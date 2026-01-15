Mahalleli içeri alınmadı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisi karıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mahalleli içeri alınmadı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisi karıştı

Mahalleli içeri alınmadı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisi karıştı
15.01.2026 18:12  Güncelleme: 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Yeşiltepe Mahallesi'yle ilgili imar planının görüşüldüğü Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı'na mahalle sakinlerinin alınmaması sebebiyle gerginlik çıktı. Seslerin yükseldiği belediye binasında vatandaşlar, mahallelerini ilgilendiren toplantıyı canlı yayınından cep telefonları ile izlemek zorunda kaldılar.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde görüşülmekte olan Yeşiltepe Mahallesi'ne ilişkin imar planı konusu son günlerde kamuoyunun gündeminde.

MAHALLELİ MECLİS'E ALINMADI, TANSİYON YÜKSELDİ

Geçtiğimiz günlerde Meclisi izlemeye giden ve sürece dahil edilmediklerini söyleyerek tepki gösteren mahalle sakinleri, bugün gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı'na alınmadı. Bu sebeple belediye binasının içerisinde sesler yükseldi, gerginlik yaşandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde gerginlik

"SALONDAKİ KOLTUKLAR SÖKÜLDÜ" İDDİASI

Kendilerini içeri almamak için belediye yetkililerinin toplantı salonundaki koltukları söktüğünü iddia eden ve yaşlılarla birlikte saatlerce beklediklerini ifade eden vatandaşlar, mahalleleriyle ilgili konuşulan toplantının canlı yayınını cep telefonlarından takip etmek zorunda kaldıklarını belirterek duruma tepki gösterdiler.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde gerginlik

"YEŞİLTEPE GÖRÜŞÜLÜRKEN ORADA DİNLEMEK İSTİYORUZ"

Tepkisini anlatan mahalle sakini Halil İbrahim Arslan, "Yeşiltepe görüşülürken orada dinlemek istiyoruz. Not aldık, belgelerimiz var, onları gösterip hakkımızı savunmak istiyoruz. Bizim mahallemizin imarı varken, imar üstüne imar çiziyorlar. Siz profesörleriniz, doktorlarınız, yüksek inşaat mühendislerinizi gelsin, biz lise ve ortaokul mezunuyuz. 'Mahalle temsilcileri ile açık oturum yapalım, bizi ikna edin' diyoruz, ona da gelmiyorsunuz. Allah aşkına, bu ne ya? 'Sandık koyun' diyoruz, onu da yapmıyorsunuz. Televizyonlardan, kameraların arkasından konuşuyorlar. Yazıklar olsun" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde gerginlik

"MAHALLEMİZ HAKKINDA KARAR VERİLİYOR VE BİZ CANLI YAYINDAN İZLİYORUZ"

Toplantıyı cep telefonundan açtığı canlı yayından takip eden İzem Sevim ise, şunları söyledi: "Yerinde olan imarımızı aynı şekilde sürdürmek istiyoruz. Bu imarı hiçbir şekilde istemiyoruz. Bize sormadılar, fikrimizi almadılar. Evlerimizi kaçak yapı olarak görüyorlar. Eğer öyleyse biz neden hane doğalgazı, elektriği ödeyip, suya vergi veriyoruz? Neden yeni çıkan katı atık vergisini bizden aldılar? Yeşiltepe hakkında karar veriliyor ve biz canlı yayından izliyoruz. Mahallemiz adına karar verilirken biz mecliste yokuz."

Kaynak: İHA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Eskişehir, Belediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mahalleli içeri alınmadı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisi karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu
Afrika Kupası’nda ilk finalist belli oldu Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu
31 şut, 3 direk, tek gol Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı Talisca ile devirdi 31 şut, 3 direk, tek gol! Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Talisca ile devirdi
Napoli’nin çöküşü sürüyor Napoli'nin çöküşü sürüyor
Kara Kuvvetleri ihalelerinde rüşvet iddiası: 5 kişi tutuklandı Kara Kuvvetleri ihalelerinde rüşvet iddiası: 5 kişi tutuklandı

17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:00
Dünyaca ünlü isim Arda Güler’in yeni hocası olabilir
Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
15:36
Nahçıvan’da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 18:39:12. #7.11#
SON DAKİKA: Mahalleli içeri alınmadı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisi karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.