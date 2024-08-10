Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Bardacık Festivali'nde köylülere toprak kullanım hakkı vereceğini açıkladı

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(İZMİR) - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 10'uncu Bardacık Festivali'nde konuştu, Payamlı ve Küçükkaya köylerindeki 6360 sayılı yasayla belediye geçen toplam 130 dönümlük yerin kullanım hakkının köylülere verileceğini açıkladı.

Bardacık Festivali'ne, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Altan İnanç, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, CHP Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bu sene çok farklı"

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, festivalde yaptığı konuşmada köylülerin ülkenin gerçek sahibi olduğunu belirterek " Türkiye'nin gerçek sahibi beyefendisi, gerçek üreticisi olan köylüler bu ülkenin gerçekten ana damarı. Ben köylülere şöyle bakıyorum; köylülere nutuk çekilmemeli köylülerle oturup sohbet edilmeli. Köylülerle sohbet ettiğinizde başlıyorlar 'oğul' veya 'evlat' diye bir kütüphaneymiş gibi dinliyorsunuz. Gerçekten onlar bir kütüphane. Başlıyorlar hayatlarını, emeklerini anlatmaya, bilgi anlatıyorlar, beceri anlatıyorlar, gelenek anlatıyorlar, görenek anlatıyorlar ve arada çok güzel bir sıcak ilişki oluşuyor. Bizler Payamlı köyüne geldik, gittik sohbet ettik. Payamlılarla ne yapacağımıza karar verdik. Bu festivali farklı bir şekle getirmemiz gerekiyordu, bu sene çok farklı bir şekilde götürüyoruz" dedi.

"Toprak reformu gibi bir şey yapacağız"

Payamlıların bardacık başta olmak üzere üzüm, badem ve zeytin üretimi yaparak geçimlerini sağladığını belirten Günay, köylünün malını köylüye geri iade edeceklerini söyledi. Günay, "Bize istemeyerek de olsa köylünün malını bize verdiler. Payamlı'da 29 tane tapumuz var. 85 dönüm bize geçen yer var. Biz bunun bir kısmını kullanıyoruz. Bir kısmını kullanamıyoruz. Ama sonuçta burada köylülerimiz var. Köylü olup da burada malı olmayıp günlük çalışmaya gidenler var. Gelip benden iş isteyenler var. Ben de bu sene biz meclis üyelerimizle beraber oturduk karar verdik. Bu 85 dönüm, 29 tapuyu tekrar Payamlı'da oturan, işi olmayan, bağı, bahçesi olmayan herkese bu malları geri iade edeceğiz. Kullanımlarını vereceğiz onlar kendileri kullansınlar, kendileri eksin, biçsinler. O mal çünkü onlarındır. Biz istemiyoruz, kanunla bize geçti. Payamlı'da malı olmayan, mülkü olmayan, gelip benden iş istemeyecekler burada mallarını kaldıracaklar, satacaklar. Küçükkaya'da ise 9 adet, 45 dönüm de orada var. İnanın, çok kullanamıyoruz. Çünkü biz buralara kadar gelip tarım yapamıyoruz. Onun için bunu aldığımız gibi geri köylüye vereceğiz. Kullanım hakkını, kooperatif üzerinden. Toprak reformu gibi bir şey yapacağız. Bu malı geri köylüyle iade edeceğiz" diye konuştu.

"Köylünün kullanımına verilmiş olması siyaseten de çok önemli"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Altan İnanç ise 10'uncu Bardacık Festivali'nin hayırlı ve olmasını dileyerek şunları kaydetti:

"Köyün ortak malı olan ama 6360 sayılı yasayla belediyelere geçen köy mallarının yeniden Güzelbahçe Belediyesi'nde bildiğim kadarıyla ilk örnekle köylünün kullanımına verilmiş olmasını siyaseten de çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Gerçekten bütün şehir yasasıyla birlikte 14 tane büyükşehir, bütün şehre dönüştürülmüştü. Geri kalan 13 ilde İl Özel İdaresinden aslında belediyelere verilmesi gereken menkul ve gayrimenkuller büyükşehir belediyelerine devredildi. Bir tek İzmir'de İzmirlinin anasının ak sütü gibi helal olan İzmir malları İl Özel İdaresinden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçmedi. Bunu bu kürsüden Güzelbahçe Belediye Başkanımın da kontra yaptığı bir anda söyleme gereği duydum. Bu mallar İzmirli'nin malları. Her bir İzmirlinin, atamızdan, dedemizden, alın teri var. Bu köyün malları, bu meraları köylüler kullanmalıdır. Buranın malıdır. Buradan hareketle, ifade etmek istiyorum bu köy malları bazı belediyelerde satıldı. Sosyal demokrat anlayışla yönetilmeyen, yerelden yönetim anlayışına inanmayan anlayışlar tarafından köylünün elinden alındı, satıldı. Şimdi inşallah ilk genel seçimde iktidar olacağız hep birlikte, el ele. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında köylünün olan, İzmirlinin olan bu mallar yeniden İzmirlinin eline geçecek, İzmirlinin kullanımına verilecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Payamlı Bardacık Festivali, gün boyu çeşitli etkinliklerle devam etti.