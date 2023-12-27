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Ankara'da Gazi ve Şehit Yakınları DEM Parti Önünde Eylem Yaptı - Son Dakika
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Ankara'da Gazi ve Şehit Yakınları DEM Parti Önünde Eylem Yaptı

Ankara'da gazi ve şehit yakınları, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) önünde terörü kınayan bir eylem gerçekleştirdi. Eylemde DEM Parti'nin bölücü terör örgütü PKK ile ilişkisine vurgu yapıldı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, DEM Parti'nin terör sevicisi olduğunu ve millete ihanet ettiğini belirtti. Eyleme katılanlar, DEM Parti'nin teröre destek verdiğini ve Türkiye'yi ayrıştırdığını ifade etti.

27.12.2023 - 14:55,  Güncelleme: 15:07
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Ankara'da gazi ve şehit yakınları, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) önünde eylem yaptı. Terörü kınayan tezahüratların yapıldığı eylemde, vatandaşlar parti binasının önüne sarı torbalar bıraktı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak'ta şehit düşen 12 kişinin kanında DEM Parti'nin olduğunu söyledi. Türkiye'nin şehit haberleri ile sarsıldığını ve herkesin yüreklerinin yandığını belirten Aylar, "Terör sevicisi Batı'nın çocukları hem bu millete hem bu vatana ihanet ediyor, aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaya devam ediyor" diye konuştu.

Söz konusu partinin sürekli isim değiştirdiğini ve teröre kılıf oluşturduğunu söyleyen Aylar, "Tek amacı terör seviciliği yapmak, dağdaki hainlere kol kanat germek olan DEM Parti; bu milletin değerlerine, birliğine ve bütünlüğüne kastetmeye devam ediyor. Farklı zamanlarda farklı isimlerle karşımıza çıksa da alçaklığını, hainliğini ve kirli emellerini hiçbir zaman gizleyemeyecektir" ifadelerini kullandı.

Gazi ve şehit yakınları, DEM Parti binası önüne sarı torba bıraktı

BAKIRHAN'IN SÖZLERİNE VERYANSIN ETTİLER

DEM Parti'nin Batı tarafından yönetildiğini belirten Aylar, "Kime ve neye hizmet ettiği belli olan, salyasını milletimizin üzerine bulaştırmak isteyenler bilsinler ki bu millet sizin havlamalarınızı susturacak, hak ettiğiniz karşılığı size bildirecektir" dedi.

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın bölücü terör örgütü PKK'ya destek verdiğine dikkati çeken Aylar, şunları kaydetti: Tuncer Bakırhan denen hain, bebek katili İmralı canisine özgürlük isterken 'Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağ, Trabzonlu da rahat edemeyecek' diye bizleri tehdit etmeyi ihmal etmemiştir."

Gazi ve şehit yakınları, DEM Parti binası önüne sarı torba bıraktı

DEM PARTİ'YE TEPKİ GÖSTERDİLER

DEM Parti'nin Türkiye'de vatandaşları ayrıştırdığını söyleyen Aylar, vatandaşların bu hainlere karşı birlik ve beraberlik içinde olduğunu aktardı. Türkiye'nin birliği ve dirliğinin bozulmayacağını belirten Aylar, "Türk milletinin sahip olduğu bu yüce ruh var olduğu müddetçe, milli birlik ve bütünlüğümüze kast edenlerin kirli emelleri asla ve asla gerçekleşmeyecektir" diye konuştu.

Eyleme katılan Kıbrıs gazisi Osman Kaplan, DEM Parti'nin teröre destek verdiğini ifade ederek, "Onlar kahrolsun ve yok olsun. Biz her zaman devletimizin ve vatanımızın yanındayız, Mehmetçiğin arkasındayız. Kiminin evladı, torunu ve kardeşi şehit. Ben Kıbrıs gazisiyim. İçeride saklanmış ve gizlenmişler" dedi.

Gazi ve şehit yakınları, DEM Parti binası önüne sarı torba bıraktı

SARI TORBA BIRAKTILAR

Şehit ve gazi yakınları protesto gösterisinde "Selahattin Demirtaş teröristtir", "Vatana kurşun sıkanın sonu sarı torba" yazılı pankartlar açtı. Ayrıca binanın önüne sarı torbalar bırakıldı.

Ankara\'da Gazi ve Şehit Yakınları DEM Parti Önünde Eylem Yaptı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Ankara'da Gazi ve Şehit Yakınları DEM Parti Önünde Eylem Yaptı - Son Dakika


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