İnegöl'ün Nüfusu 302 Bin 251'e Ulaştı - Son Dakika
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Yerel

İnegöl'ün Nüfusu 302 Bin 251'e Ulaştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinin 2024 yılı nüfusu, bir önceki yıla göre yüzde 0.98 artarak 302 bin 251 oldu. İnegöl, 20 ili geride bırakarak Bursa'nın ilçeleri arasında 4. sırada yer aldı.

06.02.2025 19:40
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Nüfusuyla 20 ili geride bıraktı

İnegöl'ün nüfusu 302 bin 251 oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinin 2024 yılı nüfusu önceki yıla oranla yüzde 0.98 artarak 302 bin 251 oldu. İnegöl ilçesi 2024 yılı nüfus oranıyla 20 ili geride bıraktı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Bursa'nın ilçeleri arasında İnegöl 4. sırada yer aldı. İlk sırada 885 bin 441 ile Osmangazi, 654 bin 998 ile Yıldırım ikinci, 561 bin 730 ile Nilüfer üçüncü sırada yer alırken, İnegöl 302 bin 251 ile dördüncü sırada yer aldı.

İnegöl'ün nüfusu ise şu illeri geçti: "Artvin 169 bin 280, Bilecik 228 bin 495, Bingöl 283 bin 276, Burdur 275 bin 826, Çankırı 199 bin 981, Erzincan 241 bin 399, Gümüşhane 142 bin 617, Hakkari 282 bin 191, Kars 272 bin 300, Kırşehir 244 bin 546, Sinop 226 bin 957, Tunceli 86 bin 612, Bayburt 83 bin 676, Karaman 262 bin 791, Kırıkkale 283 bin 53, Bartın 206 bin 715, Ardahan 91 bin 354, Iğdır 206 bin 857, Karabük 250 bin 478, Kilis 156 bin 739."

Belediye Başkanı Alper Taban, "Son 4 yıl içerisinde nüfus artışımız bugün itibariyle belli oldu. TÜİK verilerini açıkladı. Şu anda resmi nüfusumuz 302 bin 251 oldu. Daha önceki nüfusumuz 299 bin 203'tü. Bir yılda 3 bin 48 kişi nüfusumuz artmış oldu. Tabi bu nüfus verisiyle beraber 2024 yılında bu geçen yıla oranla binde 10.1 oranında nüfus artmış oldu. Bursa ilçelerinde de şu anda 4. sırada nüfus sıralamasındayız. Ama aynı zamanda da Türkiye nüfusu vilayetler içerisinde 20 ili geride bırakan bir nüfusa sahip olduk. Tabii burada ülkemizin nüfusuda 85 milyon 664 bin oldu. Bursa nüfusumuzda 3 milyon 238 bine erişmiş oldu. İnşallah verilerin detaylarını inceleyerek göçle ve doğumla gelen bu verileri ayrıştırarak artış planlarını değerlendiriyor olacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Politika, Belediye, İnegöl, Yerel, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl'ün Nüfusu 302 Bin 251'e Ulaştı - Son Dakika

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