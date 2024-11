IF Wedding Fashion İzmir\'de Yeni Yıldız: Sercan İzci

Yerel

IF Wedding Fashion İzmir podyumlarında yeni bir yıldız

İZMİR - Tasarımcı adaylarına, profesyonel hayatlarındaki ilk defilelerini sergileme olanağı tanıyan yarışmada, geçen yıl birinci olan Sercan İzci'nin "Performans Defilesi" modacı, katılımcı ve ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

IF Wedding Fashion İzmir Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği partnerliğinde 18. kez düzenleniyor. Trendlerin belirlendiği, Avrupa'nın en büyük moda fuarlarından IF Wedding Fashion İzmir, Gelinlik Tasarım Yarışması ile de moda dünyasına yeni tasarımcılar kazandırmaya devam ediyor.

IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, her yıl ülke ekonomisine sağladığı katkının yanı sıra sektöre yeni tasarımcılar da kazandırıyor. Fuar kapsamında düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması'nda birinci olarak daha öğrenciyken ilk profesyonel defilesini düzenleme şansı elde eden Sercan İzci, moda ve tasarım dünyasının temsilcilerinin karşısına şık bir koleksiyon ile çıktı. İzci'nin, "Persephone" mitolojik hikayesinden esinlenerek tasarladığı 20 parçalık koleksiyon, modacılardan tam not aldı. Geçen yıl yarışmacı olduğu podyuma tasarımları ile çıkmanın heyecanını yaşayan Sercan İzci, "Benim için bir yıllık süreç çok geliştirici bir deneyimdi. Bu imkanı sağlayan, genç tasarımcıların önünü açıp onlara ilham olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne İZFAŞ'a ve EGSD'ye teşekkür ediyorum. Bu tasarımların ardında çok büyük bir ekibin emeği var. Çocukluğumda büyükannemin dikiş makinesiyle oynarken başlayan bu tutkumun bu noktaya gelmesi benim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Önümüzdeki yıllarda bu podyumda kendi markamla da yer almak istiyorum" dedi.

Defilenin kumaş sponsorluğunu Prenses Tekstil, koreografi sponsorluğunu ise Duman Ajans üstlendi.