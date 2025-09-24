Fenerbahçe Seçiminde Lokma Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Fenerbahçe Seçiminde Lokma Dağıtımı

Fenerbahçe Seçiminde Lokma Dağıtımı
24.09.2025 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Toktamur, Ali Koç'un kaybı sonrası Pazar'da lokma dağıtarak mutluluğunu paylaştı.

Tokat'ın Pazar ilçesinde yaşayan Fatih Toktamur, Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanlığı seçimlerini kaybetmesi üzerine lokma dağıttı.

Pazar ilçesinde yaşayan Fatih Toktamur, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un başkanlık seçimini kaybettiğini duyunca yaşadığı mutluğu paylaşmak için vatandaşlara lokma dağıttı. Toktamur, "Ali Koç gitti, ben de hayır olsun diye lokma dağıttım" şeklinde konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Fenerbahçe, Ali Koç, Fatih, tokat, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fenerbahçe Seçiminde Lokma Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrik kesintisinin nedeni “ölü sansar“ çıktı Elektrik kesintisinin nedeni "ölü sansar" çıktı
CHP’den ihracı istenen Berhan Şimşek: Bu partiyi pavyon masalarına Kılıçdaroğlu mu düşürdü CHP'den ihracı istenen Berhan Şimşek: Bu partiyi pavyon masalarına Kılıçdaroğlu mu düşürdü?
BM’de prompteri bozulan Trump’ın zor anları BM'de prompteri bozulan Trump'ın zor anları
Toprak Mahsulleri Ofisi’nden “haciz“ iddialarına yalanlama Toprak Mahsulleri Ofisi'nden "haciz" iddialarına yalanlama
“Soğuk Savaş“ programı soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı "Soğuk Savaş" programı soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı
Koca salonda Trump’ın sözlerini onaylayan tek isim: Önce başını salladı, sonra alkışladı Koca salonda Trump'ın sözlerini onaylayan tek isim: Önce başını salladı, sonra alkışladı

14:03
Türk kulübüne büyük şok Bütün maçlarını kazansa bile 1 puan olamayacak
Türk kulübüne büyük şok! Bütün maçlarını kazansa bile 1 puan olamayacak
13:59
Ölüm, işinin başında yakaladı
Ölüm, işinin başında yakaladı
13:52
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi’nin devamına karar verdi
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi
13:29
Galatasaraylıları kara kara düşündüren görüntü
Galatasaraylıları kara kara düşündüren görüntü
12:52
14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi konkordato ilan etti
14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi konkordato ilan etti
12:34
CHP İstanbul İl Kongresi’nde gerginlik Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti
CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2025 14:09:03. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Seçiminde Lokma Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.