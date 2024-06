ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, KGC Başkanı Metin Kösedağ'ı ziyaret etti

Yerel

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanlığına yeniden seçilen Metin Kösedağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Danışmanı ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sena Kösedağ ile birlikte KGC Başkanlığına yeniden seçilen Metin Kösedağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan KGC Başkanı Metin Kösedağ ziyaretlerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'a teşekkür ederek, ERÜ ile birlikte KGC'nin her zaman koordineli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, başkanlık görevlerinde yeniden seçilen Metin Kösedağ ve Yönetim Kuruluna başarılar dileyerek; "Erciyes Üniversitesi olarak, şehrimizin dinamikleri olan paydaşlarımız ile beraber hareket etmekten yanayız. Bilimsel faaliyetlerimizde aldığımız başarıların duyurulmasında sağ olsun, Kayseri Basını her zaman bizlerin yanında. Biz bu desteği de güçlü olarak hissediyoruz. Bu bağımızın da daha da güçlenmesinden yanayız. Üniversite olarak toplumdan uzak değil, toplum ile her zaman beraber hareket etmek isteyen, ülkesine ve şehrine her zaman katkı sağlayan bir üniversiteyiz" dedi. - KAYSERİ