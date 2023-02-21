Hatay'da deprem sonrası mezarlar hasar gördü, bazıları yola savruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da deprem sonrası mezarlar hasar gördü, bazıları yola savruldu

21.02.2023 09:17

Hatay'da deprem sonrası mezarlar hasar gördü, bazıları yola savruldu Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 deprem sonrası Hatay'da asri mezarlıkta bulunan çoğu mezar hasar görürken bazı mezarlarda yola uçtu.

Hatay'da deprem sonrası mezarlar hasar gördü, bazıları yola savruldu

HATAY - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 deprem sonrası Hatay'da asri mezarlıkta bulunan çoğu mezar hasar görürken bazı mezarlarda yola uçtu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 depremin ardından Hatay'da yüzlerce bina yıkılırken binlerce binada ise hasar oluştu. Depremin yıkıcı etkisi sadece binalara olmazken Antakya Asri Mezarlığı'nda bazı mezarlarda hasar oluşurken bazılarının da yola uçtuğu görüldü. Yakınlarının mezarına ziyarete gelen bazı vatandaşlar depremden sonra yola gelen kabri görünce gözlerine inanamıyor. Açılan mezarlar ise iş makinalarının yardımıyla kapatılıyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Hatay'da hayatını kaybeden 5 kişi depreme eşyalarını almak için girdikleri hasarlı binada yakalandı Hatay'da hayatını kaybeden 5 kişi depreme eşyalarını almak için girdikleri hasarlı binada yakalandı Hatay'da deprem sonrası ürkütücü manzara! Mezarlar hasar gördü, bazıları yola savruldu Hatay'da deprem sonrası ürkütücü manzara! Mezarlar hasar gördü, bazıları yola savruldu Hatay'daki deprem dünya basınında: En korkunç korkuları yeniden canlandırdı Hatay'daki deprem dünya basınında: En korkunç korkuları yeniden canlandırdı

Kahramanmaraş, Deprem, Hatay, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da deprem sonrası mezarlar hasar gördü, bazıları yola savruldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:40 Josef de Souza giderayak Süper Lig için şampiyonluk tahmininde bulundu: Galatasaray'ı avantajlı görüyorum
10:30 Hatay'da hayatını kaybeden 5 kişi depreme eşyalarını almak için girdikleri hasarlı binada yakalandı
10:14 Ukrayna ordusundan bir asker, tabancayla oynarken kendisini kameraya alan arkadaşını vurdu
09:57 İstanbul Beylikdüzü'nde zincirleme trafik kazası! 9 araç birbirine girdi: 8 yaralı
09:56 Galatasaray, Paris Saint-Germain'in yıldızı Renato Sanches için düğmeye bastı
09:55 Danla Bilic'ten "Gayet iyisiniz, bu süreci de hızlı atlatıyorsunuz" diyen muhabire tepki: Laf sokacağın son insan benim
09:50 Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası Malatya'daki fay hattını işaret etti: Dikkatli olmalıyız
09:12 Deccal filmini izleyip "Bana büyü yapıldı" diye eşini öldürdü, ne olduğunu soran annesini de bıçakladı
09:38 Miçotakis'den Hatay'da olan deprem sonrasında mesaj: Türkiye'deki insani felaket kalbimizi kırdı
09:22 12 yaşındaki kız çocuğu depremde tüm ailesini kaybetti! Felaketten sonra gelen telefon ise acılarını ikiye katladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2023 10:55:51. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da deprem sonrası mezarlar hasar gördü, bazıları yola savruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement