üretebiliyorsa üretsin çatılarımız bomboş. Almanya'da ruhsat vermiyorlar. Eğer GES kurmuyorsa, duvarlarına, çatılarına GES projeleri yoksa Yapı inşaatına müsaade etmiyor. Konutlarında bile GES'ler kuruluyor ve fazlasını da devlet alıyor. Yani konuttan önce GES var. Biz bu kadar düşünün bundan yıllarca evvel dedik ki; Avrupa'da rüzgar enerjisi santralleri çok. Bizim ülkemizde niye yok? 15-16 senedir bakıyoruz şimdi dağlarımızda santraller var. GES niye yok? GES'ler yayılmaya başladı. Burada nedir? Demek ki birileri menfaatine İleriki tarihlerde beş sene sonra on sene sonra bunların ileride birilerinin menfaatine dokunacak. Niye? Doğalgaz, elektrik üretilecek. Dışarıdan ithal gelen kömürden elektrik üretiliyor. Bugün eğer 6-7 bin megavat GES'lerin ürettiği elektrik varsa, yarın 30 bin, 40 bin megavatta çıktığı zaman, bana göre o dışarıya bağımlı olan enerji ile üretilen elektriğin miktarı düşeceği için, menfaatlerine zararlarına dokunacak. Ayrıca sanayici hırsız değil, organize sanayide insanlar yatırım yapıyor, risklere gidip yatırım yapıyor istihdam yaratıyor ve ihracat yapıyor.

"BU YATIRIMCILAR NE YAPACAK?"

Bugün Türkiye'deki organize sanayilerde 2,5 milyon insan çalışıyor. Bugün ihracatın yüzde 45'i, 47'si organize sanayilerden çıkıyor. Devamlı olarak yatırımlar yapılıyor. Yani bu yatırımlar eğer hayvancılıkla, tarımla uğraşan insanların oradan bir geliri varsa, bu geliri ne yapacak? İlla 500-600 bin, bir milyon liraları adam yaptığı işe sarf edecek. Sanayici ne yapacak? Bu yatırımı bedelini bankalardan kredi kullanmış, onun taksitini ödeyecek; artı bir şey varsa, bir tane iki tane daha makine alacak. Her alınacak makine ve yatırım, yeni istihdam getirecek bunların önü niye kesilmeye çalışılıyor? Yani ben onun için hukuki yönden, benim hakkımda yapılan suç duyurusu konusunda arkadaşlarımız, avukatlarımız ne yapacaksa yapacak. Bu işi o toplantıda şu anda netliği bekliyoruz.

"GEREKİRSE CUMHURBAŞKANINA GİDİP DERDİMİZİ ANLATACAĞIZ"

Bu toplantıdan sonra beni 2-3 gündür bölgenin başkanları, yöneticiler, bu işten zarar gören oda başkanları, İç Anadolu'dan, Akdeniz Bölgesi'nden arayanlar var. Bununla ilgili tahmin ediyorum yakın zamanda bir istişare toplantısı yapacağız. Bu yapılacak istişare toplantısında ben geçen toplantıda da söyledim. Gerekirse ciddi birliklerle, heyetlerle, EPDK'ya enerji bakanlığa, Sayın cumhurbaşkanımıza gideceğiz. Cumhurbaşkanımıza derdimizi anlatmaya gideceğiz. Burada tabii ki siyasetçilerimiz Türkiye'de ilgili siyasilerdir. Yalnızca Elazığlı siyasiler değil, Türkiye'de bütün siyasiler bu konuda duyarlı olması lazım. Bunların çözümü için gayret sarf etmeleri lazım. Yani haksız bir durumumuz varsa bize izah etsinler. Toplantıda sanki üniversitede ders veriyorlar gibi bazı yanlış yanlış şeyler söylüyorlar. Artı sanki sanayiciler hırsızlık yapmıştır. ya kardeşim sen, bu kurulurken bunun projesi yapıldı, sözleşmesi yapıldı, onaylar verildi. 2019 yılında çıkan kararname var burada, sen kurulu güç demişsin, kullandığın tükettiğin enerji dememişsin, 10 yıl alım garantisi vermişsin. Bugün 10 yıl alım garantisini kaldırıyorum, sistemi buna çeviriyorum diyorsun. Vallahi kusura bakmayın. Böyle bu şekilde insanları mağdur edecekler. Dersiniz ki bu iş yayınlandıktan sonra ağustos sonunda Eylül sonunda veyahut 2022 yılı sonu itibariyle geçerlidir bundan sonrası. Siz yapılmış olan insanları mağdur etmeye, onları iflasın iflasa sürüklemeye bankalarla ters düşmeye zorluyorsunuz. ya kırsal kalkınma projeleri bile yüzde 50 destek vermiş. Bu da devletin kurumu o zaman onlar da desteklerini geri mi isteyecekler.

"İNSANLARIN HAKKINI GASP ETMEYİN"

Binlerce insanı mağdur ediyorlar. Açıyor sanayicilerimiz, insanlar yanlış yanlış ve ters ters şeyler konuşuyorlar. Yani genelde biz devlete bu gitmiş risk almış, bankalar yapmış olduğu anlaşmalara bakmış, kredi vermiş. Aylık taksiti var. 20 bin, 50 bin, 100 bin 300- 400 bin. En kötü yatırım yapan 100 bin doların üzerinde. Bunun 1 milyon dolar 2 milyon dolarlık yatırım yapanlar var. Nasıl olacak bunlar? Yarın bu insanlar işçi mi çıkartacaklar, işletmelerini mi kapatacaklar? veya o çatıdan fazla kullanılmadığını birebirin dışındaki panelleri söküp hurdaya mı atacaklar. veya bu insanlar fabrikayı bir vardiya yerine 2 vardiya çalışıp veya başka bir şekilde bunu yine göndermeyecekler size. Böyle bir şey olur mu? Burada demişiz ki' Kardeşim siz gasp mı ediyorsunuz insanları? İnsanların hakkını gasp etmeyin. Siz yatırımını yapmış, emeğini çekmiş riskini almış bir firmanın ürettiği ürünü, elektrik üretiyor. Sen diyorsun ki bunun şu kadar fazlasını ben almayacağım. Bu gasptan başka neye girer? Bu kelimelerimden dolayı arkasını yayınlamadan suç duyurusunda bulunmuş EPDK. Ama hukuki sürecimizi biz de sonuna kadar bu mücadelemize devam ettireceğiz. Hiçbir zaman devlete karşı olmamışız. Devletin yanında olmuşuz, bayrağımızı, milletimizi, toprağımızı seven insanlarız. Milliyetçi insanlarız. Bizi kalkıp da bu şekilde bir oldubittilerle mağdur etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Bunu da hukuk kuralları içinde de diğer halk arama özgürlükleri içinde de bunun mücadelesini vereceğiz. Çünkü biz sanayicilerimize ve insanlarımıza karşı yapılmış bir haksızlıktır. ve yolsuzluk yapılmış gibi yolsuzlukla insanlar suçlanıyor. Bunu kabullenmemiş mümkün değil. Orada bazı kişiler bu işi yapıp oldu bittilere getirmesini kesinlikle kabullenmiyoruz."