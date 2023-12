İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı mağazalarıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uygun fiyatlı ve kaliteli gıda sunmak için hizmete aldığı Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı mağazaları tüketicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Tamamı yerli besiden günde 5 ton et satışına ulaşan mağazaların 13'üncüsü yeni yıl öncesinde Karabağlar'ın Bozyaka semtinde açılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda doğan ve halka sağlıklı, ucuz ve güvenilir gıda ulaştırmak için hayata geçirilen Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı mağazaları, enflasyona karşı vatandaşın sofrasına umut olmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İzTarım A.Ş. tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, tamamen yerli üreticiden alınan besiler, Ödemiş Et Entegre Tesisi'nde karkas et ve İzmirli markalı et ürünleri olarak işleniyor. Hazırlanan et ürünleri, gezici otobüsüyle sayıları 12'ye ulaşan Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı mağazalarında uygun fiyat etiketiyle tüketiciyle buluşturuluyor.

GÜNDE 5 TON ET SATIŞI

Halkın Kasabı mağazalarında satışa sunulan kırmızı et ürünleri, ucuz, sağlıklı ve lezzetli yapısıyla kısa sürede İzmirli yurttaşların vazgeçilmezi oldu. Piyasada kilosu 400 TL'yi geçen etlere karşın Halkın Kasabı, dana kıymanın kilosunu 299 TL'den, dana kuşbaşının kilosunu 330 TL'den ve Halkın Kasabı sucuklarının kilosunu 395 TL'den satışa sunuyor. Mağazalarda kuyruklar oluşturan yurttaşların ilgisiyle, Halkın Kasabı mağazalarında günlük kırmızı et satışı 5 tona ulaştı.

"HEM UCUZ, HEM KALİTELİ, HEM LEZZETLİ"

Halkın Kasabı'nın Kemeraltı mağazasında alışveriş yapan yurttaşlar ise aldıkları hizmeti şu ifadelerle değerlendirdi;

Necdet ve Süheyla Beşir: "Çok iyi bir uygulama. Bu sayede et yiyoruz. Piyasaya göre en az yüzde 15 fiyat farkı var. Hatta belki çok daha fazla. Etin kalitesi mükemmel. Severek, beğenerek gelip alıyoruz. Bu mağazaların biraz daha yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Diğer kasaplara göre çok ucuz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin etleri hem ucuz, hem kaliteli, hem lezzetli."

Orhan Doğramacı: "Ben yeni öğrendim, iki aydır geliyorum. Hem dışarıdan daha iyi hem güvenle alıyoruz. Burada kıymanın kilosunu 299 liradan alıyoruz. Dışarıda en az 350 TL. Evdekiler de çok memnun, hanım al demezse almayız. Ondan onaydan geçince biz de alıyoruz."

"ECZANE GİBİ TEMİZ, PIRIL PIRIL"

Reyhan Ebcioğlu: "Ben İstanbul'da yaşıyordum, annemin yanına geldim. Gayet güzel. Annem de çok memnun, ben de çok memnunum. Devamlı gelip alıyoruz. Kalite çok yüksek gerçekten. Buraya geldikçe uğrayıp alıyorum. Rengi çok güzel, verdiği tat çok güzel. Tadı natürel geliyor, yapay bir tat vermiyor. Bu hizmet için çok teşekkür ediyorum."

Hasan Turan: "Fiyatlar çok uygun. Eczane gibi temiz, pırıl pırıl ve güvenli. Daha ne olsun. Daha önce böyle bir hizmet yapılmamıştı. Fevkalade halka uygun. Bundan daha iyisi düşünülemez. Eskiden bu kadar alamıyorduk, fiyatı uygun olunca daha fazla kırmızı et tüketebiliyoruz."

"MEMNUN OLMAMAK İÇİN BİRAZ CAHİL OLMAK LAZIM"

Zuhal Gül: "Sürekli buradan alıyorum etimi. Kemeraltı'nda esnafım. Birçok ürünü memleketimizden getiriyoruz ama eti özellikle buradan alıyorum. Hem fiyat uygun hem etler güzel. Zaten etin güzeli burada, hiç çekinmeden alıyorum. Bundan memnun olmamak için biraz cahil olmak lazım, daha ne olsun. Çok teşekkür ediyorum bize bu hizmeti sundukları için."

"VATANDAŞI KIRMIZI ETTEN UZAKLAŞTIRDILAR"

Mustafa Akyol: "Belediyelerin ve kooperatiflerin uygun fiyatlarla gerçekten ürün satması çok önemli. Türkiye'de hayat pahalılığı almış başını gidiyor. Biz neredeyse beşinci sınıf vatandaş olduk. Pirince yüzde 40, ete yüzde 45 zam gelirse böyle olur. Ocak ayından sonra da yine yüzde 50 zam gelmesini bekliyoruz. Et reyonuna imkan yok, yaklaşılmıyor. Biz de mecbur kooperatiflerin mağazalarına geliyoruz. Belediyeler olsun, kooperatifler olsun, burada yapılan indirimler vatandaş için en iyi çalışmalar. Biz bunların çoğaltılmasını istiyoruz. Vatandaşı kırmızı etten uzaklaştırdılar."

"KALİTELİ ÜRÜN ALMAK KADAR KALİTELİ HİZMET ALMAK DA ÖNEMLİ"

Erdoğan Kiraz: "Gayet memnunum. O yüzden de alışverişlerimi buradan yapıyorum. Etler kaliteli ve lezzetli, fiyatı da uygun. Bu imkanı sağlayan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bütün ürünlerinden memnunum. Personelin ilgisi ayrı bir güzellik. Kaliteli ürün almak önemli ama bir o kadar da kaliteli hizmet gerekiyor. Bu hizmetten mutluyuz. Yöneticilerin halkını düşünmesi öncelikli bir konu. Bu önceliği de biz İzmir'de görüyoruz."

KARABAĞLAR'A YENİ YIL HEDİYESİ 13'ÜNCÜ ŞUBE

Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı mağazaları şu an Bornova Doğanlar, Erzene, Özkanlar ve Çamdibi, Karşıyaka Girne, Konak Gültepe ve Kemeraltı, Menemen Ulukent, Buca Gediz (ESHOT), Balçova Merkez, Torbalı Ayrancılar ve gezici otobüs olmak üzere toplam 12 şubeyle İzmirliye hizmet veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, artan talep nedeniyle 13'üncü şubeyi yeni yıl öncesi Karabağlar Bozyaka'da açacak.