 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı: "Esnafın sorunları çözülsün" - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı: "Esnafın sorunları çözülsün"

Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen, esnafın yaşadığı sorunlara ilişkin açıklama yaptı. EYT ve BAĞ-KUR primleri konusunda verilen sözlerin tutulmasını isteyen Evsen, asgari ücretle geçinmenin büyük bir sıkıntı olduğunu belirtti.

20.12.2023 - 12:21,
Abone Ol

Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen, "EYT konusunda verilen sözler tutulsun. Zaten tutulmazsa seçime kadar da olmazsa, zaten yılbaşından sonra asgari ücrete gelen zamla BAĞ-KUR primlerimiz 6 bin TL olacak. Bugün asgari ücretle geçinmek büyük bir sıkıntı. Fakat öyle bir hale geldi ki, bütün ödemeleri asgari ücrete bağlı olduğu için dua ediyor ki asgari ücrete zam gelmesin. Yazık bu insanlara" diye konuştu.

Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen, esnafın yaşadığı sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Evsen, şunları söyledi:

"ESNAFA KAYSERİ MİTİNGİNDE BİR UMUT VERİLDİ CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN, BU UMUT SADECE ORADA KALDI"

"Meclis'te yeni gündem yasaları görüşülmeye başladı. 15 günlük sürecek bu yasaların içinde torba yasa gerçekten esnafın hayatında çok önemli bir yere sahip bir madde. Esnaf bu torba yasanın nerede olduğunu, esnafla ilgili EYT, BAĞ-KUR'la ilgili bir madde olup olmadığını öğrenemedi. Bizler oda temsilcileri olarak öğrenemedik. Gerçekten bu torba yasanın yerini bilen varsa, bu maddelerin yerini bilen varsa söylesinler. Esnafa Kayseri mitinginde bir umut verildi Cumhurbaşkanımız tarafından, bu umut sadece orada kaldı. Bizim Ankara'da bir temsilcimiz var; TESK Başkanı Bendevi Palandöken, geçen İsrail ürünleriyle ilgili esnafı mağdur etti diye bir açıklama yaptı. Esnafı mağdur eden esnafın satışlarını etkileyen boykot değildir. Bugün insanlar Filistinli kardeşlerimiz için değil maddi kazancı, şu anda canlarını verebilecek milyonlarca insanımız var. Bir iş yerinde kolayı satarak ya da satmayarak mağduriyet olmaz. Zaten onun bir resmi şeyi de yok. Müşteri istiyor, esnaf satıyor. Çoğunlukla da esnafımız duyarlı. Esnafımızın mağduriyeti TESK Başkanı Bendevi Palandöken, bizleri temsil etmiyor. Biz oda başkanları olarak belirtmek istiyoruz ki esnafların önlerindeki en büyük sorun esnafları temsil etmeyen, esnafların haklarını savunamayan oda başkanları olarak bizleriz.

"ESNAF İSRAİL MALLARINI BOYKOTLA MAĞDUR OLMAZ"

Esnafın BAĞ- KUR, EYT prim konusundaki mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz. Yıllardır var olan  50 senelik  sorunlar bunlar. Bugün esnaflarımız 50 senedir mağdur BAĞ-KUR konusunda.  1-2 aylık İsrail mallarını boykotla esnaf mağdur olmaz. Gerçekten bu konuda Ankara'daki başkanlarımıza sesleniyoruz. Ankara'da bu torba neredeyse gitsin o torbayı bulsun. Torbadaki yetkili insanlara seslensin. 1-2 madde de BAĞ-KUR, EYT ile ilgili esnafın sorunlarını ekletsin, tarihe atsın o zaman görelim esnafta mağduriyet var mı yok mu?

"EYT KONUSUNDA VERİLEN SÖZLER TUTULSUN"

EYT konusunda şunu söyleyebiliriz; yakında bir seçim var. Seçime kadar bir kanun çıkarsa esnaflar bu mağduriyetten kurtulurlar ama seçimden sonraya kalırsa, esnaf arkadaşlarımız bilsinler ki artık böyle bir umudumuz kalmadı emeklilikle ilgili. Muhalefet kanadı esnafın sorununu dillendirmek için sessiz kalıyor. Esnaf tek başına mücadele ediyor. Hükümetimizin yetkili kanadı da bugün krizi bahane ediyor. Bugün ülkemizin esnafı emekli etmek için çok büyük gücü var. Bugün 45 yaşındaki SGK'lı emeklinin maaşını 55- 60 yaşındaki esnaf ödemek istemiyor. Esnafımız SSK'lılarla aynı şartlarda emekli olmak istiyor. EYT konusunda verilen sözler tutulsun. Zaten tutulmazsa seçime kadar da olmazsa, zaten yılbaşından sonra asgari ücrete gelen zamla BAĞ-KUR primlerimiz 6 bin TL olacak. Bugün asgari ücretle geçinmek büyük bir sıkıntı. Fakat öyle bir hale geldi ki, bütün ödemeleri asgari ücrete bağlı olduğu için dua ediyor ki asgari ücrete zam gelmesin. Yazık bu insanlara. Bir tarafta asgari ücretle yaşam mücadelesi verenler varken, bir tarafta da prim ödeyemeyen esnaf var. İnşallah bir çözüm bulunur."

Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı: "Esnafın sorunları çözülsün"
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Elazığ, EYT, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı: 'Esnafın sorunları çözülsün' - Son Dakika


13:07
Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:30
İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06
Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57
''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler! ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56
Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53
İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da
11:27
Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü

Son Dakika
13:07 Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:30 İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06 Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57 ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56 Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53 İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20 Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 13:32:08. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı: "Esnafın sorunları çözülsün" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement