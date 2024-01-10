Eskişehir\'de Genç Girişimciler İçin İş Birliği Buluşması Gerçekleştirildi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu, Eskişehir'de girişimciliğin büyütülmesi, daha çok kişinin girişimci ve sanayi sektöründe kendi işinin sahibi olması için gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdürüyor.

İşin Erbapları Projesi çerçevesinde Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri sanayicilerle bir araya geldi ve girişimcilik serüvenlerini öğrenme fırsatı buldu. ESO Danışmanı Bekir Şahin Tütüncü, TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Yusuf Melih Turan, TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesi ve Turmet Madencilik Genel Müdürü Umut Rallas, Bewell Teknoloji Sanayi Genel Müdürü Taşkın Kızıl'ın katıldığı 'Genç Girişimciler Yetişiyor; Sanayi- Meslek Lisesi İş Birliği' buluşması okulun konferans salonunda gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında konuşan ve okul hakkında bilgi veren okul Müdürü Hulusi Şentürk, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin ilerlemesinin itici gücünün en önemli unsuru gençler ve gençlere yol gösteren değil gençlerle birlikte çalışan, görüşlerine, fikirlerine, çabalarına saygı duyan, fırsat veren yöneticilerdir" dedi.

"Birlikte cevap arıyoruz"

İş birliği buluşmalarının moderatörlüğünü üstlenen ve proje hakkında bilgi veren ESO Danışmanı Bekir Şahin Tütüncü, "Eskişehir Valiliği himayesinde Eskişehir Sanayi Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından hayata geçirilen projeyle meslek liselerindeki öğrenci sayısını nasıl arttırabiliriz, okul-sanayi iş birliğini daha üst seviyelere nasıl çıkarabiliriz, meslek liselerimiz ve atölyeleri ne durumda, sanayinin ihtiyacı nedir gibi birçok soruya birlikte cevap arıyoruz. Diğer yandan erbap dediğimiz iş insanları ve girişimcilerle öğrencilerimizi buluşturarak onlarda ilham oluşturmaya çalışıyoruz. Projenin ikinci bölümünde de teknoparkları öğrencilerimizle ziyaret edeceğiz. Son derece zeki ve başarılı iş insanlarının açtığı iş yerlerinde araştırma, geliştirme, inovasyon, ar-ge çalışmaları yapılıyor. Belki birçok insanın bundan haberi yok ama öncelikle öğrencilerimizin bunlardan haberi olsun istiyoruz. Çünkü içlerinde bu alanda çalışacaklar çıkarak çok başarılı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"Yanınızda olduğumuzu bilin"

TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Yusuf Melih Turan etkinlikte yaptığı konuşmada, 3 farklı sektörde 3 farklı girişimcilik serüveni ile ilerlediğini belirterek şunları söyledi:

"Tarım aletleri, kahvecilik ve yeni medya üzerinde yoğunlaştım. Ancak hepsinin kesişiminde girişimci olmak ve cesaret var. Birbirinden farklı bu sektörler kendi dinamikleri ile ilerlerken çok öğretici süreçler yaşamamıza da vesile oluyor. Sizlerde aldığınız eğitime uygun ya da uzmanlaştığınız bir alanda başarılı olabilecek güze sahipsiniz. Yeter ki isteyin ve peşi sıra gidin. Eskişehir Genç Girişimciler kurulu olarak sizlerin yanınızda olduğumuzu da unutmayın. Her türlü mentorluk için biz buradayız."

"Mutlaka disiplin edinin"

Kendisinin de bir meslek lisesi mezunu olduğunu, üniversite eğitimi sonrasında teknoloji alanındaki çalışmaya başladığını değinen ve yaptığı teknoloji projelerinden bahseden Bewell Teknoloji Sanayi Genel Müdürü Taşkın Kızıl, meslek lisesi mezunlarına her alanda olduğu gibi teknoloji alanının da çok ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Kızıl, "Şirket olarak 5 tane Avrupa Birliği projesi gerçekleştiriyoruz. Bunlar yoğun olarak yazılım projeleri. Ancak projelerde birlikte çalışmak için takım arkadaşları bulmak bizler için gün geçtikçe zorlaşmaya başladı. Bu yüzden lütfen okulun, okumanın ve uzmanlaşmanın önemini hiçbir zaman unutmayın. Öğrenme hayat boyu süren bir süreç. Şimdiden bu disiplini edinirseniz, çok başarılı olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Çığır açacak işlere imza atacaksınız"

İkinci kuşak bir yönetici olarak iş hayatı içerisinde olduğuna değinen TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesi ve Turmet Madencilik Genel Müdürü Umut Rallas ise, "Ben bir maden mühendisiyim. Ancak aile şirketinde de olsam girişimcilikten hiç vazgeçmedim. Bir yandan e-ticaret ile uğraşırken bir yandan da mobilite üzerinde yoğunlaştım ve bu alanda faaliyette bulunuyorum. Sizlerde geleceğin önemli girişimcileri olacaksınız. O yüzden ilk iş olarak global düşünüp, yerelde hareket etmeniz gerekiyor. Ayrıca uzun vadeli ve kısa vadeli planlarınız mutlaka olsun. 40'lı yıllarda eleştirilen gençlik 60'larda da uzaya gitti, 60'larda eleştirilen gençlik interneti ve e ticareti icat etti, 80'li ve 90'lı yıllarda eleştirilenler yapay zeka ile oynuyor. Şimdi siz eleştirilen 2000'lerin gençliği yarın dünya genelinde çığır açacak işlere imza atacaksınız. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Sizlere A'dan Z'ye güveniyoruz" sözlerine yer verdi.

Gerçekleştirilen etkinlik sonrası konuşmacılar okul öğretmenleriyle birlikte bölümleri gezerek öğrencilerle sohbet edip bilgi aldı. - ESKİŞEHİR