Engelliler Günü'nde Sülün Ailesine Yeni Ev Teslimi - Son Dakika
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Engelliler Günü'nde Sülün Ailesine Yeni Ev Teslimi

Engelliler Günü\'nde Sülün Ailesine Yeni Ev Teslimi

Malatya'da Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli çocukları olan Sülün ailesine yaptırdığı yeni evin anahtarını teslim etti. Aile, sıcak bir ortamda hayatlarını sürdürebilmeleri için yapılan evin anlamını vurguladı.

03.12.2024 17:49  Güncelleme: 17:50
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(MALATYA)- Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde beş çocuğunun üçü engelli olan Sülün ailesine yaptırdığı evin anahtarını teslim etti. Engelli kardeşleri adına evin anahtarını teslim alan Feride Sülün; "İnsanlar insanların yanında olunca hiçbir engel, hiçbir zorluk kalmıyor" dedi.

Malatya Arguvan İlçesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde metruk bir evde üçü engelli beş çocuğula yaşayan Sülün ailesi, Engelliler Günü'nde yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, yaptırdığı evin anahtarını Sülün ailesine teslim etti. Sülün ailesi adına anahtarı teslim alan Feride Sülün'ün çok mutlu olduğunu ifade ederek Belediye Başkanına teşekkür etti.

Belediye Başkanı Eren, evin anahtarlarını tesliminde şunları söyledi:

"Evet biz Arguvan ilçesinin Çakmak Mahallesi'nin Kınık mezrasındayız. Bizler seçimden sonra bir ziyaretimizde Feride'yi tanıdık. Feride Kınık mezrasında yaşayan ancak üç kardeşi de engelli olan bir aile. Sadık ve çocukları. Doğuştan sonra olan bir engellilik durumu var. Biz durumlarını daha sonra öğrendik tabi. Seçimden sonra öğrendik. ve kendilerinin yaşadığı ortamı gördük. Yaşadığı ortamın yetersiz olduğunu gördük. Yaşadıkları yer sıkıntılı bir yerdi. Biz onlara söz verdik. En kısa zamanda bu yıl içerisinde kışa girerken bir ev yapalım. 'Evinizde sizin daha rahat bir şekilde yaşamamızı sağlayalım' dedik ve çalışmaya başladık. Biz her zaman olduğu gibi sözümüzde durarak çok değerli arkadaşların desteğiyle, beni kırmayan birçok insanın desteğiyle Feride'ye, Sülün ailesine kendi arazilerinin üzerine bir ev yaptık. ve 'bu evi de biz bugün tüm engelliler adına Engelliler Günü'nde teslim edelim' dedik. Anahtarını bugün teslim edelim dedik. O da mutlu olsun. O da ilk defa evi zaten şu anda görüyor. Bu anlamda buradayız. Dünya engeller adına buradayız. Feride gerçekten bizi çok duygulandıran, yani bambaşka dünyaya götüren bir insan oldu. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Güle güle otursunlar kardeşleriyle. Her şeyi düşünerek yaptık. Engel rampasından içerideki çift tuvalete kadar düşünerek bu projeyi yaptık. İnşallah güzel olacak. Hayırlı uğurlu olsun."

"İnsanlar insanların yanında olunca hiçbir engel kalmıyor"

Sülün ailesi adına evin anahtarını teslim alan Feride Sülün, çok mutlu olduğunu ifade ede şöyle konuştu:

"Yani böyle bir evde oturmak hayalim bile değildi gerçekten. Hayalimin çok ötesinde bir şey oldu. Çünkü ben böyle bir şeyin olacağını kesinlikle inanmıyordum ve yapılabileceği de düşünmüyordum. Çünkü hiçbir şekilde benim gücüm yetmiyordu. Başkanımın girdiği hayatımıza, bize söz verdi. Açıkça söylediğim gibi ben de inanmadım başta. Seçim bitene kadar diye düşündüm. Ama nasıl söyleyeyim size, yani benim bile düşünemediğim her ince ayrıntısına kadar düşünüp bana bu evi yaptı. Yani uğraşan, emeği geçen, özellikle tabii ki başkanım Ersoy Eren'e bana çok büyük bir babalık yaptı gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Yani duygularımı gerçekten anlatamıyorum. Yani kelimeler yetmiyor gerçekten. ya çok mutluyum ya. Şöyle engelliler günü bugün evet. Bugün engelliler günü diye kabul etmiyorum. Çünkü insanlar, şunu fark ettim. İnsanlar insanların yanında olunca hiçbir engel kalmıyor gerçekten. Hiçbir engel hiçbir zorluk kalmıyor. Tek başına kalınca evet engelliler günü oluyor, engel oluyor. Ama böyle çevrede güzel insanlar olduğunda hiçbir engel kalmıyor. Benim hayatımda hiçbir engel kalmadı. Bu nedenle hepinize çok teşekkür ederim bu anlamlı günde. Beni yine yalnız bırakmadın. Evimi ilk defa görüyorum. Yani çok mutluyum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Engelliler Günü'nde Sülün Ailesine Yeni Ev Teslimi - Son Dakika

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