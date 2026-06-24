Fedakar Baba Adnan Aslan\'ın Eğitime Mücadelesi

Adana'da hayatını zorluklar içinde sürdüren 3 çocuk babası Adnan Aslan, çocuklarının eğitimi için 33 yıldır her gün sokak sokak dolaşarak atık kağıt topluyor. Fedakar babanın Adana sıcağında kendisine destek olan kızı Latife Aslan, üniversite eğitimini birincilikle tamamlayarak ailesinin gurur kaynağı oldu.

Henüz 8 yaşındayken babasını kaybeden Adnan Aslan'ın çocukluğu sokaklarda ve rutubetli evlerde geçti. Okuma yazması olmayan annesinden öğrendiği 'disiplin, azim ve kararlılık' ilkelerini kendi hayatına rehber edinen Aslan, çocuklarının da aynı zorlukları çekmemesi için ömrünü sokaklardan kazandığı rızkına adadı. Yıllardır çöpten kazandığı parayla çocuklarını okutan fedakar babanın mükafatı, kızının elde ettiği başarısı oldu.

"Onların eğitimi adına mücadele ettim"

Gençlere babalarının kıymetini bilmesi ve verilen emeği görmesi konusunda çağrıda bulunan Adnan Aslan, "Kendi çocuklarımın ileride sıkıntı ve zorluklar yaşamaması için onların eğitimi adına mücadele ettim. Çok şükür bundan hiç pişman değilim. Babalık sadece bir eve para getirip, sonra o babanın geceleri dışarılara gitmesiyle olmaz. Öyle bir babalık kesinlikle olmaz. Gençlerin, babalarının kendileri için verdiği mücadeleyi ve emekleri gerçekten görmesi lazım. Görün bunları; nasıl bir baba mücadele veriyor, ne ediyor? Ona göre sizler de bu mücadeleyi başarılarınızla taçlandırın" dedi.

"Belki 10 yıl daha çalışacağım ama pes etmeyeceğim"

Evlatlarının geleceği için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Aslan, "Benim oğlum liseyi bitirdi, gücüm ona o kadar yetti. Kızım ise üniversitesini çok şükür bitirdi. Yabancı dil ve turizm üzerine olan bölümünü dereceyle ve birincilikle tamamladı. Bugün KPSS'ye hazırlanıyor ve kendisini daha da geliştirmek istiyor. Ben çocuklarımın sonuna kadar arkasındayım. Belki 10 yıl daha, belki 5 yıl daha çalışacağım ama pes etmeyeceğim. Bütün babalara mesajım budur: Mücadele edin, pes etmeyin; güzel yarınlarımız, çocuklarımız ve geleceklerimiz için" ifadelerini kullandı.

"Buralara kolay gelmedik, en büyük kahramanım babam"

Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümünü birincilikle tamamlayan Latife Aslan, babasının ailesi için verdiği emeğe dikkat çekti. Adana sıcağında babasına destek olmaya çalıştığını belirten Aslan, "Bugün benim için, tüm evlatları ve ailesi için verdiği emeğe sizler de şahit oldunuz. Gerçekten çok iyi bir baba, çok iyi bir insan. Her zaman onun yolundan ilerlemeye de devam edeceğim. Bu sıcakta çalışmak zor oluyor, ben de kendi çapımda babama biraz destek olmaya çalışıyorum. Elimizden geldiği kadar aile olarak, mahalle olarak ve insanlık adına çabalıyoruz. Buralara kolay gelmedik. Herkesin bir kahramanı olmuyor ama benim en büyük kahramanım babam. Şimdiye kadar bizim için verdiği her emek ve her alın teri için ona minnettarım. Evet, üniversite okumak çok güzel, insanı donanımlı hale getiriyor ama önemli olan eğitimden ziyade hayat okulundan mezun olmak. Bugün eğitimimi KPSS'ye çalışarak devam ettiriyorum ama babamın yanına geldiğimde de hayata dair birçok şeyi görmek bana nasip oluyor. Hayatın her alanında, her yaşta eğitim görebiliriz ama hayat okulundan mezun olmak herkese nasip olmuyor" dedi. - ADANA