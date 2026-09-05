Esenyurt'ta şehit edilen polis Mehmet Ali Topatan için tören - Son Dakika
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Esenyurt'ta şehit edilen polis Mehmet Ali Topatan için tören

Esenyurt\'ta şehit edilen polis Mehmet Ali Topatan için tören
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Esenyurt'ta korsan taşımacılık denetimi sırasında silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi; cenazesi Fatih Camii'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

İstanbul Esenyurt'ta trafik denetimi sırasında silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Esenyurt'ta, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin korsan taşımacılığa yönelik denetimi gerçekleştirilmişti. Bu sırada, uygulama üzerinden çağrılan ve taksicilik yaptığı şüphesi bulunan şahıs, silahla polis memuruna arkadan ateş açmıştı. Saldırıda sivil trafik polisi Mehmet Ali Topatan sırtından vurularak ağır yaralanmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Şehit polis için tören düzenlendi

Şehit Polis Memuru M. Ali Topatan için Vatan'da bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile şehit yakını ve görev yakını ile protokol katıldı. Törende, saygı duruşu yapıldı. Öte yandan törende, konuşma yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Daha dün, Şehit Polis Memurumuz Melih Kaygusuz'un acısı henüz tazeyken, bugün bir başka kahraman meslektaşımız da şahadet makamına ulaşmıştır. Başta, yüreği yanan kıymetli ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, kahraman teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin, milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna gösterdiği fedakarlık, aziz hatırasını daima yaşatacaktır" dedi. Şehidin cenaze namazı, Fatih Camii'nde kılınacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta şehit edilen polis Mehmet Ali Topatan için tören - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta şehit edilen polis Mehmet Ali Topatan için tören - Son Dakika
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