ERÜ\'de Kamu Diplomasisi Konferansı

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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi 2024-2025 Akademik Ders Yılı Açılış Dersi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam'ın 'Dünyada ve Türkiye'de Kamu Diplomasisi' konulu konferansı ile yapıldı. Programda konuşan Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Gençler zorlu bir dönemin oyuncuları ama büyük fırsatlarla karşı karşıyalar" dedi.

ERÜ Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Terminolojilere dikkat etmek gerektiğini söyleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, "Tabii Dünyada ve Türkiye'de Kamu Diplomasisi dendiğinde aslında terminolojiyle başlamak gerekiyor. Yani ben bu tip toplantılarda birilerinin geliştirmiş olduğu terminolojiyi alıyoruz ve biz ona kendi değerlerimizi, kendi hedeflerimizi ve inceliklerimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Tabii bu o kadar bazen kolay olmuyor ya da anlatılmak istenen şeyin gerçek anlamda da doğruyu temsil etmediğini fark ediyoruz. Dolayısıyla terminolojiye de çok bağlı kalınmaması gerektiğini, özünde değerlerimizde büyük bir medeniyet, büyük bir geçmişi olan, tarihi olan bir ülke olarak, devlet olarak bunu bizim kendimizin belki geliştirmemiz, hatta kendi terminolojimizi üretmemiz gerekiyor. Şimdi yumuşak güç, kamu diplomasisi, kalkınma diplomasisi, insani yardımlar diplomasisi, kalkınma yardımları diplomasisi, bunların hepsi aslında bir şekilde üretilmiş ifadeler. Yani savaşlardan sonra, 2. Dünya Savaşı sonrası batının beyaz adamın işte başta Avrupa olmak üzere Asya'da, Afrika'da kendi değerlerini aktarabilmesi, oralarda birtakım güç noktalarına ulaşabilmesi, kaynaklara ulaşabilmesi için birtakım bilimsel çalışmalar yaptı ve karşılıklı katkı vermek üzerine gibi gözükse de aslında tek taraflı bir akım oldu. Buradan hareketle bir diplomatik alan açılmış oldu. Aslında bu bütün bu anlatılan konuların hepsi bizim geçmişimizde işte tasadduk medeniyeti, evkaf yönetim sistemi, vakıf medeniyeti olan bir geçmişimizle bakıldığında biz bunları zaten doğal olarak yaşıyorduk, yaşadık. Hala yaşıyoruz. Dolayısıyla bu terminolojilere biraz dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Çam, gençlerin zorlu bir dönemde olduklarını fakat aynı zamanda büyük fırsatlarla da karşı karşıya olduklarını söyleyerek, "Günümüzde 1. Dünya Savaşı geçti, 2. Dünya Savaşı geçti ve 3. Dünya Savaşı ile ilgili işte girdik mi ya da giriyor muyuz gibi tartışmaların olduğu bir yerde sizler zorlu bir dönemin oyuncularısınız ama aynı zamanda da büyük fırsatlarla da karşı karşıyasınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni fırsatları yakalayabildiği, yeni bir koşuşturma alanının olduğu bir döneme denk geliyorsunuz. Onun için bu dönemi de iyi değerlendirmeniz adına bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla temel nokta aslında hayata bakıldığında hem kendinizi geliştirip, güçlenip, zenginleşip imkanları sağlarken, bir ortak noktayı bulabilmemiz lazım. O da bizim genel olarak kullandığımız iyilik. İyi insan olmak, iyiliği öncelemek ve dünyada yaymak. Bunu önceleyerek bir ortak pay üretebilirsek biz belki bizden önceki nesiller ve o zamanda yapamadıklarımızı belki sizin yapabileceği daha huzurlu ve rahat bir coğrafi dönemi sağlama fırsatı yakalamış olacaksınız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da, "Diplomasi, uluslararası ilişkiler ve ticaretin hepsi birbirini takip ediyor. Onun için güzel bir sahadasınız, iyi bir meslek seçtiniz. Bunun değerini bilip inşallah buradan yabancı dilinizi mükemmel seviyeye getirmeden mezun olmayın. Ondan sonra da ufkunuzu çok geniş tutarak ülkemize, devletimize, halkımıza hizmet edin diye dua ediyoruz. Ben bakanımıza teşriflerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise, "Ben gerçekten açılış dersi olarak yapılan bu sürecin önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Tekrardan bu yoğun tempo içerisinde bizlere vakit ayırdığı için saygıdeğer bakanımıza katılımlarından dolayı milletvekilimiz ve Kayseri protokolüne teşekkür ediyor saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

ERÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü de, "Turizmin gelişmesinde eğitim boyutuyla biz ilgileniyoruz ancak bununla birlikte tabi devletin diğer bütün kurumlarının, STK'ların herkesin burada bir katkı rolü var. Bu sebeple de hükümetlerin ya da devletin izledikleri politikalar ve bakışı da burada önemli yer alır. Bu dersimizde de bizi kırmayıp bakanımız geldi. Türkiye'de ve Dünyada Kamu Diplomasisi ve turizmin önemini işlemek üzere burada açılış dersini düzenlemiş bulunuyoruz. Bizi kırmayıp buraya teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ