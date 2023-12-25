Galata Köprüsü\'nde gerçekleştirilecek "Şehitlerimize Rahmet, Filistin\'e Destek" yürüyüşü için vatandaşlara buluşma çağrısı

Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek" yürüyüşü için buluşma çağrısı

Vatandaşlara buluşma çağrısında bulunan İlim Yayma Vakfı Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan:

"Yeni yılın ilk sabahında Türkiye'den dünyaya güçlü bir mesaj gidecek"

İSTANBUL - İlim Yayma Vakfı Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci yaptıkları basın açıklamasında, 1 Ocak 2024 tarihinde Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek İsrail'e Lanet' yürüyüşü için vatandaşlara buluşma çağrısında bulundu.

1 Ocak 2024 sabahı saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek olan 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' temalı yürüyüş için Türkiye Gençlik Vakfı Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya İlim Yayma Vakfı Başkanı ve TÜGVA Yüksek istişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci ve birçok Sivil Toplum Kuruluşu üyesi katıldı. Basın toplantısında Erdoğan ile Beşinci organizasyona ilişkin basın açıklaması yaptı.

"1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde buluşmak üzere"

Türk Milletinin kendi toprakları üzerinde kimselerin oyunlar oynamasına müsaade etmeyeceğini haykırmak için herkesi 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'ne davet eden İlim Yayma Vakfı Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan, "Tabii şehitlerimiz var ve şehitlerimizi anmak bizim için çok önemli. Aslında bu vatanı bize vatan yapan unsurların temelinde şehitlerimizin kutlu kanları yatıyor. Şimdi bir yandan şehitlerimiz, bir yandan Filistin'de olup bitenler. Aslında 1 Ocak buluşmamızda biz bunların birbirinden bağlantısız olmadığının farkında olduğumuzu da haykırmak istiyoruz. Nedense bunların arkasındaki kirli eller, işte Türkiye'nin buradaki tutumunu sindiremeyen eller bütün kuklalarını hemen devreye sokuyorlar. Ama milletimiz Suriye'nin, Irak'ın kuzeyinde yuvalanmış terör örgütlerinin kimler tarafından desteklendiğini de çok iyi biliyor. Bunların düğmelerine neden bu dönemde basıldığını da çok iyi anlıyor. Dolayısıyla arzu ediyoruz ki hem şehitlerimizi rahmetle yad etmek, hem de Gazze'de olup bitenlerle, Filistin'de olup bitenlerle bu terörist eylemlerin birbiriyle bağlantılı olduğunu hatırlatmak için 1 Ocak'ta buluşacağız. Bir yandan sabah namazları çevredeki camilerde kılınıp şehitlerimiz orada anılacak. Onlar için okunan hatimlerin duaları yapılacak. Ondan sonra da hep birlikte o camilerden Galata Köprüsü'ne doğru yürünecek ve dünyaya yeni yılın ilk sabahında güçlü bir mesaj Türkiye'den gidecek. Türk milleti olanın farkında, Türk milleti Filistin'in yanında, Türk milleti bu toprakları kolay kazanmadığını biliyor ve bu topraklar üzerinde kimselerin oyunlar oynamasına müsaade etmeyecek. Bunu inşallah haykırmak istiyoruz sizlerin aracılığıyla da. İnşallah 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.

"Tüm milletimizi bu büyük günde, bu anlamlı günde Galata Köprüsü'ne bekliyoruz"

Hakkari'de kahraman askerleri şehit eden irade ile Gazze'de soykırımların arkasındaki iradenin aynı olduğunu belirten TÜGVA Başkanı Beşinci, "Bugün burada sizlere tarihi bir çağrıda bulunmak üzere toplandık. Coğrafyamız üzerinde oynanmak istenen tüm oyunların farkındayız. Bu oyunun arkasındaki gücü de geçmişten edindiğimiz tecrübelerle çok iyi biliyoruz. Dün Hakkari'de kahraman şehitlerimizi, askerlerimizi şehit eden katillerin arkasındaki irade ile Gazze'de soykırımların arkasındaki irade çok net aynı iradedir. Gazze'de ekim ayından bu yana terör devleti İsrail tarafından tüm dünyanın gözleri önünde Filistin halkına tarihte eşine rastlanmamış barbarlıkta bir katliam ve soykırım yapılmaktadır. Dolayısıyla kendinden büyük bombalara maruz kalan binlerce çocuğumuz tabii ki bizim meselemizdir. Evladının parçalanmış bedenini poşetler içinde toplayan mazlum baba bizim meselemizdir. Öldürüldüğünde çocuğunun bedenini tanıyabilmek için koluna adını yazan çaresiz anne bizim meselemizdir. Dolayısıyla Filistin ve tüm insanlık bizim meselemizdir. Bu bilinçle 1 Ocak 2024 sabahı saat 08.30'da Milli İrade Platformu olarak tüm annelerimizi, babalarımızı, evlatlarımızı, kardeşlerimizi, gençlerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı, üyelerini, kurum ve kuruluşlarımızı, Galata Köprüsü'nde şehitlerimizin sesi olmaya, Filistin'in sesi olmaya davet ediyoruz. Yılın ilk gününde Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye, Yeni Cami ve Eyüp Camii'nin manevi ikliminde buluşacağız. Şehitlerimiz için hatimler indireceğiz. Galata Köprüsü'ne akın akın yürüyecek, birliğimizi ve beraberliğimizi bir kez daha tüm dünyaya göstereceğiz. Dünya duysun diyerek şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet hakikatini tüm dünyaya haykıracağız. Ben sen o demeden tüm milletimizi bu büyük günde, bu anlamlı günde Galata Köprüsü'ne bekliyoruz" dedi.