Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan, tır şoförlüğünden emekli 72 yaşındaki Muammer Cengiz'in eşi şeker komasına girince hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine evde yalnız kalan felçli adam 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamın yakınlarına ulaşmaya çalışan ekipler bu arada Muammer Cengiz ile de telefonla irtibat kurmaya çalıştı; ancak eşinin hastanede olduğunun öğrenilmesi sonrası yaşlı adam ekiplerin eve balkondan girmelerini istedi.
Merdivenle balkondan giren itfaiye ekipleri yaşlı adamı koltuğun üzerinde ağlar vaziyette buldu. Kapının açılmasının ardından eve giren sağlık ekipleri Muammer Cengiz'in tansiyon ve şekerini ölçtü. Değerlerin yüksek çıkması üzerine yaşlı adamın acil servise götürülmesi kararlaştırıldı.
Cep telefonundan bir yakınını arayan Muammer Cengiz cevap alamayınca polis memurundan yardım istedi. Polis memurunun aradığı yakını telefonu açtı. Ancak yaşlı adamın yanına gelemeyeceğini söyleyip İstanbul'a yolculuk edeceğini söyledi. Bu kez gözyaşlarına boğulan yaşlı adam, yalnız kalınca ölmekten korktuğunu söyledi.
Ekiplerin teselli etmesiyle sakinleşen Cengiz, sedyeyle ambulansa alındı. Felçli adam ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken diğer ekipler de olay yerinden ayrıldı.
Son Dakika › Yerel › Zonguldak'ta yürek parçalayan olay! Felçli adam yardım istediği yakının cevabıyla gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika