Hacı Hasan Keskin, Malazgirt'te Sultan Alparslan Ruhu ile Tarihi Yaşatıyor

21.08.2025 16:48
Denizli'nin Tavas ilçesinden Malazgirt'e dönen Hacı Hasan Keskin, 1974'te askerlik yaptığı topraklara olan bağlılığını Selçuklu kıyafetiyle her yıl kutladığı etkinliklerde yaşıyor. Sultan Alparslan'a olan sevgisiyle tanınan Keskin, Malazgirt Kalesi'ni sembolik olarak fethederek tarih yolculuğunu sürdürdü. Malazgirt halki, Keskin'in vatanseverliğini ve geçmişle bugünü birleştiren tutkusunu büyük bir memnuniyetle karşılıyor.

Denizli'nin Tavas ilçesinden Malazgirt sevdalısı Hacı Hasan Keskin, yıllar önce askerlik yaptığı topraklara bu kez bambaşka bir şekilde döndü. Sultan Alparslan'a olan derin sevgisi ve Malazgirt'e bağlılığı ile tanınan Keskin, bu yıl da ilçede büyük ilgi topladı.

1974 yılında askerlik görevini Malazgirt'te yapan Hacı Hasan Keskin, o günlerde hissettiği Sultan Alparslan ruhunu hala yaşatıyor. Her yıl düzenli olarak Malazgirt'e gelen Keskin, kendisine özel dikilen Selçuklu kıyafetiyle ilçede adeta tarihten fırlamış bir karakter gibi dolaşıyor.

"Alanları karış karış gezdi"

Kutlama etkinliklerinin yapılacağı meydanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitap edeceği alanları Selçuklu kıyafetiyle gezen Keskin, Han Çadırı'nda bağdaş kurarak 944 yıl öncesine gittiğini söyledi. Kıyafetiyle birlikte vatandaşlarla fotoğraf çektiren ve sohbet eden Keskin, halktan yoğun ilgi gördü.

"Malazgirt Kalesi'nde tarihi an"

Programın en dikkat çeken anı ise Keskin'in, Sultan Alparslan'ın 1071'de fethettiği Malazgirt Kalesi'ni sembolik olarak yeniden fethetmesi oldu. Burçlara çıkarak Malazgirt'i seyre dalan Keskin, "Bu manzara bana hem Sultan Alparslan'ı hem de askerlik yıllarımı hatırlatıyor. Malazgirt bizim kalbimizdeki en büyük zaferin adı" dedi.

Malazgirt sokaklarında Selçuklu kıyafetiyle yürüyen Keskin, çocukların ve gençlerin de ilgi odağı oldu. Birçok kişi onunla hatıra fotoğrafı çektirirken, bazı vatandaşlar "Bu ruh Malazgirt'in asıl kimliğini yansıtıyor" diyerek duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Sultan Alparslan ruhu hep yaşayacak"

Sultan Alparslan'ın ruhunun hep yaşayacağını söyleyen Keskin, "Bana Sultan Alparslan ruhu burada 1974 yılında askerlik yaparken işlendi. 5 yıldır bu kıyafeti giyerek Türkiye'yi dolaşıyorum. Benim için Malazgirt bir toprak parçasından çok daha fazlası. 1071'de açılan kapının anlamını her gelişimde bir kez daha yaşıyorum. Sultan Alparslan ve şehitlerimizin ruhu burada dolaşıyor. Bu yüzden kıyafetimi giyip buraya geliyorum. Hem geçmişi yaşatıyor hem de genç nesillere aktarıyorum" dedi

"Malazgirt'te sembol haline geldi"

Her yıl Selçuklu kıyafetiyle kutlamalara renk katan Hacı Hasan Keskin, artık Malazgirt halkı için bir gelenek haline geldi. İlçeye her gelişinde hem tarihi ruhu yaşatıyor hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ayrıca, vatanseverliğiyle de tanınan Hacı Hasan Keskin, Mehmetçik Vakfı'na tam dört daire bağışladığını belirterek bu ülkeye olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Üç dil bilen Keskin, yalnızca geçmişin izlerini taşımakla kalmıyor, aynı zamanda günümüz insanlarına da örnek bir yaşam sunuyor. Malazgirt halkı, her yıl ilçeye gelen Hacı Hasan Keskin'in Sultan Alparslan'a olan sevgisini ve gösterdiği bağlılığı takdirle karşılıyor. Keskin'in bu derin bağlılığı, geçmişle bugünü birleştiren ve geleceğe ışık tutan bir örnek olarak yaşatılmaya devam ediyor. - MUŞ

Kaynak: İHA

