Iğdır Belediyesi İşçileri İşten Çıkarıldı, Oturma Eylemi Devam Ediyor

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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Belediyesi'nin tasarruf tedbirleri kapsamında işten çıkardığı 204 belediye işçisinin ve ailelerinin oturma eylemleri sürüyor. Belediye İş Sendikası Iğdır Şube Başkanı Himmet Bozan, "Sayın Nuri Güneş biz hayvan haklarına saygılıyız, biz kedi, köpek miyiz ki bizleri beslemekle itham ediyorsunuz. Biz alın teri ile çalışan işçileriz. Biz hak arama mücadelesi yapıyoruz, provokasyon yapmıyoruz, bunu en iyi sosyalistim diyen siz bilirsiniz" dedi.

Iğdır Belediyesi'nin tasarruf tedbirleri kapsamında işten çıkardığı 204 belediye işçisinin ve ailelerinin oturma eylemleri sürüyor. Belediye İş Sendikası Iğdır Şube Başkanı Himmet Bozan, konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Bozan, açıklamada şunları söyledi:

"Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş bir basın toplantısı düzenleyerek kendisiyle çelişen sözlerle bizlere hakaret eden bir açıklama yapmıştır. Güneş açıklamasında; 'Hayatımın en zor 4- 5 gününü yaşıyorum. Ne gariptir ki 35- 40 yıla yakın mücadele tarihimde hem işçinin yanında olan hem emeği savunan sosyalist biri olarak tarihin garabetine bakınız 204 kişinin ekmeğin kesilmesine imza atan birisiyim. Adına işçi denilen bu torpillileri ya besleyecektik ya da çıkaracaktık diyor.' Sayın Güneş, biz hayvan haklarına saygılıyız, biz kedi, köpek miyiz ki bizleri beslemekle itham ediyorsunuz. Biz alın teri ile çalışan işçileriz. Hem, hayatımın en zor 4- 5 gününü yaşıyorum diyorsunuz hem bizleri işçi kabul etmiyorsunuz hem de bizleri beslemekle itham ediyorsunuz. 'Adına işçi denilen bu torpillileri' diyorsunuz. Biz sizin gözünüz de neyiz sayın Güneş? İşçi miyiz, değil miyiz? İşçi değilsek niçin üzülüyorsunuz? Niçin 'hayatımın en zor 4-5 gününü yaşıyorum' diyorsunuz. Velev ki torpil ile girdik, önceki sizlerin iktidarınızda 170'e yakın işçi alındı, bu alınan işçiler bizlerin canı ciğeri hiçbir şekilde ayrım olamaz. Sizin zihniyetinizin bakış açısını göstermek için bu örneği vermek zorundayım. Sizin zamanınız da alınan işçiler kura ile mi yoksa KPSS ile mi girdiler? Sayın Güneş, sizin gözünüzde işçinin değeri bir SMS yani kısa mesaj kadar değeri var mıdır? Iğdır tarihinde işçinin emeği ile oynayan başkan olarak geçtiniz.

Sayın Güneş, yine basın toplantısında 'Bütçemiz yeterli değildir demektesiniz.' İşçiler alınırken kanun gereği personel şirketi ile bütçenin yüzde 40'ını kullanabilirsiniz. Önceki dönemde bütçenin yüzde 40'ı durumu aşılmadı. Iğdır Belediyesinin bütçesi yeterlidir. Siz ve yönetiminiz kaynak bulmada yetersiz ve beceriksizsiniz, gizli ajandanız gereği bizleri çıkardınız, sizler işçi alırken onları da mı bizler gibi besleyeceksiniz?

Sayın Güneş yine basın toplantısında, '204 kişinin belediyemize maliyeti 2,5 aylık 110 milyon TL demektesiniz.' Sayın Güneş, 204 kişinin belediyeye maliyeti SGK ve vergisi dahil 9 milyon TL'dir. 2,5 aylık maliyet 22,5 milyon TL'dir. Nerede 110 milyon TL? Niçin kamuoyuna yanıltıcı bilgi veriyorsunuz. Belediyenin bütün personel gideri 40 milyon TL'dir. İller Bankası'ndan gelen Iğdır Belediyesi payı bu ay 80 Milyon TL, artı belediyenin kendi gelirlerini de bırakınız. Hani bütçe yetmiyordu, hani bütçe yetmiyordu, insaf sayın başkan insaf, lütfen kamuoyuna yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgi vermeyiniz. Sayın Güneş biz hak arama mücadelesi yapıyoruz, provokasyon yapmıyoruz, bunu en iyi sosyalistim diyen siz bilirsiniz, hak arama mücadelesi yapıyoruz."