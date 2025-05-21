İranlı Turistler Van'ı Pahalı Buldu

Haber: İshak Kara

(VAN) - Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, İranlı turistlerin Van'ı pahalı bulduklarını belirterek, "Fiyat dengesi sağlanmazsa, İran'dan Van'a turist gelmeyecek ve gelmiyor" dedi.

Cevdet Özgökçe, İran'daki temaslarının ardından, Van'daki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özgökçe, İranlı turistlerin Van'ı pahalı bulduklarını belirterek, kentteki esnafa fiyat politikalarını gözden geçirme çağrısında bulundu.

Van'dan, İran'ın üç önemli şehri olan Erdebil, Sereyan ve Meşkin'e yaptıkları ziyaret kapsamında, sektör temsilcileri, il yöneticileri, valiler ve turizm paydaşlarıyla önemli görüşmeler yaptıklarını aktaran Özgökçe, "Ancak ziyaret, Van turizmi açısından düşündürücü mesajlarla sonlandı. İran'daki yetkililer ve sektör temsilcileri, Van'ın hem Türkiye içindeki rakip şehirlere hem de İranlı turistlerin tercih ettiği rakip ülkelere kıyasla çok daha pahalı hale geldiği söylediler. Özellikle otel fiyatlarının yüksekliği dikkat çekti. Örneğin, Van'da beş yıldızlı bir otelin gecelik fiyatı 110 dolar iken, aynı düzeydeki oteller Dubai'de 70 dolar, Batum'da 50 dolar, Erbil'de ise 35-40 dolar seviyesinde" diye konuştu.

Van İran pazarıyla rekabeti kaybediyor

Dubai, Gürcistan (Batum), son iki yıldır ise Ermenistan ve Irak Kürdistan bölgesinin Van'a alternatif olarak öne çıktığını, Türkiye içinde ise Karadeniz bölgesinden bazı şehirler, Kars, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın, Van'ın başlıca rakipleri arasında yer aldığını aktaran Özgökçe, "Sektör temsilcilerine göre, bu rakiplerle fiyat dengesi sağlanmazsa, İran'dan Van'a turist gelmeyecek ve gelmiyor" değerlendirmesini yaptı.

Cevdet Özgökçe, İran'daki toplantılarda, sadece otel fiyatlarının değil, çarşı-pazardaki genel fiyat politikasının da eleştirildiğini belirterek, "İranlı turistler, Van'daki restoranlarda aynı yemeğe kendilerinden Türk müşterilere göre iki katı fiyat istendiğini, mağazalarda etiket fiyatıyla kasa fiyatının farklı olduğunu aktardı. Esnaf aklını başına almazsa bütün şehir turizmde sınıfta kalacak. Özetle İranlılar, 'sizin esnafınız bize kazık atıyor' diyor" ifadelerini kullandı.