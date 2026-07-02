Hac Organizasyonunda Yeni Hedefler

Kars İstişare Toplantısı'nda konuşan Hac ve Umre Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, Türkiye'nin, hac organizasyonunda dünyanın örnek aldığı ülkelerden birisi olduğunu vurgulayarak, "Bizim hedefimiz; dünyanın en güvenilir, en planlı, en kaliteli ve hacısına en fazla değer veren hac organizasyonu olmaktı" dedi.

HURSAD Başkanı Diyaeddin Şahin, Kars'ta geniş bir katılımla yapılan 'İstişare Toplantısı'nda Türk hac organizasyonunun dünüyle yüzleşmek, bugününü değerlendirmek ve en önemlisi geleceğini birlikte şekillendirmek için bir araya geldiklerini ifade etti. Şahin, "Çünkü artık hac organizasyonu yalnızca insanları kutsal topraklara götürüp getirmekten ibaret değildir. Bugün hac organizasyonu; uluslararası diplomasi gerektiriyor, güçlü koordinasyon gerektiriyor, ileri düzey planlama gerektiriyor, teknolojik altyapı gerektiriyor, kriz yönetimi gerektiriyor ve her şeyden önemlisi büyük bir sorumluluk duygusu gerektiriyor. Artık milyonlarca insanın aynı anda hareket ettiği dünyanın en büyük organizasyonlarından birinden bahsediyoruz. Böylesine büyük bir organizasyonun içerisinde yer almak hepimiz için büyük bir gururdur. Ama aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. İşte bu sorumluluk duygusu bizi her yıl kendimizi sorgulamaya, eksiklerimizi görmeye ve daha iyisini yapmaya mecbur bırakıyor. Rabbimize hamdolsun ki 2026 yılı hac organizasyonunu büyük bir başarıyla tamamladık. Gerçekten çok başarılı bir sezon geçirdik. Sahada yaşanan birçok problemi hızlı şekilde çözdük. Koordinasyonumuz her geçen yıl daha da güçlendi. Suudi Arabistan'daki muhataplarımızla ilişkilerimizi daha sağlam temeller üzerine oturttuk. Hacılarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini önemli ölçüde artırdık. Bütün bunlar kolay olmadı. Aylar süren hazırlıklar. Binlerce telefon görüşmesi. Yüzlerce toplantı, sayısız kriz ve gece gündüz demeden çalışan büyük bir ekip. Bugün elde ettiğimiz başarı işte bu emeğin sonucudur" dedi.

"Biz artık kendimizle yarışıyoruz"

Türkiye'nin, hac organizasyonunda dünyanın örnek aldığı ülkelerden birisi olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebildiklerini vurgulayan Şahin, "Bunu biz söylemiyoruz. Bunu birlikte çalıştığımız uluslararası kurumlar söylüyor. Bunu Suudi Arabistan'daki muhataplarımız söylüyor. Bunu sahada bizimle çalışan insanlar söylüyor. Çünkü bugün Türk hac organizasyonu; planlamasıyla, disipliniyle, organizasyon kabiliyetiyle, insan kaynağıyla, kriz yönetimiyle ve hizmet kalitesiyle, uluslararası ölçekte güçlü bir marka haline gelmiştir. Tam da bu noktada özellikle altını çizmek istediğim bir husus var. Biz bu başarıyı hiçbir zaman yeterli görmüyoruz. Çünkü başarı insanı rehavete sürükleyebilir. Başarı bazen insanın gelişmesini engelleyebilir. Başarı bazen "artık olduk" duygusunu oluşturabilir. İşte bizim en çok korktuğumuz şey budur. Biz HURSAD olarak hiçbir zaman buna izin vermedik. Çünkü biz inanıyoruz ki; zirveye çıkmak zordur. Ama. zirvede kalmak çok daha zordur. Biz artık başkalarıyla yarışmıyoruz. "Biz artık kendimizle yarışıyoruz. Geçen yılın üzerine ne koyabildik? Hacımıza geçen yıldan daha kaliteli hizmet sunabiliyor muyuz? Daha planlı çalışabiliyor muyuz? Daha güçlü koordinasyon kurabiliyor muyuz? Asıl sormamız gereken sorular bunlardır. Çünkü bizim hedefimiz, dün yaptığımızı tekrar etmek değildir. Her yıl bir önceki yılın üzerine yeni bir değer koyabilmektir. İşte bizi bugün burada buluşturan anlayış da budur. Bugün öncelikle geride bıraktığımız 2026 yılı hac organizasyonunu bütün yönleriyle değerlendireceğiz. Çünkü geleceği doğru planlayabilmenin yolu, geçmişi doğru analiz etmekten geçer. Neleri doğru yaptık? Neleri daha iyi yapabilirdik? Sahada hangi tecrübeleri edindik? Hangi uygulamalarımız hacılarımızın memnuniyetini artırdı? Bunların tamamını açık yüreklilikle konuşacağız. Çünkü biz eleştiriden korkan bir anlayışın değil. Eleştiriden güç alan bir anlayışın temsilcileriyiz" diye konuştu.

"Onlar bizlerden güven bekliyor"

HURSAD Başkanı Diyaeddin Şahin, hac organizasyonunda yeni bir anlayışın temellerini atmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Çünkü dünya değişiyor. İnsanların beklentileri değişiyor. Teknoloji değişiyor. Hizmet anlayışı değişiyor. Bizim de bütün bu değişime ayak uydurmamız, hatta mümkünse değişime öncülük etmemiz gerekiyor. Bugün artık hacılarımız bizlerden sadece görevimizi yapmamızı beklemiyor. Onlar bizlerden güven bekliyor. Kalite bekliyor. Konfor bekliyor. Planlı hareket etmemizi bekliyor. Sorun üretmemizi değil, sorun çözmemizi bekliyor. İşte bütün çalışmalarımızın merkezinde de bu anlayış yer alıyor. Biz, hacılarımızın ödediği her kuruşun karşılığını hizmet olarak almasını istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, onlar bu kutsal yolculuğa büyük fedakarlıklarla geliyorlar. Belki yıllarca bekliyorlar. Belki ömür boyu bunun hayalini kuruyorlar. Dolayısıyla bizim sorumluluğumuz sadece onları kutsal topraklara ulaştırmak değildir. Onlara bu ibadeti huzur içerisinde yerine getirebilecekleri bir ortam hazırlamaktır. Bu anlayış doğrultusunda 2027 yılı organizasyonunda önemli adımlar atıyoruz. Bunlardan biri de konaklama anlayışındaki değişimdir. Normal tip hac organizasyonunda yıllardır uygulanan dört kişilik oda sistemi artık kaldırılmıştır. Belki ilk bakışta bu sadece teknik bir düzenleme gibi görülebilir. Ama aslında bu kararın arkasında çok önemli bir anlayış değişikliği vardır. Biz artık hacılarımızın sadece konaklayabileceği odalar değil, dinlenebileceği, ibadetine hazırlanabileceği, kendisini daha huzurlu hissedebileceği yaşam alanları oluşturmak istiyoruz. Çünkü kalite bazen büyük yatırımlarla değil, doğru bakış açısıyla başlar. Yine hepimizin yakından takip ettiği gibi son yıllarda dünyada ve ülkemizde ciddi maliyet artışları yaşanmaktadır. Konaklama maliyetleri artıyor. Ulaşım maliyetleri artıyor. Personel maliyetleri artıyor. Yer hizmetleri maliyetleri artıyor. Dolayısıyla mevcut hizmet kalitesini aynı seviyede sürdürebilmek dahi ciddi bir maliyet gerektiriyor. Bu nedenle normal tip hac organizasyonunda fiyat güncellemesine gidilmiştir. Burada özellikle altını çizerek ifade etmek isterim ki; bu güncelleme seyahat acentalarının daha fazla gelir elde etmesi amacıyla yapılmış değildir. Tam aksine. Hacılarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini koruyabilmek ve daha da yükseltebilmek amacıyla yapılmıştır" şeklinde konuştu.

"Denetimler evrak kontrolüyle sınırlı olmayacak"

Hiçbir zaman kaliteyi maliyet karşısında ikinci plana atan bir anlayışın içerisinde olmadıklarını söyleyen Şahin, "Bundan sonra da olmayacağız. Çünkü biliyoruz ki; kaliteden verilen her taviz, eninde sonunda hacımızın memnuniyetinden verilen tavizdir. Kaliteyi konuşuyorsak, çalışma anlayışımızı da konuşmak zorundayız. Açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki artık bazı alışkanlıklarımızı geride bırakmanın zamanı gelmiştir. "İdare edelim, bir şekilde hallederiz, bu defalık göz yumalım" anlayışı artık geride kalmalıdır. Çünkü bugün temsil ettiğimiz organizasyon buna izin vermiyor. Bugün milyonlarca insanın takip ettiği, uluslararası standartlarla yönetilen bir organizasyonun parçasıyız. Dolayısıyla hepimiz aynı ciddiyetle hareket etmek zorundayız. 2027 yılıyla birlikte daha planlı, daha disiplinli ve daha kurumsal bir çalışma dönemine giriyoruz. Bu anlayış denetim sistemimize de yansıyacaktır. Denetimler artık yalnızca evrak kontrolüyle sınırlı olmayacaktır. Otel gerçekten taahhüt edilen standartta mı? Görevli sayısı yeterli mi? Hacılarımız ihtiyaç duyduklarında görevli personele kolaylıkla ulaşabiliyor mu? Verilen hizmet gerçekten sahada uygulanıyor mu? Bütün bunlar çok daha yakından takip edilecektir. Burada amacımız kimseyi cezalandırmak değildir. Amacımız kaliteyi yükseltmektir. Eksikleri birlikte görmek. Sorunları birlikte çözmek. ve her yıl hizmet standardını biraz daha yukarı taşımaktır. Çünkü güçlü denetim, güçlü organizasyonun en önemli teminatıdır. Aynı anlayış dijital süreçlerde de geçerli olacaktır. Özellikle MASAR sistemi başta olmak üzere, Başkanlığımız tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin doğru, güvenilir ve zamanında paylaşılması artık çok daha büyük önem taşıyacaktır. Bilgi talep edildiğinde günlerce bekleyen değil, aynı gün doğru bilgi üretebilen bir yapıya ulaşmak zorundayız. Çünkü günümüzde doğru bilgi de en az doğru hizmet kadar değerlidir. Bu nedenle üzerinde çalıştığımız yeni değerlendirme sisteminde, sadece eksikleri tespit etmeyeceğiz. Bilgilerini zamanında gönderen, MASAR girişlerini doğru yapan, operasyona katkı sağlayan, başkanlığımızın taleplerine hızlı cevap veren, sorumluluklarını eksiksiz yerine getiren seyahat acentalarımızı da objektif kriterlerle değerlendiren ve ödüllendiren yeni bir puanlama sistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Çünkü biz sadece hata arayan bir sistem değil başarıyı gören, başarıyı takdir eden ve başarıyı teşvik eden bir sistem kurmak istiyoruz. İşte bu yüzden 2027 yılını bir milat olarak görüyoruz. 2027, eski alışkanlıkların geride bırakıldığı, kalitenin merkezde olduğu, kurumsallaşmanın güçlendiği, güvenilirliğin esas alındığı ve hep birlikte yeni bir sayfa açtığımız yıl olacaktır. Buna yürekten inanıyorum. ve inanıyorum ki, bu salonda bulunan her bir seyahat acentamız da bu değişimin öncüsü olacaktır" dedi.

"Bizim amacımız birlikte büyümektir"

Bütün bu anlattıklarının aslında tek bir hedefe hizmet ettiğini vurgulayan Şahin, "O da Türk hac organizasyonunu geleceğe hazırlamaktır. Çünkü biz sadece bugünü yönetmekle sorumlu değiliz. Biz, bizden sonra gelecek nesillere daha güçlü, daha sürdürülebilir ve daha kurumsal bir hac organizasyonu bırakmakla da sorumluyuz. Bu sebeple bugün sadece 2027 yılını konuşmakla yetinmeyeceğiz. Bugün aynı zamanda 2028 yılını ve sonrasını da konuşacağız. Çünkü inanıyorum ki, geleceği konuşmayanların geleceği olmaz. Önümüzdeki dönemde hac organizasyonu yapacak seyahat acentalarında aranacak kriterler de doğal olarak değişecektir. Henüz çalışmalarımız devam ediyor. Hiçbir şey kesinleşmiş değildir. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, önümüzdeki dönemde artık sadece hacı sayısı konuşulmayacaktır. Artık organizasyon kapasitesi konuşulacaktır. Kurumsal yapı konuşulacaktır. Sürdürülebilirlik konuşulacaktır. Uluslararası yükümlülükleri yerine getirebilme kabiliyeti konuşulacaktır. İnsan kaynağı konuşulacaktır. Dijital altyapı konuşulacaktır. Kalite standartları konuşulacaktır. Çünkü artık hac organizasyonu sadece hacı götürmek değildir. Artık hac organizasyonu, dünyanın en büyük uluslararası operasyonlarından birini yönetebilme kabiliyetidir. Dolayısıyla geleceğin hac organizasyonunda da buna uygun güçlü yapılar ön plana çıkacaktır. Ben özellikle şunun bilinmesini istiyorum: Biz hiçbir zaman seyahat acentalarımızı zor durumda bırakacak bir anlayış içerisinde olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Bizim amacımız elemek değildir. Bizim amacımız güçlendirmektir. Bizim amacımız dışlamak değildir. Bizim amacımız birlikte büyümektir. Çünkü güçlü seyahat acentaları demek. Güçlü hac organizasyonu demektir. Güçlü hac organizasyonu demek. Mutlu hacılar demektir. Mutlu hacılar ise bizim en büyük başarımızdır" diye konuştu.

"Güvenin olduğu yerde ise başarı kaçınılmazdır"

Son yıllarda en büyük kazanımlarımızdan birisinin de, Diyanet İşleri Başkanlığı ile seyahat acentalar arasında oluşan güçlü istişare kültürü olduğunu söyleyen Şahin, "Geçmişte belki bazı meseleleri farklı platformlarda konuşuyorduk. Bugün ise aynı masa etrafında konuşuyoruz. Birbirimizi dinliyoruz. Birlikte çözüm üretiyoruz. Farklı görüşlerimizi açıkça ifade edebiliyoruz. İşte bunun adı ortak akıldır. ve ben inanıyorum ki 2026 yılı hac organizasyonunda elde ettiğimiz başarının en önemli sebeplerinden biri de budur. Ortak aklın olduğu yerde çözüm vardır. İstişarenin olduğu yerde güven vardır. Güvenin olduğu yerde ise başarı kaçınılmazdır. Bu nedenle Sayın Genel Müdürümüzün şahsında, Diyanet İşleri Başkanlığımızın bütün kıymetli personeline özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sektörümüzün görüşlerine kulak verdikleri, ortak akla değer verdikleri, sorunlarımızı bizimle birlikte çözmeye gayret ettikleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda bu iş birliği daha da güçlenecek ve Türk hac organizasyonu çok daha ileri noktalara taşınacaktır. 2026 yılı hac organizasyonunda büyük bir özveriyle çalışan, sahada gece gündüz demeden emek veren HURSAD Onursal Başkanımız Sayın Mehmet Uzuner'e, ekip başkanımız Tahir Sarı'ya, Yasin Ayyıldız'a, İsmail Kurt'a ve bütün HURSAD görevlilerimize huzurlarınızda gönülden teşekkür ediyorum. Her biri bu başarının isimsiz kahramanlarıdır. Allah emeklerini zayi etmesin. Ayrıca bugün bizleri Kars'ta bir araya getiren, bu güzel organizasyonun hazırlanmasında büyük emek veren HURSAD Disiplin Kurulu Başkanımız, kıymetli dostum sayın Kader Karatoprak'a özellikle teşekkür ediyor, kendisini ve ekibini yürekten tebrik ediyorum. Yine bizlere bu güzel toplantı salonunu tahsis eden Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze ve emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Bunu birlikte başaracak iradeye sahibiz"

Hedeflerinin, sadece dünyanın en büyük hac organizasyonlarından birini yapmak olmadığını söyleyen HURSAD Başkanı Diyaeddin Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim hedefimiz; dünyanın en güvenilir, en planlı, en kaliteli ve hacısına en fazla değer veren hac organizasyonu olmaktır. Ben buna yürekten inanıyorum. Çünkü biz bu hedefe ulaşacak bilgiye sahibiz. Bu hedefe ulaşacak tecrübeye sahibiz. Bu hedefe ulaşacak insan kaynağına sahibiz. ve en önemlisi. Bunu birlikte başaracak iradeye sahibiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Yapacağımız istişareleri hayırlı ve bereketli kılsın. Hacılarımıza hizmet etmeyi bizler için sadece bir görev değil, aynı zamanda büyük bir emanet ve şeref olarak yaşamayı nasip eylesin." - KARS