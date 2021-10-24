MGC Başkanı Tepe, TGF yönetimine seçildi - Son Dakika

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Rüstem Kaya Tepe, Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun (TGF) Alanya'da yapılan 10. Genel Kurulunda yönetim kuruluna seçilerek genel başkan yardımcısı oldu.

Türkiye'nin en büyük basın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun (TGF) genel kurulu, Antalya'nin Alanya ilçesinde gerçekleştirildi. Genel Başkan Yılmaz Karaca'nın tek listeyle katıldığı ve yeniden genel başkanlığa seçildiği 10. Olağan Genel Kurulda, MGC Başkanı Kaya Tepe, genel başkan yardımcısı oldu.

Toplantıda konuşan Karaca, 3 yıllık faaliyet dönemini anlatırken, özellikle son bir kaç ay içinde 45 ili gezdiğini ve bu gezilerde gazeteci meslektaşlarıyla görüşerek sorunlarını dinlediğini belirtti. Karaca, sorunların çözümü için her zaman birlik ve beraberlikten yana olduklarını belirtirken, "TGF ailesi birilerinin beklentilerinin aksine her geçen gün büyümekte. Güç birliğimiz sürdüğü müddetçe aşamayacağımız hiçbir sorun yok" dedi.

Genel kurulda yapılan tüzük değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi. Yapılan seçimlerde Yılmaz Karaca yeniden genel başkan seçilirken, yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu: "Cafer Esendemir (Adana), Bayram Ekici (Nevşehir), Semra Şener ( Aydın), Sezai Matur (Sakarya), Cemal İncesoyluer (Tokat), Rüstem Kaya Tepe (Mersin), Derya Akbıyık (Zonguldak), Levent Altun (Kocaeli), İbrahim Akkaya (Antalya), Necmi Işıksal (Tekirdağ), Mehmet Mücahit Ceylan (Diyarbakır), Süleyman Akbulut (Muğla), Rasih Reşat (KKTC), İlker Ülke (Çanakkale), Mehmet Aydın (Malatya) ve Ercihan Çakmak (Kırıkkale)." - MERSİN