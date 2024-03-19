Esenyurt Belediye Başkanı Muhtarlarla İftar Yemeğinde Buluştu

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Muhtarlar ve azalarıyla iftar yemeğinde bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Beş yıl sizinle beraber olduk. Adaylaşma sürecimde bana destek veren, bugüne kadar yaptığım her çalışmada, yaşadığım her zorlukta yanımda duran siz değerli muhtarlara çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte daha büyük tecrübelerle, daha büyük umutlarla bu toprakların insanları daha iyi şartlarda yaşasın diye mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ramazan ayının sekizinci gününde iftar sofrasında muhtarları ağırladı. Esenyurt Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde gerçekleşen iftar programına, muhtarlar, azaları ve aileleri katıldı.

Programda Başkan Bozkurt, beş yıllık görev süreleri boyunca Esenyurt için beraber çalıştığı muhtarlara, ilçeye kattıklarından dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti. İftar yemeğinde, görev süreleri içerisinde hayatını kaybeden muhtarların plaketleri ailelerine verilirken, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzğun, verdiği destekler ve yaptığı çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür plaketi sundu.

"DESTEKLERİNİZDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Programda konuşan Başkan Bozkurt, şunları söyledi:

"Allah tuttuğunuz orucu kabul etsin, kimseyi çocuklarının karşısına boynu bükük göndermesin, kimseyi açlıkla sınamasın. Ramazan ayı en güzel aylardan bir tanesi. Hem ibadet ettiğimiz hem de bir araya gelerek dostluklarımızı perçinlendiğimiz bir ay. Beş yıl beraber olduk sizinle. Ben öncelikle adaylaşma sürecimde bana destek veren, bugüne kadar yaptığım her çalışmada, yaşadığım her zorlukta yanımda duran, iyi günümüzde kötü günümüzde beraber olduğumuz siz değerli muhtarlara çok ama çok teşekkür ediyorum. Görevi devraldığımda Esenyurt Belediyesi bugünkü tablodan çok daha zor durumdaydı. O zorlukların büyük bir bölümünü aştık. Yarım kalan işleri tamamlamak için tekrar başvurdum ama partim başka bir tercih yaptı. Umuyorum ki gelen kişiler yarım bıraktığımız işlere sahip çıkarlar. Ben vefat eden muhtarlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsi çok kıymetliydi. Allah hepsinin mekanını cennet etsin."

"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Siyaseti bırakmadığını ve bundan sonraki süreçte mücadele etmeye devam edeceğini söyleyen Başkan Bozkurt, şöyle devam etti:

"Her şeyin bir sonu var aslolan geriye baktığınızda hoş bir seda bırakıp bırakmadığınız. Tabii bu süreç sonunda önemli olan helalleşebilmek. Ben size hakkımı helal ediyorum. Siz de varsa bir hakkınız helal edin. Bu Esenyurt'tan gideceğim, siyaseti bırakacağım ya da bundan sonra bir şey yapmayacağım anlamına gelmiyor. Tam tersi bir süre dinlendikten sonra daha büyük tecrübelerle, daha büyük umutlarla, daha büyük mücadele gücüyle inşallah Esenyurt'ta, İstanbul'da ve Türkiye'de bu toprakların insanları daha iyi şartlarda yaşasın diye mücadele etmeye devam edeceğim."

"BAŞKANIMIZDAN ÇOK MEMNUNUZ"

Desteklerinden dolayı Başkan Bozkurt'a teşekkür eden Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzğun ise "Belediye Başkanımıza Ramazan'ın bereketini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Biz Başkanımızdan memnunuz. Gerçekten çok iyi çalışmalarımız oldu. Bir belediye başkanı, muhtar gibi değil de bir abi kardeş gibi çalıştık. Bu süreçte yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.?