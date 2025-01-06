Gürsu'da Sarıkamış şehitlerine özel anma programı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gürsu'da Sarıkamış şehitlerine özel anma programı

Gürsu\'da Sarıkamış şehitlerine özel anma programı

Gürsu Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile her yıl Gürsu'da düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı, bu yıl iki güne yayılan etkinliklerle gerçekleştirildi.

06.01.2025 15:41  Güncelleme: 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürsu Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile her yıl Gürsu'da düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı, bu yıl iki güne yayılan etkinliklerle gerçekleştirildi. Sanatçı ve yazarların katıldığı programlara gençlerin yoğun ilgisi vardı.

Gürsulu gençlere Sarıkamış tarihi anlatıldı

Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıldönümünde, şehit olan on binlerce Mehmetçik için her sene yapılan Gürsu Belediyesi anma programlarında, bu yıl da gelenek bozulmadı. Yeni nesillere tarihin gerçeklerinin doğru aktarılması için detaylandırılan programın ilk günü Oyuncu ve Şair Ahmet Yenilmez'in kısa tiyatro gösterisi ile başladı. 'Tarihin Arka Yüzündeki Sarıkamış Harekatı' kitabıyla derin araştırmalar yapan Yazar Necati Bölükbaşı ve Sanatçı Özhan Eren, ise harekata dair bilinmeyen gerçekleri anlattı.

Sarıkamış'ın ruhu Katırlı dağlarında yaşıyor

Her yıl istisnasız düzenlenen Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Yürüyüşü, Ericek Köy Meydanı'nda dualar eşliğinde başladı. Gürsu Arama Kurtarma Ekibi GÜRAK, dağcılık kulüpleri, İHH temsilcilerinin de katıldığı yürüyüşe gençlerden ve öğrencilerden yoğun katılım oldu. Okunan marşlarla beraber, başı atlı kortejin çektiği yürüyüş, şehitleri anan sloganlar ve nidalar eşliğinde Katırlı Dağları'na doğru gerçekleştirildi.

Dev Türk bayrağının açıldığı yürüyüş kortejine katılanlar, şehit askerlerin yaşadıkları şartları ve mücadele ettikleri ruhu anarak Sarıkamış Yürüyüşü'nü sona erdirdi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa'da bir belediyenin bu yürüyüşü sahiplenmesinin verdiği manevi sorumluluğu anlattığı konuşmasında katılımcılara ayrıca teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Sarıkamış, Gençlik, Gürsu, bursa, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gürsu'da Sarıkamış şehitlerine özel anma programı - Son Dakika


15:47 Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı
14:24 Bakan Fidan: Suriye’de terör örgütü PKKYPG’nin ortadan kalkması an meselesi Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi
14:10 Osman Gökçek, TBMM’ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
13:54 DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek
13:27 DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi
00:05 Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı
23:30 Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu
21:54 Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur’u unutmadı Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur'u unutmadı
21:51 Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
21:47 Abhazya’da yangın faciası: 5 kardeş hayatını kaybetti Abhazya'da yangın faciası: 5 kardeş hayatını kaybetti
21:17 “Halkın sorunlarını dinleyin“ diyen vatandaşa Özel’den sert yanıt "Halkın sorunlarını dinleyin" diyen vatandaşa Özel'den sert yanıt
21:17 ABD’de ağır kış şartları nedeniyle 5 eyalette OHAL ilan edildi ABD'de ağır kış şartları nedeniyle 5 eyalette OHAL ilan edildi
21:00 Fenerbahçe, Hatayspor’u Kadıköy’de 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti
20:35 İran Devrim Muhafızları Komutanı Kaani’den Bağdat’a ’gizli’ ziyaret İran Devrim Muhafızları Komutanı Kaani'den Bağdat'a 'gizli' ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 16:25:41. #1.13#
SON DAKİKA: Gürsu'da Sarıkamış şehitlerine özel anma programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.