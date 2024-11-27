HAK-İŞ'ten Filistin'e Destek Çağrısı - Son Dakika
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HAK-İŞ'ten Filistin'e Destek Çağrısı

HAK-İŞ\'ten Filistin\'e Destek Çağrısı

HAK-İŞ Başkanı Arslan, uluslararası kuruluşların İsrail'in katliamları karşısında sessiz kaldığını vurguladı.

27.11.2024 12:33
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Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, " Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar, İsrail'in katliamları karşısında sessiz, suskun ve seyirci kalmışlardır" dedi.

HAK-İŞ ve Ürdün İşçi Sendikaları Federasyonu (GFJTU) Genel Başkanı Khaled Al-Fanatsah, Filistin'e destek vermek için Ankara'da ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Arslan yaptığı açıklamada, "Filistin sorunu 7 Ekim'de değil, 1948'de siyonist devletin kuruluşu ile başladı. 1948'den bu yana 76 yıldır Filistin toprakları adım adım işgal edilerek, kendi topraklarını terk ettiler. Kendi topraklarını terk etmeyenler önemli zulümle karşılaştılar; baskılar, işgaller, katliamlar" ifadelerini kullandı.

"İsrail Gazze'de büyük bir soykırım yapmaktadır"

Arslan, "Bu işgalin sona ermesi, bağımsız ve özgür Filistin devletinin başkenti Kudüs olarak kurulmasına kadar sürdüreceğimizi kongrelerimizde ilan ettik. 7 Ekim'den sonra ise tam bir kaos ve trajedi söz konusu. Siyonist devlet, uluslararası hiçbir devleti tanımadan, uluslararası sözleşmelerin hiçbir maddesini dikkate almadan, uluslararası toplumu yok sayarak Gazze'de büyük bir katliam ve soykırım yapmaktadır" diye konuştu.

"Uluslararası kuruluşlar İsrail'in katliamları karşısında suskun"

HAK-İŞ'in tüm mecralarda İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarını dile getirdiğini söyleyen Arslan, şunları kaydetti:

"Maalesef uluslararası toplum, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar, İsrail'in katliamları karşısında sessiz, suskun ve seyirci kalmışlardır. Kimse bizi kandırmaya çalışmasın. Toplantılarda uygulanmayacağını bilerek alınmış kararların bizimle alay etmek gibi olduğunu biliyoruz. İsrail her karardan sonra daha şiddetli katliam ve soykırım gerçekleştirmeye devam ediyor."

"Siyonist devletin katliamlarından müttefikleri de sorumlu"

Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"HAK-İŞ olarak bunun farkındayız. Bu katliamların ve soykırımı İsrail'in tek başına yapmadığını biliyoruz. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere müttefiklerinin İsrail'e her türlü silah ve ekonomik desteği olduğunu biliyoruz. Siyonist devletin katliamlarından aynı derecede ABD ve müttefiklerin de sorumlu olduğunun altını çizmemiz gerekiyor."

Açıklamanın ardından HAK-İŞ Başkanı Arslan ve GFJTU Başkanı Al-Fanatsah, birbirlerine karşılıklı hediye takdiminde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel HAK-İŞ'ten Filistin'e Destek Çağrısı - Son Dakika

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