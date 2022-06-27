Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde 16 milyon liralık caminin temeli atıldı

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde yapımına başlanan caminin temel atma törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Gençler bu camide sadece namaz kılmayacaklar. Camimizin duvarına yaslanacak, kütüphanesinden kitabını alacak orada dinlenecek" dedi.

Eskişehir'e gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü'nde yapımına başlanan caminin temel atma törenine katıldı. Yaklaşık 15 bin öğrencinin eğitim gördüğü kampüsteki ibadethane eksikliğinin giderilmesi amacıyla 800 kişilik cemaat kapasiteli cami, sosyal yaşam alanları da bulunduracak. İçerisinde kütüphane, kitap ve kahve bölümlerinin yer alacağı cami, 3 bin 522 metrekarelik alanda yer alacak. Keşif bedeli 16 milyon 750 bin lira olan caminin açılışına katılan Prof. Dr. Ali Erbaş. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını belirtti.

"Caminin keşif bedeli 16 milyon 750 bin lira"

Cami hakkında bilgi veren Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, kampüsün Anadolu Üniversitesi bünyesinde bulunduğu dönemlerde 500'ün üzerinde öğrenciden cami talebi alındığını belirtti. Müftü Gerek, "Cami yapımı için tespit edilen bu mekan, hem üniversiteye hem de havaalanına hitap edecek konumdadır. Cami inşaatı hakkında kısaca teknik bilgi vermek gerekirse cami arsası 3 bin 522 metrekare olup, inşaatın toplam oturum alanı 835 metrekaredir. Kapalı alanda ortalama 800 kişi namaz kılabilecektir. Cami Selçuklu mimarı öğelerine barındıracak olup modern ve teknolojinin imkanlarından ve malzemelerinden istifade edilerek özgün olarak tasarlanmıştır. Ayrıca caminin kütüphane, kitap ve kahve bölümü bulunmaktadır. Böylelikle camimiz aynı zamanda bir mektep ve yaşam alanı oldu. Caminin keşif bedeli 16 milyon 750 bin lira olup, maddi bir kaynak olması durumunda 18 ayda bitirilmesi hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar için kurulan ilk mabet camilerdir"

Camilerin insanlar için kurulan ilk mabetler olduğunu belirten Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ise, "Camiler ilahi kelamda 'alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk mabet' şeklinde bahsedilen Kabe'nin şubeleridir. Birliğin, kardeşliğin, dayanışmanın güçlendiği kutsal mekanlar olan camiler, hayatın tam kalbinde durmaktadır. Aziz milletimizin camilere bakışını en iyi yansıtan ifadeler şüphesiz İstiklal Marşı'mızda yer almaktadır. Milli marşımızda ifadesini bulduğu gibi 'şehadetleri dinin temeli' olan ezan seslerinin ebediyen yurdumuzun üstünde duyulması, istiklalimizin, bağımsızlığımızın en önemli göstergesi olarak dile getirilmektedir. Camilerimizin ibadet yeri olmasının yanı sıra ilim, irfan ve eğitim müessesesi olarak ayakta durması demek; değerlerimiz ve tüm mukaddesatımızla milli manevi heyecanımızın her dem yeniden tazelenmesi demektir" dedi.

"İlmin, irfanın, bilginin, hikmetin merkezindeyiz"

İslam'ın temellerinde okumanın, öğrenmenin, yazmanın var olduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, tarihte dünyanın en aydınlık çağlarını yaşadığımızı söyledi. Cami içinde kütüphane bulunmasının önemli olduğunu belirten Erbaş, "İlmin, irfanın, bilginin, hikmetin merkezindeyiz. Dolayısıyla İslam'ın ilimle ne kadar iç içe olduğunu ve başladığını ifade etmek için bunları söylüyorum. İlk inen sure Alak Suresi'dir ve ilk inen ayetler okumaktan, öğrenmekten, yazmaktan, kalemden bahsediyor. Bundan alacağımız mesaj şudur. Bu milletin mensuplarının, bu medeniyetin mensuplarının elinden kalemin kitabın düşmemesi lazım. Kütüphane, bol bol olması lazımdır. Daha çok kütüphanemizin olması gerekiyor. Tarihimize baktığımızda ne zaman ki ilimle, irfanla, bilgiyle, hikmet, kitapla, kütüphane ile uğraşmışız, o zaman ilerlemişiz. Dünyanın farklı bölgelerinde karanlık çağlar yaşanırken biz dünyanın en aydınlık çağını yaşamışız. 8. yüzyıldan 18., 17. yüzyıla kadar dünyayı ilimle, bilgiyle aydınlatmışız" dedi.

"Gençler bu camide sadece namaz kılmayacaklar"

Kampüste eğitim alan öğrencilerin hem ders yorgunluğundan uzaklaşacağını hem de istediği kitabı okuyarak dinlenebileceğini söyleyen Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından katkı sağlanacağını belirterek, "Biz gençlerimizi hem maddi konularda maddi ve manevi diyoruz ya, hem de manevi konularda çok iyi noktalara getirmek için büyük bir gayretin içerisindeyiz. İşte Eskişehir Teknik Üniversitesi, elhamdülillah iyi ki kurulmuş. İçinde hocalarımız, çok iyi bilim adamlarımız yetiştirecek. Buna inanıyoruz. İnançlı, imanlı değerlerini bilen milli ve manevi değerlerine bağlı, bu caminin burada olması başlı başına bir mesaj zaten. Nice gençler bu camide sadece namaz kılmayacaklar. Camimizi kitapla donatacağız inşallah. Camimizin duvarına yaslanacak kütüphanesinden kitabını alacak orada dinlenecek, derste hocasını üç beş saat dinlemiş yorulmuş. Gelecek camiye dinlenecek. Neyle dinlenecek? Oradan alacak bir Kur'an-ı Kerim, okuyarak dinlenecek. Bir hadis kitabı çekecek, onu okuyarak dinlenecek. Bir ilmihal kitabı, bir fıkıh kitabı ya da bir kültür kitabı, bir şiir kitabı, bir roman, bir hikaye okuyarak dinlenecek. Rabbimiz öyle buyuruyor. Biz de onun için camimizi inşallah kitaplarla donatacağız. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Buna söz veriyorum" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde yapımı devam eden caminin temel atma töreninin ardından yenisi yapılan Müftülük Hizmet Binası Külliyesi ve Kur'an Kursu inşaatının temel atma törenine katıldı. Erbaş, akabinde Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. - ESKİŞEHİR