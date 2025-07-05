Erzurum\'da \'Rotamız Macera PalanEkstrem\' Projesi Başladı

Üniversiteli gençlerin doğayla iç içe, ekip ruhu içerisinde fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirmelerini amaçlayan "Rotamız Macera PalanEkstrem" projesi kapsamında ilk program Narman ilçesinde bisiklet yarışlarıyla start aldı.

Orman içerisinde zorlu parkurları aşan yarışmacılar Narman Karagöl'de bayrak bulma yarışına katıldı. Ardından bisikletli yarışmacılar Oltu Kalesi önünde sonlandı. Daha sonra yarışmacılar otobüslerle Şenkaya Şırankes Mesire Alanına Kamp kurdu.

Erzurum Valiliği koordinasyonunda yürütülen proje; Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Narman, Oltu, Şenkaya, Uzundere ve İspir belediyeleri ile Macera Off-Road Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde hayata geçiriliyor.

Etkinlikte bisiklet, kaya tırmanışı, kano, rafting, doğada yön bulma ve koşu gibi çeşitli doğa sporları yapıldı. Programlara, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Bursa, Çankırı, İstanbul, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kırşehir, Ankara, Mersin ve Adana'dan gelen 50 kadın ve 90 erkek olmak üzere toplam 140 sporcu katıldı.

Doğa sporlarının gençler arasında yaygınlaştırılması ve Erzurum'un bu alandaki potansiyelinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması amacıyla düzenlenen programlar, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü. - ERZURUM