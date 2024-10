Göbeklitepe Film Festivali\'nde 390 Film Yarıştı

Yerel

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da düzenlenen 3. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'nde 45 ülkeden arkeoloji ana temalı 390 film ve belgesel yarıştı. Festivalde 7 film ödül aldı.

Şanlıurfa'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Göbeklitepe gezisi ile başladı. Festivalde 45 ülkeden arkeoloji ana temalı 390 film ve belgesel yarıştı. Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği tarafından organize edilen, Şanlıurfa Büyükşehir, Harran Üniversitesi ve Şanlıurfa Valiliği'nin iş birliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali'ne, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda sinemasever katıldı.

12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Göbeklitepe adına bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve ana teması arkeoloji olan festivale Türkiye, Almanya, Mısır, İtalya, Fransa ve İngiltere dahil yaklaşık 45 ülkeden 390 film ve belgesel katıldı. 4 gün süren festivalde dereceye giren filmlerin ödülleri Taştepeler Projesi Sorumlusu Arkeolog Profesör Necmi Karul, Büyükşehir Kültür ve Turizm Daire Başkanları tarafından sahiplerine verildi.

Festivalde, Uluslararası kategori en iyi senaryo ödülünü 'The Gold Teeth' filmi ile yönetmen Alireza Kazemipour, Uluslararası kategori en iyi yönetmen ödülünü '-12' filmi ile yönetmen Bahador Zamani, Uluslararası kategori en iyi film ödülünü 'Can You Keep a Secret?!' filmi ile yönetmen Mohamed Elwy, Klaus Schmidt belgesel ödülünü 'Heraion Teikhos'un Kadınları' belgesel filmi ile yönetmen Özge Deniz Özker aldı.

Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali Koordinatörü Ramazan Aygat şunları söyledi:

"Bu yıl düzenlediğimiz Göbeklitepe uluslararası Festivali'ne yaklaşık olarak 40 ülkeden 390'a yakın film başvurusu aldık. Kategorilerimiz ise uluslararası kısa film, ulusal kısa film ve arkeoloji temalı belgeseller. Bu belgeseller ve filmler ön juriden geçtikten sonra ana jürinin izlemesine sunuluyor ve yaklaşık dört gün boyunca şehrin farklı noktalarında filmleri seyirciyle buluşturuyoruz. Festival boyunca iki farklı mekanda film gösterimleri yaptık ve açılışımızı ilk filmimizin gösterimini Şanlıurfa'nın en önemli kültürel değerlerinden biri olan Reji Kilisesi'nde gerçekleştirdik. İkinci günümüzde arkeoloji temalı belgesellerimiz ise Harran Üniversitesi'nde öğrencilerle buluşturduk. Arkeoloji öğrencileri ve sinema öğrencileri ile fen edebiyatta okuyan öğrencilerle üçüncü günümüzde ise yine Reji Kilisesi'nde filmlerimizin gösterimine devam ettik. Şu an ise ödüllerini alan yönetmenler başarıyla buradan uğurlanıyor, ödül alamayan yönetmenleri ise önümüzdeki yıl tekrar farklı filmler ile film festivalimize başvurmaya davet ediyoruz ve onların buraya gelip Şanlıurfa'nın kültürünü tarihini yemek lezzetlerini tatmaları için buraya şimdiden davet ediyoruz."