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Hedefler 12'den vuruldu

Hedefler 12\'den vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı tatbikatı olan 'Kış Tatbikatı-2025', Kars'ta sıfırın altında 19 derecede zorlu şartlarda gerçekleştiriliyor.

30.01.2025 12:35
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı tatbikatı olan 'Kış Tatbikatı-2025', Kars'ta sıfırın altında 19 derecede zorlu şartlarda gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından programı yönetilen, 3'üncü Ordu Komutanlığı kontrol ve yönetiminde, 9'uncu Kolordu Komutanlığı tarafından icrası yönetilen, dost ve müttefik unsurların da katılımıyla 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, 20 Ocak'ta başlayan planlı, birleşik ve müşterek fiili atışlı 'Kış Tatbikatı-2025' 7 Şubat'ta sona erecek.

Tatbikata; Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Türkiye'den 12 bin, ABD, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, Kosova, Pakistan, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Pakistan, Bulgaristan Fransa, İngiltere, Libya, Moğolistan, Nijer, Tacikistan ve Ürdün'den 199 olmak üzere toplam 12 bin 199 personel katıldı.

Tatbikatta havan atışları, arama-kurtarma, birleşik operasyonda iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, birliklerin savaş becerilerini test etme, ateş senkronizasyonu ve manevra yapma, askerleri yer değiştirme, giyim, destek gibi kilit konularda eğitim ve faaliyetler yürütülüyor.

Tatbikat ile ilgili 3'üncü Ordu Komutanlığı Genel Sekreteri Albay Serar Başer tarafından brifingin ardından Türkiye ile birlikte fiili tatbikata katılan ülkelerin silah ve teçhizatı tanıtıldı. 30 Ocak'ta icra edilen tatbikatı ayrıca şehit yakınları, gaziler ve öğrenciler de takip etti.

'Kış-2025 Tatbikatı'na katılan Kosovalı üsteğmen Kushtrim Hoxha ise, "2019 yılında Türkiye'de Kara Harp Okulu'ndan mezun olmuştum. 'Kış-2023 Tatbikatı'na Kosova ekibi olarak ilk defa geliyoruz. Burada olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Eğitimler yoğun bir şekilde icra ediliyor. Ülke olarak 5 kişilik bir tim olarak buradayız, arama-kurtarma faaliyetlerimizi icra ettik. Türk ulusuyla birlikte çalışmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

Tatbikatın öğleden sonraki bölümünde özel kuvvetler ve komandolar senaryo gereği sızma faaliyeti icra etti.

Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'ndaki tatbikatta senaryo gereği; özel kuvvetler ve komandolar edindiği istihbaratın ardından düşmanların bulunduğu bir binaya sızma operasyonu gerçekleştirdi.

Karla kaplı zemin üzerinde ilerleyen askerler, binaya patlayıcı döşeyerek aldı. Kontrollü olarak patlatılan bina ile düşmanın irtibatını kesen komandolar, sızma faaliyetini başarıyla tamamladı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hedefler 12'den vuruldu - Son Dakika

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