Haziran'a 10 gün var: Çaykara ve Bayburt'a kar yağdı - Son Dakika
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Haziran'a 10 gün var: Çaykara ve Bayburt'a kar yağdı

21.05.2022 11:40

Mayıs ayının sonlarına geldik ama Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar yağışı devam ediyor. Bayburt'un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon'un Çaykara ilçesi arasındaki yaylaların karla kaplanması, vatandaşları şaşırttı.

Soğanlı Dağı eteklerinde bulunan Dumlu köyünde yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, köyde yaşayan vatandaşları şaşırttı. Karlı bir köy sabahına uyanan Salih Yangöz isimli vatandaş, soğuk havaya aldırış etmeden hayvanlarını otlatırken görüldü. Hayvancılık işiyle uğraşan Yangöz, "Yazı beklerken kış geri geldi. Kar yağıyor" dedi.

SICAKLIKLAR AZALIYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasından dolayı bölge illeri için zirai don uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ardahan'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması sebebiyle gece saatlerinden itibaren zira don olayı görülmesi tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON UYARISI

Meteoroloji ekiplerince yapılan uyarıda, 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü sabah saatlerine kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenirken, meteorolojik tahmin ve uyarıların da dikkatle takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

İşte kentten gelen görüntüler;

Bayburt Haziran ayına günler kala beyaza büründü
Bayburt Haziran ayına günler kala beyaza büründü
Bayburt Haziran ayına günler kala beyaza büründü
Bayburt Haziran ayına günler kala beyaza büründü
Bayburt Haziran ayına günler kala beyaza büründü
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Kaynak: İHA

Meteoroloji, Bayburt, Mayıs, kar, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Haziran'a 10 gün var: Çaykara ve Bayburt'a kar yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haziran'a 10 gün var: Çaykara ve Bayburt'a kar yağdı - Son Dakika
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