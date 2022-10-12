Zonguldak'ta yürek parçalayan olay! Felçli adam yardım istediği yakının cevabıyla gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta yürek parçalayan olay! Felçli adam yardım istediği yakının cevabıyla gözyaşlarına boğuldu

12.10.2022 15:09

Zonguldak'ta şeker komasına giren eşinin hastaneye kaldırılmasından sonra evde yalnız kalan felçli adam, ölmekten korktuğunu belirtip ekipleri aradı. Ekiplerin telefonla ulaştığı yakını da "Gelemem" deyince, yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan, tır şoförlüğünden emekli 72 yaşındaki Muammer Cengiz'in eşi şeker komasına girince hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine evde yalnız kalan felçli adam 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

EVE BALKONDAN GİRMELERİNİ İSTEDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamın yakınlarına ulaşmaya çalışan ekipler bu arada Muammer Cengiz ile de telefonla irtibat kurmaya çalıştı; ancak eşinin hastanede olduğunun öğrenilmesi sonrası yaşlı adam ekiplerin eve balkondan girmelerini istedi.

Ekiplerden yardım isteyen yaşlı adam, telefonla çağırdıkları yakınının cevabını duyunca hüngür hüngür ağladı

KOLTUKTA AĞLAR VAZİYETTE BULDULAR

Merdivenle balkondan giren itfaiye ekipleri yaşlı adamı koltuğun üzerinde ağlar vaziyette buldu. Kapının açılmasının ardından eve giren sağlık ekipleri Muammer Cengiz'in tansiyon ve şekerini ölçtü. Değerlerin yüksek çıkması üzerine yaşlı adamın acil servise götürülmesi kararlaştırıldı.

Ekiplerden yardım isteyen yaşlı adam, telefonla çağırdıkları yakınının cevabını duyunca hüngür hüngür ağladı

YARDIM İSTEDİĞİ YAKININDAN ALDIĞI CEVAPLA BİR KEZ DAHA YIKILDI

Cep telefonundan bir yakınını arayan Muammer Cengiz cevap alamayınca polis memurundan yardım istedi. Polis memurunun aradığı yakını telefonu açtı. Ancak yaşlı adamın yanına gelemeyeceğini söyleyip İstanbul'a yolculuk edeceğini söyledi. Bu kez gözyaşlarına boğulan yaşlı adam, yalnız kalınca ölmekten korktuğunu söyledi.

Ekiplerden yardım isteyen yaşlı adam, telefonla çağırdıkları yakınının cevabını duyunca hüngür hüngür ağladı

HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerin teselli etmesiyle sakinleşen Cengiz, sedyeyle ambulansa alındı. Felçli adam ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken diğer ekipler de olay yerinden ayrıldı.

Ekiplerden yardım isteyen yaşlı adam, telefonla çağırdıkları yakınının cevabını duyunca hüngür hüngür ağladı
Ekiplerden yardım isteyen yaşlı adam, telefonla çağırdıkları yakınının cevabını duyunca hüngür hüngür ağladı
YORUMLAR
500
Son Dakika | Kurutma silolarında yangın Son Dakika | Kurutma silolarında yangın Son dakika haberi! Bir kişi evinde çıkan yangında dumandan etkilendi Son dakika haberi! Bir kişi evinde çıkan yangında dumandan etkilendi
Kaynak: İHA

Zonguldak, İtfaiye, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta yürek parçalayan olay! Felçli adam yardım istediği yakının cevabıyla gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Galata Kulesi'nde feci olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten aşağı atladı
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:33 Afganistanlı genç, kız arkadaşını zehirleyerek öldürdü! İşte korkunç cinayetin gerekçesi
16:29 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ortaya çıktı
16:22 Hatay'ın Samandağ Belediye'sine silahlı saldırı düzenlendi! Can kaybı yaşanmadı
16:17 Diyarbakır'da iki saat evini izledikleri adamı kurşun yağmuruna tuttular
16:06 Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı! Sevilen oyuncunun kadrodan çıkması seyircinin canını sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 18:36:35. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta yürek parçalayan olay! Felçli adam yardım istediği yakının cevabıyla gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement