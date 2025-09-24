Fenerbahçe Seçiminde Lokma Dağıtımı

Tokat'ın Pazar ilçesinde yaşayan Fatih Toktamur, Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanlığı seçimlerini kaybetmesi üzerine lokma dağıttı.

Pazar ilçesinde yaşayan Fatih Toktamur, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un başkanlık seçimini kaybettiğini duyunca yaşadığı mutluğu paylaşmak için vatandaşlara lokma dağıttı. Toktamur, "Ali Koç gitti, ben de hayır olsun diye lokma dağıttım" şeklinde konuştu. - TOKAT