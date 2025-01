Gürsu\'da Sarıkamış şehitlerine özel anma programı

Yerel

Gürsu Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile her yıl Gürsu'da düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı, bu yıl iki güne yayılan etkinliklerle gerçekleştirildi. Sanatçı ve yazarların katıldığı programlara gençlerin yoğun ilgisi vardı.

Gürsulu gençlere Sarıkamış tarihi anlatıldı

Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıldönümünde, şehit olan on binlerce Mehmetçik için her sene yapılan Gürsu Belediyesi anma programlarında, bu yıl da gelenek bozulmadı. Yeni nesillere tarihin gerçeklerinin doğru aktarılması için detaylandırılan programın ilk günü Oyuncu ve Şair Ahmet Yenilmez'in kısa tiyatro gösterisi ile başladı. 'Tarihin Arka Yüzündeki Sarıkamış Harekatı' kitabıyla derin araştırmalar yapan Yazar Necati Bölükbaşı ve Sanatçı Özhan Eren, ise harekata dair bilinmeyen gerçekleri anlattı.

Sarıkamış'ın ruhu Katırlı dağlarında yaşıyor

Her yıl istisnasız düzenlenen Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Yürüyüşü, Ericek Köy Meydanı'nda dualar eşliğinde başladı. Gürsu Arama Kurtarma Ekibi GÜRAK, dağcılık kulüpleri, İHH temsilcilerinin de katıldığı yürüyüşe gençlerden ve öğrencilerden yoğun katılım oldu. Okunan marşlarla beraber, başı atlı kortejin çektiği yürüyüş, şehitleri anan sloganlar ve nidalar eşliğinde Katırlı Dağları'na doğru gerçekleştirildi.

Dev Türk bayrağının açıldığı yürüyüş kortejine katılanlar, şehit askerlerin yaşadıkları şartları ve mücadele ettikleri ruhu anarak Sarıkamış Yürüyüşü'nü sona erdirdi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa'da bir belediyenin bu yürüyüşü sahiplenmesinin verdiği manevi sorumluluğu anlattığı konuşmasında katılımcılara ayrıca teşekkür etti. - BURSA