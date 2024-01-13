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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Milletvekilleri Şehit Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Milletvekilleri Şehit Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan ile Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Evcin'in babası ve annesi, ziyaretçilere başsağlığı dileklerini iletti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Milletvekilleri Şehit Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu
13.01.2024 - 17:08,
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan ile Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in acı haberinin Eskişehir'deki ailesine ulaştırılmasının ardından Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan baba ocağına taziye ziyaretleri sürüyor.

Acı haber sonrası Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan ile CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, şehit Muhammed Tunahan Evcin'in babası Nazif Evcin ve anne Ferah Evcin'i ziyaret ederek taziyelerini ilettiler.

Acılı aileye başsağlığı dileyen Büyükerşen ve beraberindeki heyet, "Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; kıymetli ailelerine, aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" dediler.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Milletvekilleri Şehit Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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