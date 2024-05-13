Tavuklarından bir türlü verim alamayan besici, bulduğu yöntemle yumurta sayısını 4'e katladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tavuklarından bir türlü verim alamayan besici, bulduğu yöntemle yumurta sayısını 4'e katladı

Tavuklarından bir türlü verim alamayan besici, bulduğu yöntemle yumurta sayısını 4\'e katladı

Batman'da emekli olduktan sonra bahçesinde tavuk beslemeye başlayan 70 yaşındaki Aziz Teymur, tavuklarına klasik müzik dinleterek yumurta verimini 4'e katladı. Uzun süre yumurta alamayan Teymur, internet üzerindeki bir haberden ilham alarak tavuklarına klasik müzik dinletmeye başladı. Kısa sürede değişim fark eden Teymur, yumurta sayısında artış olduğunu gözlemledi. Şimdi tavuklarına Beethoven ve Mozart dinleterek verimi daha da artırmayı hedefliyor.

13.05.2024 23:10  Güncelleme: 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da yaşayan 70 yaşındaki Aziz Teymur, bir türlü yumurta verimi alamadığı tavuklarına klasik müzik dinleterek verimi 4'e katladı. Teymur, "30 tavuğum vardı, günde 2-3 tane yumurta alıyordum ama şimdi 12-13 adet yumurta almaya başladım. Klasik müzik, Mozart, Beethoven gibi müzikler dinletiyorum artık" diye konuştu.

VERİM ALAMAYINCA YÖNTEMLER ARAMAYA BAŞLADI

Batman'da çalıştığı kurumdan emekli olduktan sonra Kuyubaşı Mahallesi'ndeki bahçeli evinde yaşamını sürdüren ve mahallenin "Aziz dedesi" olarak tanınan Aziz Teymur, toprakla meşgul olup tavuk yetiştiriciliği yaparak emekliliğini yaşamaya karar verdi. Satın aldığı 30 köy tavuğundan uzun bir süre yumurta verimi alamayan Teymur, çözüm arayışına girdi.

Batmanlı besiciden yaratıcı yöntem! Tavuklara klasik müzik dinleterek yumurta verimini 4'e katladı

KLASİK MÜZİK SAYESİNDE YUMURTA SAYISI ARTTI

Veteriner hekimlere danışan, farklı hayvan ilaçları kullanan ve farklı yem çeşitlerine rağmen yumurta alamayan Teymur, bu kez internet sitelerine girerek çözüm aramaya başladı. Bir internet sitesinde ineklerine klasik müzik dinleterek süt verimini artıran çiftçinin haberine denk gelen Teymur, tavuklarına da klasik müzik dinletmeye karar verdi. Bir süre sonra tavuklarında değişim fark eden Teymur, yumurta sayısında da artış olduğunu gözlemledi. 10 günde üç olan yumurta sayısının 12'ye çıktığını gören Teymur, tavuklara dinlettiği klasik müzik repertuvarını genişletmeye başladı. Teymur, şimdi tavuklarına Beethoven, Mozart dinleterek verimi daha da artırmayı hedefliyor.

Batmanlı besiciden yaratıcı yöntem! Tavuklara klasik müzik dinleterek yumurta verimini 4'e katladı

"TAVUKLARDA BİR RAHATLAMA OLDU"

Klasik müzikle verimi artırdığını ifade eden Teymur, "Daha önce tavukların yumurtlamasından verim alamıyordum. İnterneti araştırırken klasik müzik dinleterek daha çok verim aldıkları bir habere rast geldim. Hem süt veren hayvanlarda hem de diğer hayvanlarda olduğunu görünce denemeye karar verdim. 10 gündür bu müziği dinletiyorum. Bu müzikle beraber tavuklarda hem bir rahatlama oldu hem de yumurta verimini artırdı" dedi.

Batmanlı besiciden yaratıcı yöntem! Tavuklara klasik müzik dinleterek yumurta verimini 4'e katladı

YUMURTA SAYISI 3'TEN 12'YE ÇIKTI

Teymur, artık her sabah keyifle kümese gittiğini söyledi. Daha önce 30 tavuktan günde 2-3 tane yumurta alırken, bunun 12-13'e kadar çıktığını belirten Teymur, "30 tavuğum vardı, günde 2-3 tane yumurta alıyordum ama şimdi 12-13 adet yumurta almaya başladım. Klasik müzik, Mozart, Beethoven gibi müzikler dinletiyorum artık" diye konuştu.

Batmanlı besiciden yaratıcı yöntem! Tavuklara klasik müzik dinleterek yumurta verimini 4'e katladı
Batmanlı besiciden yaratıcı yöntem! Tavuklara klasik müzik dinleterek yumurta verimini 4'e katladı
Batmanlı besiciden yaratıcı yöntem! Tavuklara klasik müzik dinleterek yumurta verimini 4'e katladı
Besiciden yaratıcı yöntem! Tavuklara klasik müzik dinleterek yumurta verimini 4'e katladı
Besiciden yaratıcı yöntem! Tavuklara klasik müzik dinleterek yumurta verimini 4'e katladı
Kaynak: İHA

Beethoven, Mozart, Hayvanlar, Tarım, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tavuklarından bir türlü verim alamayan besici, bulduğu yöntemle yumurta sayısını 4'e katladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay: Merak ettim birde kuran i kerim dinletilse nasıl bir sonuç alınır aceba 5 1 Yanıtla

16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter’e cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı FETÖ'cü Enes Kanter'e cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:17 Fransa’da cezaevi aracına saldırı 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı Fransa'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:37:12. #1.12#
SON DAKİKA: Tavuklarından bir türlü verim alamayan besici, bulduğu yöntemle yumurta sayısını 4'e katladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement